Â« Les avancÃ©es de lâ€™AgrivoltaÃ¯sme Â» : nouvelle parution signÃ©e ACTE AGRI PLUS

L’agrivoltaïsme est un secteur en pleine évolution. Il constitue une opportunité stratégique unique pour concilier transition énergétique et souveraineté alimentaire. En 2024, la France connaît des évolutions significatives grâce à des partenariats renforcés entre entreprises, agriculteurs, institutions et communautés locales. Au sein de cette nouvelle filière, ACTE AGRI PLUS poursuit son engagement et partage ses compétences et connaissances, notamment par la publication de sa 6ème édition, réalisée en wiki avec la participation de tous les acteurs qui le souhaitaient, mettant en lumière les évolutions majeures de l’année, particulièrement les décrets relatifs à la loi pour l’Accélération de la Production des Énergies Renouvelables (APER) en France. Cette nouvelle édition fait le point sur les derniers changements législatifs, tout en établissant un recensement des réalisations concrètes de l’année écoulée, comme la naissance de nombreux démonstrateurs. Pour rester informé des piliers et des enjeux clés de l’agrivoltaïsme d’aujourd’hui et de demain, la consultation du 6ème numéro ainsi que des précédents est disponible sur le site d’ACTE AGRI PLUS.