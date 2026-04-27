GoodWe maintient son classement Tier 1 des fabricants dâ€™onduleurs selon BloombergNEF au premier trimestre 2026

GoodWe a Ã©tÃ© reconnue par Bloomberg New Energy Finance (BNEF) comme fabricant mondial dâ€™onduleurs de puissance Tier 1 pour le premier trimestre 2026. Lâ€™entreprise figurait dÃ©jÃ dans cette liste au cours de lâ€™annÃ©e 2026 et continue de conserver sa place dans ce benchmark de rÃ©fÃ©rence du secteur. Cette liste, mise Ã jour chaque trimestre, repose sur la preuve que les onduleurs des fabricants ont rÃ©cemment Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ©s pour des projets financÃ©s par des banques commerciales via des mÃ©canismes de dette sans recours. Ce type de financement impliquant un processus rigoureux de due diligence, il constitue un indicateur clÃ© de la Â« bancabilitÃ© Â» des produits dâ€™une entreprise.

GoodWe poursuit un solide historique en matiÃ¨re de bancabilitÃ©, de stabilitÃ© financiÃ¨re et de fiabilitÃ©, en proposant des solutions Ã haute performance pour les projets solaires et de stockage Ã grande Ã©chelle (utility-scale). Son portefeuille pour le segment utility comprend des onduleurs string jusquâ€™Ã 350 kW ainsi que des stations moyenne tension (MV) jusquâ€™Ã 9,15 MVA. BasÃ©e en Chine, la rÃ©ussite de GoodWe repose sur cinq centres de recherche et dÃ©veloppement et plus de 1 000 collaborateurs dÃ©diÃ©s Ã lâ€™innovation et au respect dâ€™exigences de qualitÃ© strictes.

Bien que la reconnaissance Tier 1 de BNEF concerne spÃ©cifiquement le solaire Ã grande Ã©chelle, GoodWe est Ã©galement active sur les segments commercial et industriel (C&I), ainsi que rÃ©sidentiel. Son portefeuille de produits sâ€™inscrit dans une stratÃ©gie visant Ã offrir des solutions Ã©nergÃ©tiques complÃ¨tes couvrant la production dâ€™Ã©nergie, le soutien au rÃ©seau, la gestion des charges et le stockage par batteries, le tout interconnectÃ© via une plateforme intelligente.