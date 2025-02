Sol Solidaire : 2024, une année record en matière de dons

Alors que la précarité énergétique ne cesse de gagner du terrain dans l’actuel hourvari politique, l’heure est aux générosités pour l’association Sol Solidaire. L’année 2024 a ainsi été une année record pour les dons de mécènes ! Avec 276 000 € récoltés l’an dernier, les dons ont plus que doublé par rapport à 2023. Preuve incontestable que Sol Solidaire s’installe peu à peu dans le paysage des associations à but non lucratif particulièrement appréciées des entreprises qui aiment à donner du sens à leurs engagements solidaires et à leur politique RSE.

Sol Solidaire conjugue en effet à la fois le progrès social et le progrès environnemental. Un don à Sol Solidaire a ainsi un impact direct et concret sur les factures d’électricité des ménages en précarité énergétique grâce à l’autoconsommation. L’économie pour une famille bénéficiaire s’élève à environ 200 euros par an pendant 30 ans (soit 6 000 euros). Qui plus est, les installations sont le fruit d’artisans locaux créateurs d’emplois non délocalisable. Sans oublier l’impact des centrales solaires sur l’empreinte carbone des logements…

Fort de son succès auprès des donateurs et des bailleurs sociaux, Sol Solidaire se structure en ce début d’année 2025 avec l’arrivée d’une première salariée permanente au sein de l’association. Diplômée de l’ESCP Business School, Chloé Cédon qui a travaillé dix ans dans le marketing de l’offre et sa déclinaison opérationnelle, affiche une parfaite maîtrise de la gestion de projets et une forte capacité à fédérer des équipes vers un objectif commun. Sa première mission d’envergure : organiser la participation de Sol Solidaire au salon Be Positive qui se tiendra du 25 au 27 mars à Lyon. Sol Solidaire y aura un stand et fera l’objet d’une conférence pour attirer de nouveaux mécènes.

“L’utilisation des énergies renouvelables au service des foyers les plus modestes est un projet concret pour lutter contre la précarité énergétique. C’est, pour moi, une opportunité de donner du sens à mon parcours professionnel et de découvrir le monde associatif. Mon défi ? Développer et faire briller cette association qui a un avenir certain dans la transition écologique qui est déjà en cours.” confie Chloé Cédon, nouvelle responsable Développement de Sol Solidaire.

A Be Positive, la Conférence Sol Solidaire aura lieu le 26 mars entre 13h et 13h45 sur le thème “Faisons reculer la précarité énergétique avec Sol Solidaire et l’autoconsoPV”.

Encadré

Sol Solidaire annonce les lauréats de l’AAP 2024

Les trois lauréats de l’année 2024 sont :

Habitat du Nord pour le projet Résidence Lamy. Puissance : 24 kW. Ménages concernés : 69. Subvention accordée 30 000 €.

Solidarités Nouvelles Logement. Puissance : 14 kW. Ménages concernés : 28. Subvention accordée 16 448 €.

Bret Métropole Habitat pour le projet au 140 route du valy hir : Puissance : 28 kW. Ménages concernés : 31. Subvention accordée 50 000€.