PhotovoltaÃ¯que agricole : et si la bonne question n’Ã©tait pas le panneau, mais le bÃ¢timent ?

1 projet sur 5.Â C’est le taux de succÃ¨s des dossiers dÃ©posÃ©s lors de la derniÃ¨re pÃ©riode PPE2, 1 559 MWc soumis, 300 MW retenus (dÃ©libÃ©ration CRE, 7 juillet 2026). Le prix moyen a reculÃ© de 13,5 â‚¬/MWh par rapport Ã la pÃ©riode prÃ©cÃ©dente. La concurrence est telle que mÃªme les projets les plus solides tombent Ã l’eau. Pour beaucoup d’agriculteurs qui avaient construit leur plan de financement autour du revenu photovoltaÃ¯que, c’est une Ã©quation qui ne tient plus.

Ce que ces chiffres rÃ©vÃ¨lent, c’est la fragilitÃ© d’un modÃ¨le : celui du bÃ¢timent agricole financÃ© par le projet photovoltaÃ¯que. Pendant des annÃ©es, les appels d’offres CRE ont alimentÃ© une mÃ©canique oÃ¹ le hangar venait presque Â« avec Â» les panneaux. Les taux de sÃ©lection de la PPE2 montrent que cette mÃ©canique se grippe.Â Mais derriÃ¨re l’instabilitÃ© des marchÃ©s de l’Ã©nergie, les exploitants font face Ã un enjeu plus fondamental : le dÃ©rÃ¨glement climatique. Canicules, Ã©pisodes de grÃªle, inondations, variations brutales de tempÃ©raturesâ€¦ Ce sont les animaux, les hommes et les rÃ©coltes qu’il faut protÃ©ger en premier. C’est ce besoin de protection et d’adaptation qui redevient le moteur de l’investissement agricole, pas le prix du mÃ©gawattheure.

BÃ¢tiAgricole, la marque de CANCÃ‰ dÃ©diÃ©e aux bÃ¢timents agricoles, conÃ§oit ses solutions Ã partir de cette rÃ©alitÃ©.Â En mobilisant l’expÃ©rience industrielle du groupe, elle dÃ©veloppe des bÃ¢timents adaptÃ©s aux contraintes climatiques de chaque exploitation (hangars de stockage, stabulations, manÃ¨gesâ€¦) conÃ§us pour leur usage premier, et dimensionnÃ©s dÃ¨s l’origine pour accueillir du photovoltaÃ¯que quand l’Ã©quation redeviendra favorable. Le panneau n’est plus la condition de l’investissement. Il en est l’option.

Ce repositionnement change aussi la conversation sur l’Ã©nergie : l’autoconsommation, moins exposÃ©e aux alÃ©as des sÃ©lections CRE, plus directement liÃ©e Ã l’usage du bÃ¢timent, redevient le levier central. Sur les 400 000 exploitations agricoles franÃ§aises, 50 000 seulement sont aujourd’hui raccordÃ©es au solaire. Le potentiel reste immense mais il se rÃ©alisera sur d’autres bases.Â Avec 600 bÃ¢timents livrÃ©s par an et 90 % de ses constructions dÃ©jÃ dimensionnÃ©es pour accueillir du solaire, BÃ¢tiAgricole dispose d’une vraieÂ lecture du marchÃ© : celle d’un constructeur qui parle chaque annÃ©e Ã des centaines d’agriculteurs, pas pour leur vendre des panneaux, mais pour leur bÃ¢tir un outil de travail.