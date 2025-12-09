Financement participatif et transition Ã©nergÃ©tique : 800 ME investis sur Lendosphere et Lendopolis

Les FranÃ§ais se mobilisent toujours pour les solutions dâ€™investissement Ã impact, malgrÃ© un contexte de baisse globale des collectes en raison des difficultÃ©s que continuent de traverser les plateformes de financement participatif dÃ©diÃ©es Ã lâ€™immobilier. Sur Lendosphere et Lendopolis, deux plateformes expertes du financement participatif dÃ©diÃ© Ã la transition Ã©nergÃ©tique, 800 millions dâ€™euros ont Ã©tÃ© investis depuis 2014 pour accompagner des projets concrets dans les territoires. Au total, 1 250 projets dâ€™Ã©nergies renouvelables ont Ã©tÃ© financÃ©s.

Lâ€™annÃ©e 2025 marque une nouvelle Ã©tape de croissance pour Lendosphere et Lendopolis, et concrÃ©tise le succÃ¨s de leur rapprochement, signÃ© fin 2024. Cette annÃ©e, 177 projets dâ€™Ã©nergie renouvelable ont Ã©tÃ© mis en ligne sur les plateformes Lendosphere et Lendopolis, reprÃ©sentant plus de 123 Mâ‚¬ levÃ©s auprÃ¨s dâ€™une communautÃ© de plus de 112 000 investisseurs. Â« Ces chiffres confirment la pertinence de notre modÃ¨le et de nos choix stratÃ©giques. Ils associent dâ€™une part la capacitÃ© de lever des fonds auprÃ¨s des riverains des projets dans une logique de partage local de la valeur, et dâ€™autre part la rÃ©alisation de financements obligataires destinÃ©s Ã accompagner la croissance des entreprises du secteur. Cela nous permet dâ€™Ã©largir la typologie de nos investisseurs Ã des profils plus avertis Â», explique Laure Verhaeghe, prÃ©sidente de Lendosphere.

Attentes croissantes des investisseurs : clartÃ©, performance et impact

En franchissant le cap des 800 Mâ‚¬ investis par leur communautÃ©, les rÃ©sultats de Lendosphere et Lendopolis confirment la pertinence du modÃ¨le, qui associe Ã©troitement les attentes des porteurs de projets, des territoires dâ€™implantation et des investisseurs, quâ€™ils soient Ã©co-Ã©pargnants ou profils avertis. Cette dynamique sâ€™accompagne de performances solides : entre 2024 et 2025, le rendement moyen servi sâ€™Ã©tablit Ã 7,15 %, pour une maturitÃ© moyenne dâ€™environ trois ans. Ã€ ce jour, 664 projets sur les 1 250 financÃ©s dans les Ã©nergies renouvelables ont Ã©tÃ© intÃ©gralement remboursÃ©s, soit 250 millions dâ€™euros de capital remboursÃ© et 32,5 millions dâ€™euros dâ€™intÃ©rÃªts versÃ©s. Les opÃ©rations proposÃ©es sont portÃ©es par des acteurs reconnus des Ã©nergies renouvelables, quâ€™il sâ€™agisse de PME, dâ€™ETI ou de filiales de grands groupes tels quâ€™EDF Power Solutions, Engie Green, VALOREM, EnoÃ©, GÃ©nÃ©rale du Solaire ou IDEX. Les investissements, accessibles dÃ¨s 50 â‚¬ et rÃ©alisÃ©s en ligne sans frais, attirent une communautÃ© particuliÃ¨rement fidÃ¨leÂ : Â«Â Plus de trois investisseurs sur quatre rÃ©investissent rÃ©guliÃ¨rement. Pour la majoritÃ© des opÃ©rations prÃ©sentÃ©es, la distribution dâ€™intÃ©rÃªts est prÃ©vue chaque annÃ©eÂ : ce fonctionnement assure une certaine liquiditÃ© et capacitÃ© de rÃ©investissement pour nos investisseursÂ Â», souligne Laure Verhaeghe.

