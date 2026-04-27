Solaire : 1 Français sur 2 motivé par les économies d’énergie, mais le coût reste un frein majeur

Alors que les prix de l’énergie restent élevés, une étude YouGov réalisée pour Sunethic, spécialiste du solaire, révèle que les Français s’intéressent de plus en plus aux panneaux solaires, avant tout pour des raisons économiques. La baisse de la facture, premier déclencheur !

53 % des Français déclarent que la réduction de leur facture d’électricité est la principale raison qui les inciterait à installer des panneaux solaires. Cette motivation est particulièrement forte chez les habitants en maison individuelle et chez les personnes convaincues du rôle clé des énergies renouvelables.

“Un des meilleurs investissements pour le pouvoir d’achat”

Pour Thomas Cautier, fondateur de Sunethic : « Ces résultats confirment ce que nous observons au quotidien : les Français passent à l’énergie solaire avant tout pour des raisons financières : réduire leur facture, gagner en autonomie, se protéger contre la hausse des prix de l’énergie. Ce n’est pas une surprise. Avec une réduction de la facture d’électricité pouvant atteindre 80 %, un amortissement en moins de 10 ans et une durée de vie d’environ 30 ans, le solaire s’impose aujourd’hui comme l’un des meilleurs investissements pour le pouvoir d’achat. Il permet de sécuriser un coût du kWh autour de 5 centimes sur le long terme, voire de recharger un véhicule électrique pour environ 1 € aux 100 km, contre près de 12 € avec un carburant classique ». Chez les 18–24 ans, la logique diffère : 63 % citent en priorité des motivations environnementales, signe d’une sensibilité accrue aux enjeux climatiques. « La dimension écologique est bien réelle, mais elle ne suffit pas seule à convaincre » ajoute Thomas Cautier.

Sunethic : démocratiser le solaire avec des solutions accessibles

Face à ce frein financier, Sunethic développe des solutions pour rendre le solaire simple, rapide et accessible à tous. L’entreprise propose notamment des panneaux solaires “plug & play”, faciles à installer soi-même, sans travaux lourds ni démarches complexes, permettant de produire immédiatement sa propre électricité. En complément, Sunethic accompagne les particuliers avec des solutions adaptées à tous les budgets, un accompagnement personnalisé et des installations conçues pour maximiser rapidement les économies. Objectif : lever les freins à l’équipement et accélérer l’adoption du solaire en France. « Chez Sunethic, nous faisons le pari qu’il est possible de concilier rentabilité et engagement : faire du bien à son portefeuille tout en agissant pour la planète, avec des solutions accessibles et des panneaux majoritairement fabriqués en France » conclut Thomas Cautier.

Encadré

Le solaire séduit pour ses économies à long terme, mais son coût d’entrée freine encore le passage à l’acte

Malgré un intérêt marqué pour le solaire, 42 % des Français identifient le coût initial comme le principal frein à l’installation. Un obstacle encore plus marqué chez :

• Les 18–24 ans (56 %)

• Les habitants du Sud-Ouest (51 %)

• Et près d’une personne sur deux vivant en maison