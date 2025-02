ENGIE a signÃ© 4,3 GW de nouveaux contrats dâ€™achats dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable (Â« PPAÂ») en 2024

En 2024, ENGIE a conclu des accords d’achat d’électricité renouvelable pour 4,3 GW, contre 2,7 GW en 2023, équivalant à 136 TWh de fourniture d’électricité. Ces 85 accords couvrent 5 continents : Amérique du nord, Amérique du sud, Asie, Europe, Océanie. ENGIE passe la surmultipliée sur le marché des PPA avec un portefeuille total de 14 GW de PPA déjà contractés. Sur fond de développement de l’IA!

Cette performance comprend de nouveaux contrats avec Meta aux États-Unis, l’élargissement du partenariat global avec Google incluant de nouveaux développements en Belgique et aux États-Unis, ainsi que des accords avec d’autres entreprises du secteur de la Tech. ENGIE a également signé des contrats avec de nouveaux secteurs tels que les services publics, la chimie ou le secteur médical.

L’IA, très gourmande en énergie, appelle les géants de la Tech à accélérer leur décarbonation

Le marché des PPA a été soutenu ces dernières années par un des besoins croissants en électricité décarbonée dans tous les secteurs d’activité, et en particulier de le secteur des technologies et du digital où de nouveaux usages fortement consommateurs en énergie comme l’IA ont émergé. ENGIE se distingue par une performance commerciale de 1,5 GW de PPA signés en Amérique du Nord, qui reflète les besoins élevés en électricité d’origine renouvelable dans cette région. Les contrats signés en 2024 portent sur huit nouveaux projets, dont la production sera effective entre 2024 et 2026. Parmi ces projets on trouve notamment le parc de Chillingham (350 MW) situé près d’Austin, au nord du Texas, plus grand projet solaire d’ENGIE à ce jour aux États-Unis.

Les PPA, un marché en pleine croissance

En complément des PPA liés à la fourniture d’électricité à partir d’actifs solaires, éoliens et hydroélectriques, ENGIE est un pionnier dans le domaine des accords d’achat de biométhane (Biomethane Purchase Agreements, BPA), pour lesquels il a signé plusieurs contrats majeurs, comme par exemple avec Arkema ou BASF en 2024. « En 2024 nous avons confirmé notre statut de leader sur le marché des PPA grâce à notre expertise pointue en matière de commercialisation de l’énergie pour répondre à de très nombreux profils de demande et à notre base d’actifs renouvelables diversifiée. En 2025, nous poursuivrons notre développement sur le marché en pleine croissance des PPA, notamment aux Etats-Unis, en continuant à faire évoluer notre offre vers une fourniture sur mesure pour nos clients » a déclaré Edouard Neviaski, Directeur général adjoint en charge des activités Supply & Energy Management.