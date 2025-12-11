EnerGaÃ¯a 2025 : SolarEdge lance un nouveau systÃ¨me de stockage tertiaire Ã  plus grande capacitÃ©

SolarEdge Technologies a profitÃ© du salon Energaia pour lancer sur le marchÃ© franÃ§ais son nouveau systÃ¨me de stockage tertiaire Ã plus grande capacitÃ© lors du salon EnerGaÃ¯a 2025. CouplÃ©e aux onduleurs solaires optimisÃ©s Ã courant continu de SolarEdge, la nouvelle batterie CSS-OD 197 kWh offre aux entreprises une solution solaire et de stockage intÃ©grÃ©e et Ã haut rendement permettant de maximiser la rentabilitÃ© de l’autoconsommation solaire. La nouvelle CSS-OD 197 kWh est dÃ©sormais disponible Ã la commande.

Â« La rÃ©action du marchÃ© Ã notre premier CSS-OD a Ã©tÃ© trÃ¨s encourageante, crÃ©ant une nouvelle source de revenus grÃ¢ce Ã notre important parc d’installations tertiairesÂ Â» assure Arnold Bourges, directeur de SolarEdge France.

Une capacitÃ© totale jusquâ€™Ã 4 MWh

ConÃ§u pour les installations solaires tertiaires et industrielles C&I intÃ©rieures ou extÃ©rieures, le nouveau CSS-OD 197 kWh comprend une armoire de batterie d’une capacitÃ© nominale de 197 kWh associÃ©e Ã un ou deux onduleurs de 50 kW, pouvant atteindre une capacitÃ© totale jusquâ€™Ã 4 MWh et 1 MWh d’Ã©nergie utilisable par site. RÃ©pondant Ã un large Ã©ventail d’usages de stockage pour les sites tertiaires de moyenne Ã grande taille, la nouvelle batterie CSS-OD 197 kWh prend en charge de multiples applications et modes d’optimisation du stockage, notamment l’autoconsommation optimisÃ©e, l’Ã©crÃªtement des pics, l’optimisation des tarifs, et la gestion des limites d’import et d’export. Parmi les autres caractÃ©ristiques clÃ©s : des fonctionnalitÃ©s avancÃ©es en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© et de cybersÃ©curitÃ©, une installation simplifiÃ©e et une mise en route plus rapide grÃ¢ce Ã l’application mobile SolarEdge Go. Lâ€™Ã©largissement de la gamme de solutions de stockage tertiaire de SolarEdge sâ€™inscrit dans une forte dynamique des ventes de batteries de plus petite capacitÃ©, la SolarEdge CSS-OD de 102,4 kWh, lancÃ©e plus tÃ´t dans lâ€™annÃ©e et dÃ©sormais installÃ©e en grand nombre dans le monde entier.

Â«Â Lâ€™usage du stockage tertiaire sâ€™intensifie, avec des bÃ©nÃ©fices Ã©conomiques Ã©videntsÂ Â»

Ce grand nombre dâ€™installations solaires tertiaires et industrielles SolarEdge crÃ©e une nouvelle opportunitÃ© de revenus pour les installateurs, au moment oÃ¹ toujours plus d’entreprises se tournent vers l’autoconsommation. Â«Â Alors que la France Ã©volue dâ€™un modÃ¨le de consommation classique vers lâ€™autoconsommation, portÃ©e notamment par les opportunitÃ©s offertes par les tarifs dynamiques, lâ€™Ã©crÃªtement des pics et la flexibilitÃ© du rÃ©seau, lâ€™usage du stockage tertiaire sâ€™intensifie, avec des bÃ©nÃ©fices Ã©conomiques Ã©vidents. Le lancement de la batterie CSS-OD de 197 kWh, de capacitÃ© supÃ©rieure, renforce notre compÃ©titivitÃ© sur le segment du stockage et ouvre de nouvelles opportunitÃ©s Ã nos partenaires, alors que la demande d’autoconsommation dans le tertiaire continue de s’accÃ©lÃ©rer Â» ajoute Arnold Bourges.

*Peut Ãªtre utilisÃ© comme stockage autonome ou couplÃ© en courant alternatif Ã un systÃ¨me photovoltaÃ¯que.