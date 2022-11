Lancement de YUMA, une joint-venture dÃ©diÃ©e aux projets photovoltaÃ¯ques clÃ© en main pour lâ€™immobilier dâ€™entreprise

Conscients des défis à relever en matière d’efficacité énergétique, des problématiques liées au coût de l’énergie et face aux contraintes règlementaires, juridiques et techniques de plus en plus strictes en immobilier tertiaire, le Groupe PATRIARCA Développement, acteur national de l’immobilier d’entreprise 360°, Soloÿs Energie, conseil et ingénierie en énergie solaire et CIEM, expert du marché de bâtiments logistiques, viennent de créer YUMA, une joint-venture dédiée à l’accompagnement clé en main de projets de centrales photovoltaïques à destination des bâtiments tertiaires, logistiques et industriels de plus de 1 000 m². En japonais le prénom Yuma veut dire éthique !

Dédiée aux maîtres d’ouvrage et exploitants de bâtiments logistiques, industriels et tertiaires (constructions neuves, ombrières de parking, racks de stockages extérieurs, désamiantage, …), YUMA intervient en tant que contractant général et propose une offre clé en main tout au long du processus : de l’étude de la faisabilité en passant par le développement, la construction et jusqu’à l’exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques en autoconsommation ou en vente au réseau.

4 centrales photovoltaïques en cours de construction

« YUMA est le fruit d’une réflexion stratégique entamée par le Groupe en 2017 autour des besoins d’efficacité énergétique des entreprises. La synergie et la complémentarité multi-services des 3 entités consistent à définir l’immobilier d’entreprise comme facteur de performance énergétique. Cette nouvelle offre de service est l’une des plus complètes existantes sur le marché pour les entreprises. YUMA a pu bénéficier de toute la solidité d’un Groupe comme PATRIARCA Développement pour lancer sa structure et avoir aujourd’hui la capacité de répondre à une demande en très forte croissance » assure Olivier Faura, Président du Groupe PATRIARCA Développement. Lancée début 2022, YUMA compte déjà 4 centrales photovoltaïques en cours de construction, réparties sur tout le territoire (Orange, Marmande, Rennes et Les Arcs sur Argens). Face à la très forte croissance du marché du solaire et pour répondre aussi bien à la crise qu’à la transition énergétique, YUMA a l’objectif d’atteindre 5 millions d’euros de chiffre d’affaires dès 2023.

Recrutement de 4 nouveaux collaborateurs dans les prochains mois

Pour faire face à ce développement, YUMA cherche à renforcer ses équipes avec le recrutement de 4 nouveaux collaborateurs dans les prochains mois (chefs de projets, conducteurs de travaux, experts du photovoltaïque). Avec un potentiel de plus de 30 projets, et une capacité totale de 35 MW, YUMA ambitionne les 30 millions d’euros de chiffre d’affaires sur cette nouvelle activité à horizon 4 ans. « Le photovoltaïque est la solution la plus simple, rapide et rentable pour être conforme à la règlementation et tendre vers la neutralité carbone. La longue expérience et l’expertise complémentaires des associés de YUMA – bâtiment et photovoltaïque – donne aux maîtres d’ouvrage la garantie de centrales photovoltaïques de qualité parfaitement intégrées à leurs projets de construction » conclut Thomas de Goys, Président de YUMA qui permet aux propriétaires d’actifs immobiliers d’être propriétaires des centrales installées et donc de bénéficier du rendement de l’investissement, et propose aussi le tiers investissement si nécessaire. Consciente des enjeux de réduction d’empreinte carbone, YUMA lance également une réflexion pour s’entourer de partenaires afin de limiter l’impact de ces installations sur l’environnement (fabricants d’onduleurs et de panneaux photovoltaïques, suivi de construction de gigafactory en Europe, et des usines de recyclage, …).