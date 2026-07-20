Sainte-Livrade-sur-Lot : dÃ©jÃ  700 000 euros collectÃ©s sur Lendopolis pour des serres photovoltaÃ¯ques

Urbasolar annonce que le financement participatif dÃ©diÃ© au projet de serres photovoltaÃ¯ques agricoles, situÃ© dans le Lot-et-Garonne, a dÃ©jÃ permis de collecter 70 % de son objectif fixÃ© Ã 1 Mâ‚¬. Cette opportunitÃ© dâ€™investissement fait lâ€™objet dâ€™une exclusivitÃ© territoriale en Ã©tant rÃ©servÃ©e uniquement aux habitants du Lot-et-Garonne et des dÃ©partements limitrophesÂ : Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot et Tarn-et-Garonne.

Elle sâ€™inscrit ainsi dans une logique de circuit court et de partage local de la valeur du projet. Les prÃªteurs doivent au prÃ©alable sâ€™inscrire sur le site de Lendopolis. Cette levÃ©e de fonds a dÃ©jÃ convaincuÂ 184Â investisseurs particuliers, qui ont placÃ© des sommes comprises entreÂ 20 â‚¬ (le minimum pour cette opÃ©ration) et 44 000 â‚¬, pour un total de plus de 700 000 â‚¬ Ã ce jour.Â Ce financement participatif permet dâ€™investir en prÃªt rÃ©munÃ©rÃ© dans le projet Â«Â Serres AntoineÂ Â» situÃ© Ã Sainte-Livrade-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne.

D’une superficie de 6,3 hectares, Â« Serres Antoine Â» est un projet de serres photovoltaÃ¯ques agricoles de 6,2 MWc. EntiÃ¨rement conÃ§u sur mesure afin de rÃ©pondre aux besoins spÃ©cifiques de l’agriculteur, ce projet associe production agricole et production d’Ã©nergie renouvelable. Les serres permettront de diversifier les cultures et de protÃ©ger les plants ainsi que le verger de kiwis contre les ravageurs et les principaux alÃ©as climatiques tels que la grÃªle, les vents violents ou le gel.

GrÃ¢ce au microclimat crÃ©Ã© sous la serre, l’agriculteur pourra allonger sa pÃ©riode de production et sÃ©curiser davantage ses revenus. La centrale produira chaque annÃ©e 7,9 GWh dâ€™Ã©nergie verte, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique de 1 818 foyers. Cela permettra dâ€™Ã©viter lâ€™Ã©mission de 245 tonnes de COâ‚‚ chaque annÃ©e. La centrale a Ã©tÃ© mise en service en mai 2026.