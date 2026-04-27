Les villes du monde entier appellent Ã  accÃ©lÃ©rer la transition des Ã©nergies fossiles vers les Ã©nergies renouvelables

Les villes du C40 mettent en avant les Ã©nergies renouvelables comme la voie la plus efficace pour garantir une Ã©nergie abordable et fiable, et rÃ©affirment leur engagement collectif Ã rÃ©duire de moitiÃ© lâ€™utilisation des Ã©nergies fossiles dâ€™ici 2030.

Alors que les maires des grandes villes mondiales et les dirigeants des gouvernements de la planÃ¨te se rÃ©unissent lors de la premiÃ¨re ConfÃ©rence sur la transition hors des Ã©nergies fossiles, coorganisÃ©e par la Colombie et les Pays-Bas, un message est clair : la sortie des Ã©nergies fossiles est le moyen le plus efficace de garantir la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique.

Â«Â Les villes sont prÃªtes Ã montrer la voie Â»

La volatilitÃ© mondiale actuelle a dÃ©montrÃ© que la dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles constitue une menace directe pour les budgets des mÃ©nages, la stabilitÃ© financiÃ¨re nationale et la sÃ©curitÃ© mondiale. En sâ€™Ã©loignant des chocs de prix et des perturbations dâ€™approvisionnement inhÃ©rents aux Ã©nergies fossiles, il est possible dâ€™offrir ce dont les communautÃ©s ont rÃ©ellement besoin : une Ã©nergie abordable, fiable et rÃ©siliente face aux crises mondiales. Cette confÃ©rence reprÃ©sente lâ€™un des rÃ©sultats les plus prometteurs de la COP30, marquant un passage concret des engagements mondiaux Ã leur mise en Å“uvre locale. Plus tÃ´t ce mois-ci, plus de 25 villes du monde entier ont rejoint les gouvernements de la Colombie et des Pays-Bas lors dâ€™un dialogue virtuel coorganisÃ© par le C40 et ICLEI, garantissant que la confÃ©rence reflÃ¨te une perspective vÃ©ritablement globale au niveau local et mette en valeur la transition en action. Â« Partout dans le monde, les villes dÃ©montrent que la transition hors des Ã©nergies fossiles est non seulement possible, mais dÃ©jÃ en cours, et quâ€™elle apporte des bÃ©nÃ©fices concrets aux populations. Ã€ un moment oÃ¹ les mÃ©nages font face Ã des factures Ã©nergÃ©tiques en hausse, Ã des chocs dâ€™approvisionnement et Ã des impacts climatiques croissants, notre dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles expose les communautÃ©s Ã lâ€™instabilitÃ© et aux risques. Entre baisse des coÃ»ts de lâ€™Ã©nergie, amÃ©lioration de la qualitÃ© de lâ€™air et renforcement de la rÃ©silience, cette transition amÃ©liore dÃ©jÃ la vie aujourdâ€™hui tout en sÃ©curisant notre avenir. Et câ€™est dans les villes que cette transition devient rÃ©elle. Les maires Ã©lectrifient les transports, dÃ©veloppent les Ã©nergies propres, forment la main-dâ€™Å“uvre et rendent les logements plus efficaces et plus abordables, dÃ©montrant quâ€™il est possible de renforcer les Ã©conomies tout en rÃ©duisant notre dÃ©pendance Ã des marchÃ©s fossiles volatils. Câ€™est une opportunitÃ© de bÃ¢tir des communautÃ©s plus saines, plus abordables et plus sÃ»res. Et les villes sont prÃªtes Ã montrer la voie Â» Caterina Sarfatti, directrice du programme Â« Action climatique inclusive Â» du rÃ©seau C40 Cities.