Un record national rendu possible par lâ€™alliance entre Lendosphere et Lendopolis

Lâ€™annÃ©e a Ã©tÃ© marquÃ©e par une opÃ©ration dâ€™envergure en France, avec le projet agrivoltaÃ¯que de grandes cultures de Sombernon (CÃ´te-dâ€™Or), dÃ©veloppÃ© par Akuo. Avec 3 356 000 â‚¬ collectÃ©s, cette campagne a Ã©tabli un record national, devenant la plus importante levÃ©e de financement participatif jamais rÃ©alisÃ©e pour un projet laurÃ©at des Appels dâ€™Offres de la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie (CRE). EntiÃ¨rement financÃ©e par les habitants de la CÃ´te-dâ€™Or et des dÃ©partements voisins via Lendosphere et Lendopolis, elle illustre lâ€™efficacitÃ© de lâ€™alliance entre les deux plateformes, ainsi que la mobilisation citoyenne autour des projets territoriaux et la capacitÃ© du financement participatif Ã soutenir des initiatives agricoles et Ã©nergÃ©tiques innovantes. Lendosphere a rÃ©alisÃ© ses premiÃ¨res opÃ©rations avec la sociÃ©tÃ© espagnole Sunco Capital, qui emprunte via la plateforme pour financer la construction de deux centrales solaires en Espagne ainsi que le dÃ©veloppement dâ€™un portefeuille de onze projets solaires en Italie. GrÃ¢ce Ã lâ€™agrÃ©ment europÃ©en obtenu fin 2023 et au partenariat avec Kobus Partners, sociÃ©tÃ© de gestion espagnole reconnue dans les Ã©nergies renouvelables, Lendosphere a proposÃ© Ã ses investisseurs une ouverture vers de nouveaux marchÃ©s europÃ©ens, enrichissant significativement les opportunitÃ©s de diversification de lâ€™Ã©pargne.

Une mobilisation citoyenne qui sâ€™intensifie et un ancrage territorial fort

Pour maintenir un haut niveau de transparence et de proximitÃ©, Lendosphere a organisÃ© une vingtaine de permanences et Ã©vÃ©nements dâ€™information en 2025, partout en France. Ces rencontres ont permis dâ€™Ã©changer avec les riverains, les porteurs de projets et les investisseurs, tout en renforÃ§ant la comprÃ©hension des enjeux liÃ©s aux projets financÃ©s. Les FranÃ§ais manifestent une volontÃ© croissante dâ€™agir concrÃ¨tement face aux enjeux climatiques Ã travers des placements utiles, locaux et performants. Cette dynamique tÃ©moigne de lâ€™importance accordÃ©e Ã une transition Ã©nergÃ©tique concrÃ¨te, positive et accessible Ã tous. Pour Laure Verhaeghe : Â« Au-delÃ de ces bons chiffres pour nos plateformes, nous sommes heureux dâ€™Ãªtre un indicateur concret de lâ€™appÃ©tence des FranÃ§ais pour les Ã©nergies renouvelables, Ã©tayant les sondages dâ€™opinion et en dÃ©pit des prises de position politiciennes sur ce sujet ces derniers mois. Â» En effet, selon la derniÃ¨re Ã©tude IFOP, 68 % des FranÃ§ais souhaitent une accÃ©lÃ©ration du dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables dans les cinq prochaines annÃ©es. Une attente forte, portÃ©e par une opinion largement favorable Ã ces Ã©nergies : 84 % des FranÃ§ais en ont une image positive, un chiffre qui grimpe Ã 94 % chez les riverains des projets. Le succÃ¨s des campagnes prÃ©sentÃ©es sur Lendosphere et Lendopolis confirme, chaque jour, cette appÃ©tence pour une transition Ã©nergÃ©tique concrÃ¨te et positive.