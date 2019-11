Solaire Box recherche 1 million d’euros pour favoriser la transition écologique grâce à l’habitat

Promouvoir un mode de vie tourné vers la transition écologique ? Un sujet plus que d’actualité auquel veut répondre Solaire Box grâce à sa gamme de maisons écologiques en bois et toiture solaire. Avec déjà plus de 100 installations en France et un chiffre d’affaires cumulé de 6 millions d’euros depuis sa création, la société ouvre son capital aux investisseurs particuliers et recherche 1 million d’euros pour devenir l’un des acteurs de référence de l’habitat de demain.

Selon une étude de l’ADEME réalisée en 2018, les logements des ménages des pays développés sont responsables de plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Malgré une évolution profonde des comportements des consommateurs, qui considèrent de plus en plus la dimension écologique dans leurs actes d’achat, et un marché des énergies renouvelables en plein essor, les solutions qui ont un impact important et durable sur les émissions de gaz à effet de serre restent encore marginaux en ce qui concerne le marché du logement individuel, estimé à 20 milliards d’euros en France.

L’écologie n’est pas forcément un pensum

Permettant de diviser par deux ses émissions de gaz à effet de serre sur ce secteur, Solaire Box développe et commercialise des maisons écologiques et zéro carbone en bois et toiture solaire. La solution Solaire Box s’appuie sur quatre piliers : une isolation performante et une optimisation des consommations d’énergie, des matériaux bio-sourcés et renouvelables d’origine française, une production et une consommation locale et renouvelable, ainsi qu’une amélioration des performances grâce à l’intégration de procédés d’usages et services innovants. La société propose donc des habitats écologiques et pensés de manière bioclimatique livrés clés en main, pour offrir à ses clients des intérieurs sains et un aménagement pensé pour un confort optimal. Solaire Box est ainsi le seul acteur à considérer la construction de la maison de manière holistique en prenant en compte les émissions carbone, de la construction à l’habitation, jusqu’à sa démolition.

Une levée de fonds participative

Depuis sa création, Solaire Box fait déjà parti du top 5% des constructeurs de maisons bois, avec plus de 100 installations de ses produits dans toute la France pour un chiffre d’affaires cumulé de plus de 6 millions d’euros. Après une première levée de fonds sur la plateforme de financement participatif Sowefund en 2015, Solaire Box souhaite désormais passer à l’étape supérieure et ouvre de nouveau son capital aux investisseurs particuliers et recherche 1 million d’euros afin d’affirmer sa position de leader sur son marché, se concentrer sur sa scalabilité, optimiser son innovation et développer sa notoriété. “Solaire Box fait partie des premières startups que nous avons accompagné sur Sowefund et dont nous avons pu suivre la croissance depuis 2015. Nous sommes donc ravis de les accompagner une nouvelle fois pour cette deuxième levée de fonds et ainsi permettre à notre communauté de participer activement à la transition écologique grâce à l’investissement participatif et soutenir une startup à impact positif” Georges Viglietti, Président de Sowefund.

“Rendre la transition écologique accessible au plus grand nombre”

“Depuis notre première levée de fonds en 2015, Solaire Box a beaucoup évolué : nous avons ainsi consolidé notre business model et atteint la rentabilité en 2018, et étoffé notre offre avec une gamme de maisons individuelles. Nous sommes toujours animés par la même vision, à savoir rendre la transition écologique accessible au plus grand nombre. Réaliser une levée de fonds participative est totalement en cohérence avec cette vision, car cela permet à un public encore plus large de soutenir le projet et d’agir à son échelle.”, Thomas Coquil, président et cofondateur de Solaire Box.