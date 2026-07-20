Socomec franchit le cap des 500 systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS) vendus dans le monde

Socomec a franchi lâ€™Ã©tape symbolique des 500 systÃ¨mes BESS, portÃ©e par la forte croissance des projets sur les sites commerciaux et industriels (C&I) ainsi que dans les infrastructures de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques (VE). DopÃ© aussi par lâ€™hybridation avec des projets photovoltaÃ¯queÂ !

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Socomec, spÃ©cialiste de la coupure de sÃ©curitÃ©, de la commutation de sources, de la mesure et de la conversion dâ€™Ã©nergie, franchit le cap des 500 ventes de systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS) dans le monde. Associant deux SMARTSYS M5000 Ã une installation photovoltaÃ¯que, la derniÃ¨re en date porte sur un projet de 10 MWh Ã Mutterstadt, en Allemagne, rÃ©alisÃ© pour le dÃ©veloppeur solaire allemand Rheinland Solar et la sociÃ©tÃ© d’Ã©nergies renouvelables BayWa r.e.

Augmenter la part des Ã©nergies renouvelables consommÃ©es sur site

Cette Ã©tape symbolique traduit une demande croissante en matiÃ¨re de stockage d’Ã©nergie sur les sites commerciaux et industriels, dans les infrastructures de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques (VE) et, de plus en plus, dans des applications de soutien au rÃ©seau en amont du compteur. Plus de la moitiÃ© de ces systÃ¨mes ont Ã©tÃ© vendus depuis le dÃ©but de l’annÃ©e 2024, mettant en lumiÃ¨re le rÃ´le grandissant de Socomec dans l’accompagnement des opÃ©rateurs pour amÃ©liorer leur rÃ©silience, intÃ©grer les Ã©nergies renouvelables, stabiliser leurs rÃ©seaux Ã©lectriques et gagner en flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique. Le projet de 10 MWh Ã Mutterstadt associe la production solaire au stockage dâ€™Ã©nergie par batterie. Lâ€™objectif ? Augmenter la part des Ã©nergies renouvelables consommÃ©es sur site, rÃ©duire les pics de demande, mais aussi amÃ©liorer la rÃ©silience dâ€™un grand site industriel de stockage frigorifique et de logistique prÃ©sentant une demande Ã©lectrique continue. Le 24 juin, le projet a Ã©tÃ© mis Ã lâ€™honneur sur le stand de Socomec lors du salon ees Europe, organisÃ© dans le cadre de The Smarter E Europe Ã Munich.

Les systÃ¨mes BESS de Socomec sont dÃ©ployÃ©s Ã lâ€™Ã©chelle internationale

Cette derniÃ¨re rÃ©ussite reflÃ¨te lâ€™expansion rapide dâ€™une activitÃ© fondÃ©e sur une expertise technique reconnue. CrÃ©Ã©e en 2014 au sein dâ€™une entreprise forte de plus dâ€™un siÃ¨cle dâ€™expÃ©rience dans la gestion de lâ€™Ã©nergie, lâ€™unitÃ© BESS de Socomec est passÃ©e dâ€™une preuve de concept Ã Nice Ã une activitÃ© mondiale comptant environ 70 collaborateurs, rÃ©partis entre lâ€™Europe et les Ã‰tats-Unis.

Aujourdâ€™hui, les systÃ¨mes BESS de Socomec sont dÃ©ployÃ©s Ã lâ€™Ã©chelle internationale, avec 325 installations dans la zone EMEA – notamment sur les marchÃ©s des Ã©nergies renouvelables Ã forte pÃ©nÃ©tration que sont lâ€™Italie, lâ€™Espagne et lâ€™Allemagne – et 175 autres en AmÃ©rique du Nord, oÃ¹ les dÃ©ploiements sont gÃ©nÃ©ralement configurÃ©s pour assurer une fonction dâ€™alimentation de secours. Socomec est Ã©galement prÃ©sent dans les territoires franÃ§ais dâ€™outre-mer et en Afrique, oÃ¹ ses solutions soutiennent des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques hors rÃ©seau et hybrides.

