Le groupe FHE confirme ses ambitions sur le marchÃ© de la gestion Ã©nergÃ©tique

Face aux risques de coupures cet hiver, le groupe industriel FHE passe la surmultipliée en vendant près de 1 000 solutions connectées de production de chaleur renouvelable par mois. Dans ce contexte, la société se dote d’une nouvelle plateforme de logistique à Perpignan. Action !

Basé en Occitanie, à Perpignan, le groupe FHE a été fondé en 2010 par Alain La­loum et ses deux fils, Jonathan et Oren. L’entreprise, forte de ses 80 collaborateurs et d’un chiffre d’affaires 2022 de 14 millions d’euros, est spécialisée dans le dé­veloppement de solutions connectées de production de chaleur et d’eau chaude destinées aux logements individuels et résidentiels. D’abord ciblé sur le couplage énergie solaire et domotique, FHE a évolué pour multiplier et diversifier ses domaines de compétences et propose aujourd’hui une gamme complète alliant production de chauffage, stockage d’énergie, panneaux photovoltaïques / thermiques / hybrides, connectivité, économies et confort pour l’occupant.

« Réaliser de réelles économies dans les bâtiments en développant les énergies renouvelables »

« Dans un contexte de réchauffement climatique et d’une augmentation du coût de production du kWh, il fallait agir. Nous avons voulu créer un cercle vertueux permettant de réaliser de réelles économies dans les bâtiments en développant les énergies renouvelables », explique le CEO du groupe, Alain Laloum. L’industriel français développe des solutions de production de chaleur renouvelable : du module de gestion énergétique à la pompe à chaleur en passant par le système solaire combiné jusqu’à sa solution de stockage unique Inelio®, il répond totalement aux annonces gouvernementales sur l’importance de réduire sa consom­mation énergétique pour faire face aux risques de coupure d’électricité et notam­ment de chauffage pour les particuliers. Grâce à ses solutions dédiées au confort thermique, à la gestion énergétique et au logement connecté, via l’application FHE Connect, le système intelligent FHE permet de gérer à distance les équipements énergivores. Les utilisateurs peuvent décaler leurs consommations aux moments opportuns et réguler leur chauffage se­lon le confort souhaité. Comme l’indique Oren Laloum, co-fondateur du groupe : « Toutes nos solutions de production de chauffage ou d’eau chaude utilisent à un moment une énergie gratuite pour alimenter le logement. Elles sont aussi toutes connectées dans le but de fournir à l’utilisateur toutes les informations sur leurs consommations afin d’adap­ter leur comportement et de piloter leurs équipements. »

Un CA de 100 millions d’euros sur cinq ans

Avec pas moins de 1 000 solutions vendues par mois, soit 4 fois plus que l’an passé à la même période, le groupe connait une forte croissance depuis le début d’année 2022. Dans ce sens, l’entreprise catalane qui vient d’acquérir un nouvel espace de logis­tique près de l’aéroport perpignanais, prévoit d’embaucher une vingtaine de sa­lariés d’ici 5 ans dans plusieurs domaines : marketing, commerce, ingénierie entre autres. Le groupe table sur un CA de 100 millions d’euros sur 5 ans avec le dévelop­pement d’un réseau de concessionnaires Experts FHE, de nouvelles gammes de solutions et d’une solution dédiée au tertiaire. Dans un contexte énergétique tendu, le groupe FHE offre des solutions d’avenir vertueuses pour devenir producteur de sa propre énergie, maîtriser ses dépenses et faire face à la hausse des prix des énergies sans se soucier de son confort thermique dès cet hiver. Solutions qui sont en grande partie subventionnées par l’État dans le but d’inciter les particuliers à s’équiper en accord avec les objectifs fixés par le gouvernement.