SOG SOLAR : Maxime Chauvet et Adrien MonsempÃ¨s nommÃ©s Directeur GÃ©nÃ©ral et Directeur Technique

Dans la cadre de son développement et dans un contexte de croissance rapide, la société SOG SOLAR se structure avec la création de sa direction générale. Maxime Chauvet et Adrien Monsempès, collaborateurs de la première heure, sont promus respectivement Directeur Général et Directeur Technique. Cette prise de fonction s’accompagne d’une participation au capital de l’entreprise à hauteur de 10 %.

Clément Brossard, fondateur de la société en 2012, conserve la présidence et la majorité de la société : « Avec une croissance rapide ces dernières années, il était indispensable de structurer une Direction Générale pour optimiser la gestion opérationnelle, l’encadrement des équipes, le recrutement, la gestion des projets et bien sur le développement commercial. La stratégie reste la même : accompagner les entreprises, les collectivités et les producteurs avec une expertise indépendante et de qualité. Maxime et Adrien portent les valeurs de l’entreprise et ont la confiance des équipes et des partenaires, leurs évolutions est une suite logique pour SOG Solar.

Cabinet d’ingénierie et de conseil en énergie solaire, SOG SOLAR accompagne les entreprises, collectivités, investisseurs et producteurs de la planification à l’exploitation de leurs projets photovoltaïques. Avec plus de 900 affaires et 300 clients accompagnés en 10 ans, la société de 15 personnes vise un CA de 1,2 millions d’euros en 2022 pour une croissance de 30 %. SOG développe également la suite logicielle Gyrosun, pour la planification, le dimensionnement et l’exploitation de projets photovoltaïques.