LONGi reçoit le prix du «meilleur équipementier» du géant mondial de l’énergie Iberdrola en Espagne

LONGi brille en Espagne. Le groupe industriel de produits photovoltaïques a été élue «Meilleur équipementier» par le géant de l’énergie Iberdrola à la cérémonie des «Prix du fournisseur de l’année 2019», le 10 octobre dernier à Bilbao, en Espagne. Le prix du «Meilleur équipementier» a été attribué à l’entreprise LONGi, reconnue pour son engagement envers la création de valeur et l’efficacité du produit. LONGi est le seul fournisseur de modules PV et la seule entreprise étrangère parmi les 11entreprises distinguées cette année par Iberdrola.

Le «Prix du fournisseur de l’année 2019» d’Iberdrola se compose de 10 catégories et reconnaît le rôle clé de la chaîne de valeur dans la réalisation des projets stratégiques du groupe. Il souligne l’importance de créer un écosystème de fournisseurs travaillant avec les mêmes objectifs, les mêmes valeurs et réitère son engagement à encourager la gestion des entreprises dans des domaines tels que la durabilité, le développement, la sécurité et la qualité, l’innovation, l’internationalisation et la création d’emplois.

Li Zhenguo, président de LONGi, a assisté à la grande cérémonie parmi 250 invités et a reçu le «Best Equipment Supplier Award» du PDG d’Iberdrola Ángeles Santamaría Martín à son siège mondial en Espagne. “LONGi attache beaucoup d’importance à sa collaboration avec Iberdrola en tant que partenaire mondial. Le prix est une reconnaissance des produits et des services de LONGi. Il s’agit là d’un très bon début de coopération à long terme avec Iberdrola pour atteindre l’objectif mondial de développement durable », a déclaré Li Zhenguo.

Aujourd’hui, Iberdrola est l’un des leaders mondiaux des énergies renouvelables et entretient un engagement ferme pour marquer une transition énergétique qui met en place un modèle énergétique dans lequel le bien-être des personnes et la préservation de la planète sont une priorité. Iberdrola envisage l’installation en Espagne de 3 000 nouveaux MW renouvelable jusqu’en 2022 et jusqu’à 10 000 MW d’ici 2030.