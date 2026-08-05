Sobry et Zendure mettent le pilotage Ã©nergÃ©tique Ã  la portÃ©e des foyers franÃ§ais : plus de 600â‚¬ dâ€™Ã©conomies par an Ã  la clÃ©

Sobry, fournisseur franÃ§ais dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã tarification dynamique, et Zendure, spÃ©cialiste des systÃ¨mes de gestion de lâ€™Ã©nergie pour les particuliers, sâ€™associent pour permettre aux FranÃ§ais de prÃ©server leur pouvoir dâ€™achat alors que les prix des Ã©nergies repartent Ã la hausse. Quand lâ€™IA couplÃ©e au solaire permet de rÃ©aliser des Ã©conomiesÂ !Â Â

Sobry et Zendure mettent en synergie leur savoir-faire pour dÃ©velopper des systÃ¨mes. Le principe est simple : stocker lâ€™Ã©lectricitÃ© lorsquâ€™elle est la moins chÃ¨re et la consommer lorsque les prix du rÃ©seau sont au plus haut. GrÃ¢ce Ã une batterie domestique pilotÃ©e par un agent IA et la tarification de lâ€™Ã©lectricitÃ© au prix rÃ©el, cette solution permet de rÃ©aliser jusquâ€™Ã 625â‚¬ dâ€™Ã©conomies chaque annÃ©e et de se prÃ©munir durablement de lâ€™inflation des prix de lâ€™Ã©nergie. RÃ©servÃ© jusquâ€™ici aux sites industriels et grandes entreprises, le pilotage Ã©nergÃ©tique assistÃ© par IA est aujourdâ€™hui enfin accessible pour les FranÃ§ais.

Un principe simple : acheter et stocker lâ€™Ã©nergie quand elle est bon marchÃ©, pour la consommer quand les prix du rÃ©seau sont au plus haut

Le prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© varie heure par heure sur le marchÃ© de gros europÃ©en, pouvant passer du simple au triple entre le milieu dâ€™aprÃ¨s-midi, quand la production solaire est abondante, et le pic de consommation du soir. Des variations complÃ¨tement neutralisÃ©es pour les foyers franÃ§ais qui paient des tarifs fixes tout au long de lâ€™annÃ©e. Sobry et Zendure, deux acteurs spÃ©cialistes du pilotage Ã©nergÃ©tique, sâ€™associent aujourdâ€™hui pour permettre aux FranÃ§ais de sâ€™emparer de ces variations de prix pour optimiser et rÃ©duire leurs factures. DÃ¨s cet Ã©tÃ©, il sera possible dâ€™opter pour le pilotage Ã©nergÃ©tique depuis chez soi en associant :

-Le systÃ¨me Zendure HEMS (Home Energy Management System) pilotÃ© par agent IA (ZENKI) pour gÃ©rer automatiquement les moments les plus propices pour charger, stocker ou consommer son Ã©lectricitÃ©.

-Et la tarification agile de lâ€™Ã©lectricitÃ© avec Sobry pour tirer le meilleur parti des variations des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© tout au long de la journÃ©e.

Pas besoin de surveiller la charge de la batterie ou lâ€™Ã©volution des prix, tout est pilotÃ©. Lâ€™offre est accessible Ã tous, propriÃ©taires et locataires, en maison individuelle ou en appartement. Â« Nous voulons rendre la flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique accessible aux foyers franÃ§ais, pas seulement aux gÃ©ants industriels. Associer un tarif indexÃ© sur le marchÃ© Ã une batterie domestique, câ€™est donner au consommateur un vÃ©ritable pouvoir dâ€™arbitrage : il rÃ©duit sa facture et, dans le mÃªme temps, les Ã©missions liÃ©es aux heures de pointe Â» prÃ©cise JÃ©rÃ©my Assayag, CEO et co-fondateur de Sobry.

Jusquâ€™Ã 625 â‚¬ dâ€™Ã©conomies par an pour un foyer de 4 personnes, Ã©quipÃ© de panneaux solaires

Pour un foyer de 4 personnes avec une consommation moyenne de 6 000 kWh par an, cette solution permet de rÃ©aliser jusqu’Ã 625 â‚¬ d’Ã©conomies par an lorsque le logement est dotÃ© de panneaux solaires, ou jusqu’Ã 360 â‚¬ sans installation solaire. L’association de l’offre Sobry et d’un systÃ¨me Zendure SolarFlow 2400 AC+ ou 2400 Pro (deux batteries AB3000L, soit 8,16 kWh de capacitÃ©) permet de tirer parti des variations du prix de marchÃ© jour aprÃ¨s jour. ComparÃ©e Ã un tarif Tempo, la solution permet de rÃ©aliser jusqu’Ã 2 fois plus dâ€™Ã©conomies. Au-delÃ du gain financier, le dispositif a un effet direct sur lâ€™empreinte carbone du foyer : en sâ€™effaÃ§ant du rÃ©seau aux heures de pointe, celles oÃ¹ la France mobilise ses moyens de production les plus Ã©metteurs, chaque foyer Ã©quipÃ© contribue Ã rÃ©duire les Ã©missions du systÃ¨me Ã©lectrique.

Â« La tarification dynamique est un levier dÃ©terminant pour la gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie. En rÃ©unissant nos solutions de stockage et les services temps rÃ©el de Sobry, nous proposons aux familles franÃ§aises un Ã©cosystÃ¨me capable de faire baisser leur facture tout en conciliant Ã©conomies personnelles et transition Ã©nergÃ©tique Â» conclut Bryan Liu, CEO et fondateur de Zendure.

EncadrÃ©

Une solution disponible dÃ¨s maintenant, Ã partir de lâ€™application Zendure

Lâ€™offre Sobry est dâ€™ores et dÃ©jÃ intÃ©grÃ©e Ã lâ€™application Zendure : les utilisateurs Zendure en France peuvent y souscrire directement depuis lâ€™application. La souscription se fait en quelques Ã©tapes. L’utilisateur commence par dÃ©finir Sobry comme source tarifaire dans les paramÃ¨tres de son appareil, puis autorise le partenariat entre les deux plateformes. Il est ensuite redirigÃ© vers l’espace Sobry pour finaliser son inscription et la signature de son contrat. Une fois l’association confirmÃ©e, l’appareil bascule automatiquement sur la tarification dynamique Sobry et le pilotage intelligent par ZENKI s’active, sans aucune manipulation supplÃ©mentaire.