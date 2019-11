FlexiDAO remporte son deuxiÃ¨me prix annuel Digital Solar & Storage Startup Awards grÃ¢ce Ã  une blockchain

L’innovation, colonne vertébrale du secteur des énergies renouvelables, a été célébrée mercredi 5 novembre dernier lors de la deuxième édition des Digital Solar & Storage Startup Awards. Les Startup Awards récompensent les petites entreprises en début de carrière, proposant les idées les plus novatrices dans le domaine de la numérisation et du stockage solaire. Alors que les quatre finalistes de 2019 ont présenté des initiatives novatrices remarquables, FlexiDAO a finalement enlevé l’Awards.

FlexiDAO basé à Barcelone a présenté une plate-forme logicielle pour les détaillants d’énergie qui exploitent la puissance de la technologie de la blockchain pour fournir des outils de gestion des données énergétiques. Leur vision est de fournir la dorsale informatique permettant la transformation du secteur de l’énergie en un marché véritablement décarboné, déconcentré, démocratique et axé sur le consommateur. FlexiDAO, ainsi que trois autres finalistes – AMMP, EINHUNDERT et LIFEPOWR – ont été sélectionnés parmi une liste restreinte de 10 startups, sur la base de critères comprenant l’innovation, l’impact sur le marché, la stratégie commerciale et la dynamique d’équipe.

Les quatre finalistes ont présenté leurs projets lors de l’événement Digital Solar & Storage. Après une séance de questions-réponses avec le jury, le public a eu l’occasion de voter pour le gagnant. Lors de la cérémonie de remise des prix en soirée, FlexiDAO a reçu un package comprenant 5 000 € (sponsorisé par Enerparc), un coaching gratuit de BeeFounders, ainsi qu’un lieu d’exposition gratuit pour les start-up au Smarter E Europe 2020 à Munich (sponsorisé par The Smarter E ). Les quatre finalistes ont reçu un an d’adhésion gratuite à SolarPower Europe.

Joan Collell, cofondateur et directeur de l’exploitation de FlexiDAO, a déclaré à propos de la victoire de son équipe: «Nous sommes ravis et honorés de remporter les Startup Awards et nous nous sentons très soutenus dans cet incroyable réseau, sachant que cela facilitera notre croissance en tant que startup. Nous pensons que l’avenir de l’énergie solaire réside dans la production distribuée, et c’est là que FlexiDao entre en jeu. Nous proposons le premier logiciel qui permet de suivre et de certifier l’énergie renouvelable en temps réel avec la technologie blockchain – en faisant correspondre production et consommation aux entreprises mais aussi en affichant les performances de l’énergie verte à leurs parties prenantes. Cete blockchain connecte numériquement les systèmes distribués et crée des marchés locaux permettant aux utilisateurs de se connecter aux voisins et aux installations. Nous devons continuer à faire avancer le secteur, car le changement climatique est réel et imminent. »

Michael Schmela, conseiller exécutif et responsable de la veille du marché de SolarPower Europe, a déclaré: «Pour faciliter la transition vers une énergie propre et relever les défis de la décarbonisation, des idées et des solutions brillantes sont nécessaires. Alors que la numérisation et le stockage jouent un rôle de plus en plus central dans l’énergie solaire en tant que futur pilier de la transition énergétique, c’est un plaisir de reconnaître les nouveaux acteurs qui font avancer le secteur. FlexiDAO est un exemple de cet esprit novateur et leur technologie blockchain offre une solution intelligente pour faire avancer la transition ».

Les Startup Awards s’inscrivent dans le cadre de l’événement annuel Digital Solar & Storage, qui s’est tenu à Bruxelles du 5 au 6 novembre, et qui a rassemblé des responsables de haut niveau, des innovateurs du numérique, des fournisseurs de solutions de stockage et des représentants du Parlement européen et de la Commission pour discuter des dernières informations ainsi que des modèles commerciaux et des tendances du marché qui façonnent le monde de la nouvelle énergie.