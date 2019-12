Financement participatif : AkuoCoop vise 600 000 euros pour sa centrale dâ€™Annet sur Marne

Le 3 décembre 2019, AkuoCoop, la plateforme de financement participatif d’Akuo, a ouvert un nouveau projet solaire à la participation citoyenne. Il s’agit de la centrale des Gabots à Annet sur Marne d’une puissance de 17 MWc, l’une des centrales les plus puissantes d’Ile de France et la première développé par Akuo dans cette région. Objectif visé : 600 000 euros !

La centrale solaire d’Annet sur Marne commence à sortir de terre. Le premier panneau a ainsi été officiellement posé le 14 novembre dernier. Les travaux de construction ont d’ores et déjà commencé de part et d’autre de la ligne TGV Paris-Est de la France sur 18 hectares d’anciens remblais, fruits des terres excavées lors du grand chantier ferroviaire de l’époque. L’investissement pour cette centrale se monte à 11,6 millions d’euros. Il est porté par la société Akuo en partenariat avec la société ECT dont la vocation réside dans l’aménagement de sites par la valorisation de terres inertes et de traitement des terres polluées et autres déblais de chantiers. Cinq collectivités territoriales – la mairie d’Annet, la Communauté de communes de Plaines et Monts de France, la SEM SIPEnR, le SDESM et IDF Energie – ont également participé au financement du projet à hauteur de 1,2 millions d’euros soit 40% des besoins en fonds propres nécessaires à l’obtention du bonus octroyé par la CRE.

5,2 millions d’euros levés en deux ans

A partir du 3 décembre et jusqu’à la fin du mois de décembre, tous les citoyens peuvent désormais contribuer financièrement à ce projet solaire des Gabots, avec un plafond fixé par la loi à 2000 euros par contributeur. « Pour une meilleure acceptabilité des projets solaires, Akuo prône la participation des citoyens sur les aspects environnementaux mais aussi financiers. C’est la vocation d’AkuoCoop créée en 2016 » confie Simon Quiret président de la plateforme. AkuoCoop vise un objectif de 600 000 euros de participation citoyenne sur ce projet d’Annet sur Marne qui affiche un rendement financier de 4% sur 4 ans, comme l’ensemble des projets solaires soumis à la plateforme. Ils sont aujourd’hui au nombre de onze. « Notre plateforme compte déjà plus de 4000 membres. Nous avons levé 5,2 millions en deux ans à peine. Nos projets ne présentent aucun risque de développement. Lorsque nous faisons appel au financement citoyen, les projets sont déjà en pré construction ou en construction. C’est notre point fort » poursuit Simon Quiret. Sur AkuoCoop, l’investissement moyen s’élève à environ 1000 euros par investisseur mais il est en progression au fil du temps. Et chaque investisseur investit en moyenne 2,2 fois. La fidélité comme un signe de confiance dans AkuoCoop et d’intérêt pour la cause environnementale… La centrale des Gabots sera mise en service à la fin de l’année 2020.