En France, un projet dâ€™autoconsommation collective repose sur des BESS

Avec ses 500 systÃ¨mes vendus, Socomec a pris en charge un large Ã©ventail de cas dâ€™usage :

Au Royaume-Uni, lâ€™entreprise a fourni Ã un grand complexe sportif un systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie dâ€™une capacitÃ© de 9,3 MWh. Celui-ci a remplacÃ© les gÃ©nÃ©rateurs diesel traditionnels pour assurer environ trois heures de fonctionnement continu des infrastructures prioritaires en cas de panne du rÃ©seau Ã©lectrique.

En Espagne, Socomec accompagne un opÃ©rateur de recharge ultra-rapide de vÃ©hicules Ã©lectriques. Elle lui a fourni une solution de stockage dâ€™Ã©nergie afin dâ€™Ã©viter un dÃ©lai dâ€™attente pouvant aller jusquâ€™Ã deux ans avant le renforcement du rÃ©seau. La solution permet ainsi aux bornes de recharge de fournir jusquâ€™Ã 360 kW, tout en garantissant une haute qualitÃ© de service en pÃ©riode de pointe. Ã€ ce jour, plus de 50 BESS ont Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©s pour couvrir Ã la fois les sites de recharge de vÃ©hicules Ã©lectriques raccordÃ©s au rÃ©seau et hors rÃ©seau, accÃ©lÃ©rant ainsi le dÃ©ploiement des infrastructures de recharge Ã lâ€™Ã©chelle du pays.



En Italie, Socomec a permis Ã lâ€™aÃ©roport de Trieste dâ€™atteindre un taux dâ€™autoconsommation dâ€™Ã©nergie renouvelable de 70 % et de rÃ©duire ses Ã©missions de COâ‚‚ de plus de 500 tonnes par an. Le projet a remportÃ© deux prix spÃ©cialisÃ©s en 2026.



En France, un projet dâ€™autoconsommation collective repose sur des BESS pour aider 62 appartements Ã accroÃ®tre leur autonomie Ã©nergÃ©tique grÃ¢ce Ã une Ã©nergie solaire produite localement.

Â«Â Le stockage par batterie apporte dÃ©sormais une rÃ©elle valeur ajoutÃ©e Â»

Cette dynamique commerciale va de pair avec une innovation produit constante. Ã€ ce titre, dÃ©but juin, Socomec a Ã©largi son offre de stockage d’Ã©nergie avec sa nouvelle gamme SMARTSYS, qui prend en charge des dÃ©ploiements de plus grande capacitÃ©, pouvant atteindre 5 MVA / 20 MWh. En avril 2026, Socomec a lancÃ© sa plateforme de surveillance numÃ©rique SoLive Pro BESS, qui permet aux opÃ©rateurs de suivre les performances du systÃ¨me en temps rÃ©el, de prendre des mesures ciblÃ©es pouvant prolonger la durÃ©e de vie des batteries jusquâ€™Ã 20 % et de rÃ©duire leur coÃ»t total de possession. Â« Le cap des 500 BESS reprÃ©sente une Ã©tape importante pour notre activitÃ© de stockage dâ€™Ã©nergie, car il reflÃ¨te Ã la fois la confiance que les clients accordent Ã Socomec, mais aussi lâ€™Ã©tendue des applications dans lesquelles le stockage par batterie apporte dÃ©sormais une rÃ©elle valeur ajoutÃ©e Â», observe Jean-Marc Guillou, directeur technique des systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie chez Socomec. Â« Cette dynamique est alimentÃ©e par la demande commerciale et industrielle, lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables et le dÃ©veloppement rapide de la mobilitÃ© Ã©lectrique, parallÃ¨lement Ã une demande croissante en matiÃ¨re de stabilisation du rÃ©seau et dâ€™applications en amont du compteur. En rÃ©ponse, nous proposons des systÃ¨mes de plus grande envergure et Ã©tendons la portÃ©e de nos dispositifs BESS Ã des applications telles que la recharge Ã grande Ã©chelle, les services de rÃ©seau et les centres de donnÃ©es, domaines dans lesquels Socomec apporte une expertise reconnue en matiÃ¨re de gestion de lâ€™Ã©nergie Â».