SOL SOLIDAIRE : et les sept laurÃ©ats sont â€¦

Lors du Forum ENERGAIA, SOL SOLIDAIRE a dÃ©voilÃ© les sept laurÃ©ats de son appel Ã projets 2025. Ces organismes bÃ©nÃ©ficieront de subventions reprÃ©sentant en moyenne 30% du coÃ»t dâ€™investissement dans une installation de production dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire en autoconsommation collective.

BatigÃ¨re Habitat : MaiziÃ¨res-les-Metz

Entre juin et novembre 2025, BatigÃ¨re Habitat, en partenariat avec SOL SOLIDAIRE et Climaxion, a Ã©quipÃ© 126 logements (du T1 au T5) de 354 panneaux photovoltaÃ¯ques bas carbone dâ€™une puissance de 161 kWc, fabriquÃ©s en France. La mise en service de ce projet dâ€™autoconsommation collective est prÃ©vue en mars 2026. Lâ€™objectif : protÃ©ger les locataires face Ã la hausse des coÃ»ts de lâ€™Ã©nergie tout en rÃ©duisant lâ€™empreinte carbone du parc immobilier. GrÃ¢ce Ã cette autoconsommation locale, les rÃ©sidents bÃ©nÃ©ficient directement dâ€™une baisse de leurs factures, sans coÃ»t dâ€™installation, avec des Ã©conomies annuelles estimÃ©es entre 75 et 220 â‚¬ par foyer.

Subvention de SOL SOLIDAIRE : 33 000 â‚¬

BatigÃ¨re Habitat Solidaires : Rosselange

BatigÃ¨re Habitat Solidaires Ã Rosselange lance un projet dâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que. Il sâ€™inscrit dans le cadre de la transformation dâ€™un immeuble de 84 Ã©quivalents-logements en 143 logements avec des locaux collectifs. Lâ€™installation comprendra 160 mÂ² de panneaux bas carbone, soit 80 modules dâ€™une puissance totale de 36,4 kWc. Certains rÃ©sidents pourront ainsi rÃ©aliser jusquâ€™Ã 176 â‚¬ dâ€™Ã©conomies par logement et par an.

Subvention de SOL SOLIDAIRE : 10 000 â‚¬

Lâ€™Office MÃ©tropolitain de lâ€™Habitat du Grand Nancy

Lâ€™OMH du Grand Nancy rÃ©invente le logement social pour le rendre attractif, Ã©conome et respectueux de lâ€™environnement. Il prÃ©voit de rÃ©habiliter entiÃ¨rement un immeuble des annÃ©es 1960, jamais rÃ©novÃ© depuis sa construction, comprenant 92 logements destinÃ©s aux Ã©tudiants et jeunes actifs, souvent en situation de prÃ©caritÃ©. Le projet intÃ¨gre une dimension solaire et solidaire, soutenue par SOL SOLIDAIRE, avec lâ€™installation dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que en toiture en autoconsommation collective, visant Ã rÃ©duire durablement les charges des locataires. Chaque logement pourrait permettre aux locataires de rÃ©aliser en moyenne 292 â‚¬ dâ€™Ã©conomies par an.

Subvention de SOL SOLIDAIRE : 8 000 â‚¬

FonciÃ¨re Habitat et Humanisme RhÃ´ne : Villefranche-sur-SaÃ´ne

Habitat et Humanisme propose des solutions de logements et un accompagnement adaptÃ©s aux personnes en difficultÃ©. GrÃ¢ce Ã lâ€™appel Ã projets SOL SOLIDAIRE, lâ€™association pourra rÃ©aliser sa premiÃ¨re opÃ©ration dâ€™autoconsommation collective dans le RhÃ´ne, sur une rÃ©sidence composÃ©e notamment de 54 logements. Le projet prÃ©voit lâ€™installation de 32 modules photovoltaÃ¯ques, couvrant 61 mÂ² pour une puissance de 12,5 kWc.

Subvention de SOL SOLIDAIRE : 5 384 â‚¬

Grand Bourg Habitat : Bourg-en-Bresse

Grand Bourg Habitat prÃ©voit dâ€™installer 1 170 mÂ² de panneaux photovoltaÃ¯ques sur quatre rÃ©sidences de lâ€™Ain, pour une production annuelle estimÃ©e Ã 228,4 kWh. Cette Ã©nergie verte alimentera les parties communes de 71 allÃ©es situÃ©es dans un rayon de 2 km autour des installations, reprÃ©sentant au total 993 logements. GrÃ¢ce Ã ce dispositif, lâ€™ensemble des rÃ©sidents bÃ©nÃ©ficiera dâ€™une Ã©conomie globale de plus de 17 000 â‚¬ par an. Par ailleurs, Grand Bourg Habitat prendra en charge la part fixe du TURPE (Tarif dâ€™Utilisation des RÃ©seaux Publics dâ€™ElectricitÃ©) liÃ©e Ã ces panneaux photovoltaÃ¯ques, afin de maximiser les Ã©conomies pour les locataires.

Subvention de SOL SOLIDAIRE : 50 000 â‚¬

ReprÃ©sentation des installations solaire PV sur toiture â€“

RÃ©sidence du Pallordet, rue des peupliers Ã Bourg en Bresse

Lille MÃ©tropole Habitat : Wavrin

Lille MÃ©tropole Habitat lance un projet photovoltaÃ¯que sur 28 maisons individuelles Ã Wavrin, au coeur de la MÃ©tropole EuropÃ©enne de Lille. Sur les 24 logements les mieux orientÃ©s, des panneaux Voltec Solar (Tarka), pilotÃ©s par le systÃ¨me FusioSolar (Huawei), seront installÃ©s en surtoiture. La production annuelle est estimÃ©e Ã 102 929 kWh, avec un taux dâ€™autoconsommation de 54,1 %. Lâ€™Ã©lectricitÃ© autoconsommÃ©e sera mise gratuitement Ã disposition des locataires, gÃ©nÃ©rant une Ã©conomie moyenne de 254,56 â‚¬ par logement, en complÃ©ment des gains liÃ©s Ã la rÃ©habilitation.

Subvention de SOL SOLIDAIRE : 20 000 â‚¬

Haute-Savoie Habitat : Annecy

Haute-Savoie Habitat renouvelle son engagement en faveur de lâ€™autoconsommation collective, avec le soutien de SOL SOLIDAIRE et lâ€™appui technique de TECSOL. Lâ€™opÃ©ration de rÃ©habilitation globale concerne 95 logements de lâ€™ensemble La Prairie, Ã Annecy, dans lesquels des panneaux photovoltaÃ¯ques seront intÃ©grÃ©s. Plus de 100 kWc de panneaux alimenteront dâ€™abord les parties communes, le surplus Ã©tant redistribuÃ© aux logements. Les Ã©conomies annuelles sont estimÃ©es Ã plus de 170 â‚¬ par logement.

Subvention de SOL SOLIDAIRE : 30 000 â‚¬