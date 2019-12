Lâ€™Ademe lance les 1Ã¨res assises nationales des Ã©nergies renouvelables citoyennes le 10 dÃ©cembre Ã  Montpellier

A la veille du forum Energaia, les premières Assises Nationales des Energies Renouvelables citoyennes sont organisées au Corum de Montpellier par l’Ademe avec la participation de la Banque des Territoires, Energie Partagée Association et la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. Elles seront l’occasion de rencontrer les acteurs qui sont déjà passés à l’action, de partager sur une journée les savoirs, les expériences et surtout d’obtenir des « modes d’emploi » (bonnes pratiques et écueils à éviter) pour construire des projets partagés et fédérateurs pour un territoire, avec à la clé des retombées économiques, sociales et environnementales.

Pour des projets locaux et collectifs au service des territoires

C’est un fait. Les projets d’énergie renouvelable portés par les habitants et les collectivités se multiplient. C’est un mode de gouvernance en émergence, essentiel pour la transition énergétique et solidaire par et pour les territoires. Aujourd’hui, les énergies renouvelables citoyennes, portées par et pour les acteurs des territoires, c’est plus de 300 projets en France, dont 100 en fonctionnement, 122 MW installées, 243 MW en développement sur l’ensemble des filières électriques et thermiques (éolien, photovoltaïque, micro-hydraulique, chaufferie-bois, méthanisation). Les retours d’expérience sont nombreux et variés dans tous les territoires et seront mis en avant au cours de la journée. Toutes les parties prenantes ont un rôle à jouer dans le développement de ces projets coopératifs, qui constituent des opportunités pour renforcer l’intégration locale des énergies renouvelables.

L’ADEME interviendra à :

9h 30 à la table ronde : Une transition écologique et solidaire par et pour les acteurs des territoires

11h 25 : Focus sur les retombées économiques et sociales

<a href=”http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/programme-assises-enr-citoyennes.pdf“>Voir le programme…</a>