Â

Les zones urbaines reprÃ©sentent 75 % des Ã©missions mondiales liÃ©es Ã lâ€™Ã©nergie

Alors que les prix de lâ€™Ã©nergie continuent de fluctuer en fonction des marchÃ©s mondiaux des Ã©nergies fossiles, les villes dÃ©montrent que les Ã©nergies renouvelables offrent une alternative plus stable et plus Ã©conomique. Chaque hausse des prix du pÃ©trole et du gaz se rÃ©percute immÃ©diatement sur les mÃ©nages, les entreprises et les finances publiques, soulignant les risques dâ€™une dÃ©pendance persistante Ã des marchÃ©s mondiaux volatils. Lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable est dÃ©sormais nettement moins chÃ¨re que les sources fossiles traditionnelles : les nouvelles installations solaires et Ã©oliennes coÃ»tent au moins 50 % de moins que les nouvelles capacitÃ©s de production fossiles. Par ailleurs, 92 % des pays disposent dâ€™un potentiel en Ã©nergies renouvelables supÃ©rieur Ã dix fois leur demande Ã©nergÃ©tique actuelle. Les villes sont au cÅ“ur de cette transition. Les zones urbaines reprÃ©sentent 75 % des Ã©missions mondiales liÃ©es Ã lâ€™Ã©nergie, ce qui rend lâ€™action locale essentielle aux progrÃ¨s globaux. Ce sont Ã©galement les lieux oÃ¹ les impacts de la dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles sont les plus visibles, quâ€™il sâ€™agisse de lâ€™augmentation du coÃ»t de la vie, de la pollution de lâ€™air ou des perturbations liÃ©es au climat.

Â«Â Cette transition est essentielle pour construire une ville plus rÃ©siliente au service de ses habitantsÂ Â»

Dans les villes du C40, les Ã©missions par habitant ont dÃ©jÃ diminuÃ© en dessous des niveaux dâ€™avant la pandÃ©mie, marquant quatre annÃ©es consÃ©cutives de baisse et dÃ©montrant que des progrÃ¨s durables sont possibles. Les gouvernements locaux mettent dÃ©jÃ en Å“uvre des solutions Ã grande Ã©chelle. De la plus grande zone Ã faibles Ã©missions au monde Ã Londres Ã lâ€™achat collectif dâ€™Ã©nergie renouvelable Ã Melbourne, qui alimente dÃ©sormais 100 % des opÃ©rations municipales, les villes accÃ©lÃ¨rent la transition tout en rÃ©duisant les coÃ»ts. Ã€ Curitiba, au BrÃ©sil, les marchÃ©s publics pour lâ€™Ã©nergie solaire rÃ©duisent de 30 % les factures Ã©nergÃ©tiques des bÃ¢timents publics tout en crÃ©ant des emplois verts. Varsovie soutient les mÃ©nages Ã faibles revenus dans leur transition vers des systÃ¨mes de chauffage propres, rÃ©duisant ainsi la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique et la pollution de lâ€™air. Ã€ Johannesburg, une obligation verte de 140 millions de dollars a financÃ© des projets dâ€™Ã©nergie renouvelable et dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique. Â« Au Cap, nous travaillons Ã garantir un avenir Ã©nergÃ©tique plus fiable et plus abordable en diversifiant notre approvisionnement et en investissant dans les Ã©nergies renouvelables. En permettant la production indÃ©pendante dâ€™Ã©lectricitÃ© et en rÃ©duisant progressivement notre dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles, nous renforÃ§ons la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique tout en crÃ©ant de nouvelles opportunitÃ©s Ã©conomiques. Cette transition est essentielle pour construire une ville plus rÃ©siliente au service de ses habitants Â» confirme Geordin Hill-Lewis, maire du Cap.

Eviter plus de 776 000 dÃ©cÃ¨s prÃ©maturÃ©s dâ€™ici 2050

Ces actions sâ€™inscrivent dans un engagement commun des maires du C40 : rÃ©duire de moitiÃ© lâ€™utilisation des Ã©nergies fossiles dans les villes dâ€™ici 2030. Cet objectif contribue de maniÃ¨re essentielle Ã la cible mondiale de tripler la capacitÃ© en Ã©nergies renouvelables dâ€™ici la fin de la dÃ©cennie, adoptÃ©e par prÃ¨s de 200 pays lors de la COP28. Les bÃ©nÃ©fices sont indÃ©niables : cette transition pourrait Ã©viter plus de 776 000 dÃ©cÃ¨s prÃ©maturÃ©s dâ€™ici 2050 et prÃ©venir des pertes Ã©conomiques de plusieurs milliers de milliards dans le secteur de la santÃ©. En Colombie, BogotÃ¡ a crÃ©Ã© la premiÃ¨re zone Ã faibles Ã©missions (ZUMA) dans lâ€™un des quartiers les plus vulnÃ©rables et les plus polluÃ©s, amÃ©liorant la qualitÃ© de lâ€™air et la santÃ© publique pour prÃ¨s de 40 000 personnes. Â« Quito avance rÃ©solument vers les Ã©nergies propres, car un air plus pur, des coÃ»ts plus faibles et une ville plus saine pour nos habitants sont des bÃ©nÃ©fices incontestables que nous devons tous poursuivre. En investissant dans les transports durables et les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques modernes, nous rÃ©duisons notre dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles tout en construisant un avenir plus juste et plus rÃ©silient. Cette transition nâ€™est pas une option politique : elle est essentielle pour lâ€™avenir de nos communautÃ©s. Et nous devons agir maintenant Â» se rÃ©jouit Pabel MuÃ±oz, maire de Quito.

Selon une analyse du C40 portant sur 25 villes, jusquâ€™Ã 6 millions de travailleurs supplÃ©mentaires pourraient Ãªtre nÃ©cessaires dâ€™ici 2040Â

ParallÃ¨lement, elle stimule lâ€™Ã©conomie : plus de 21 millions dâ€™emplois verts existent dÃ©jÃ dans les villes du C40, et 4 emplois sur 10 devraient Ãªtre Â« verts Â» dâ€™ici 2040. Â« Ã€ Nairobi, nous investissons dans des transports publics plus propres et Ã©largissons lâ€™accÃ¨s Ã une Ã©nergie fiable pour soutenir une ville en pleine croissance. Cette transition crÃ©e des emplois, amÃ©liore la mobilitÃ© et offre des solutions plus abordables Ã nos communautÃ©s. Passer Ã des sources dâ€™Ã©nergie plus durables, câ€™est construire aujourdâ€™hui une ville qui fonctionnera mieux pour les gÃ©nÃ©rations futures Â» assure Sakaja Arthur Johnson, gouverneur de Nairobi. La main-dâ€™Å“uvre est un Ã©lÃ©ment clÃ© de cette transition. Les villes sâ€™attaquent aux pÃ©nuries de compÃ©tences par des programmes de formation et de reconversion. Selon une analyse du C40 portant sur 25 villes, jusquâ€™Ã 6 millions de travailleurs supplÃ©mentaires pourraient Ãªtre nÃ©cessaires dâ€™ici 2040.

Â«Â La transition hors des Ã©nergies fossiles est un dÃ©fi mondialÂ Â»

Cependant, le rythme et lâ€™ampleur du changement dÃ©pendent dâ€™une coopÃ©ration renforcÃ©e. Les gouvernements nationaux doivent intÃ©grer lâ€™action des villes dans leurs plans climatiques et Ã©nergÃ©tiques, augmenter les investissements et amÃ©liorer lâ€™accÃ¨s aux financements. Une transition juste et inclusive doit rester au cÅ“ur de ces efforts afin de garantir que les bÃ©nÃ©fices soient largement partagÃ©s. Et Haris Doukas, maire dâ€™AthÃ¨nes de conclureÂ : Â« Ã€ AthÃ¨nes, nous accÃ©lÃ©rons la transition vers une Ã©nergie propre en investissant dans des bÃ¢timents efficaces sur le plan Ã©nergÃ©tique, en dÃ©veloppant les transports durables et en rÃ©duisant notre dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles dans toute la ville. GrÃ¢ce Ã des initiatives comme notre bureau de lutte contre la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique, nous veillons Ã ce que les mÃ©nages les plus vulnÃ©rables puissent accÃ©der Ã des solutions Ã©nergÃ©tiques propres et abordables. Ces actions nous permettent de rÃ©duire les coÃ»ts, dâ€™amÃ©liorer la qualitÃ© de lâ€™air et de renforcer notre rÃ©silience. La transition hors des Ã©nergies fossiles est un dÃ©fi mondial, câ€™est pourquoi nous soutenons Ã©galement des initiatives telles que le TraitÃ© de non-prolifÃ©ration des Ã©nergies fossiles. Cette transition nâ€™est pas seulement nÃ©cessaire : câ€™est une opportunitÃ© de construire un avenir plus vivable, plus sÃ»r et plus Ã©quitable pour toutes nos communautÃ©s. Â»

Â

Â