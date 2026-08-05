CamÃ©ra thermique FLIR : cas dâ€™essai sur le terrain dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que dans le sud-ouest de la Chine

La camÃ©ra thermique FLIR T540 rÃ©sout en une seule intervention 10 grands dÃ©fis dâ€™exploitation et de maintenance. ExplicationsÂ !

La Chine investit Ã un rythme soutenu dans les installations photovoltaÃ¯ques (PV) et sâ€™impose comme un marchÃ© clÃ©, reprÃ©sentant plus de 40 % de la capacitÃ© mondiale installÃ©e. Si les perspectives de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© photovoltaÃ¯que sont trÃ¨s prometteuses, le secteur doit nÃ©anmoins relever dâ€™importants dÃ©fis : lâ€™intermittence de la production, les fluctuations de puissance, une prÃ©cision insuffisante, des risques opÃ©rationnels Ã©levÃ©s ainsi que les limites des mÃ©thodes traditionnelles dâ€™exploitation et de maintenance (O&M). Autant de freins susceptibles de ralentir le dÃ©veloppement de la filiÃ¨re. Pour relever ces dÃ©fis, de nombreuses entreprises se tournent vers la technologie dâ€™imagerie infrarouge. Les camÃ©ras thermiques telles que la FLIR T540 constituent un outil prÃ©cieux pour la maintenance prÃ©dictive des installations de production dâ€™Ã©nergie Ã grande Ã©chelle. Ainsi, une base intÃ©grÃ©e hydroÃ©lectrique, Ã©olienne et solaire de 80 GW situÃ©e dans le sud-ouest de la Chine a utilisÃ© la T540 Ã©quipÃ©e de lâ€™objectif Ã double champ de vision FlexView afin de rÃ©soudre avec succÃ¨s les principaux problÃ¨mes dâ€™exploitation et de maintenance.

Principale application : une couverture complÃ¨te de la chaÃ®ne dâ€™exploitation et de maintenance des centrales photovoltaÃ¯ques

La camÃ©ra thermique infrarouge professionnelle FLIR T540, associÃ©e Ã lâ€™objectif FlexView Ã double champ de vision, constitue un outil performant pour les opÃ©rations dâ€™exploitation et de maintenance des installations photovoltaÃ¯ques. Sans remplacement manuel de lâ€™objectif, elle permet de passer instantanÃ©ment dâ€™un champ de vision standard de 24Â° Ã un tÃ©lÃ©objectif offrant un champ de vision de 14Â°, garantissant une localisation rapide et prÃ©cise des dÃ©fauts. En sâ€™appuyant sur les conditions rÃ©elles du site et sur les capacitÃ©s de la thermographie infrarouge, les Ã©quipes dâ€™exploitation et de maintenance ont mis en place une stratÃ©gie de Â« prÃ©vention proactive Â» conciliant efficacitÃ© des inspections et prÃ©cision des diagnostics, tout en rÃ©duisant considÃ©rablement les coÃ»ts et les dÃ©lais dâ€™intervention.

Inspection des modules : localisation des dÃ©fauts sur les unitÃ©s de production dâ€™Ã©nergie

DÃ©tection des points chauds (hot spots)

Les problÃ¨mes tels que lâ€™ombrage, les dommages mÃ©caniques ou les dÃ©faillances de diodes apparaissent sous forme de zones chaudes prÃ©sentant un Ã©cart de tempÃ©rature supÃ©rieur Ã 5 Â°C sur les images thermiques. La FLIR T540 identifie prÃ©cisÃ©ment ces anomalies, permettant une rÃ©paration dans les 24 heures et Ã©vitant une perte de production de 20 Ã 50 %.

DÃ©tection des microfissures et des dÃ©fauts de soudure

Les microfissures ou les soudures dÃ©fectueuses se traduisent par des motifs linÃ©aires ou en maillage prÃ©sentant un faible Ã©cart de tempÃ©rature (environ 1 Â°C). La T540 dÃ©tecte ces dÃ©fauts subtils, permettant des rÃ©parations sous 72 heures et prolongeant la durÃ©e de vie des modules.

DÃ©tection de la dÃ©gradation PID (Potential Induced Degradation)

La dÃ©gradation PID se manifeste par des bandes Ã tempÃ©rature Ã©levÃ©e le long des bords des modules. La T540 met clairement en Ã©vidence ces anomalies, permettant une intervention sous sept jours afin dâ€™Ã©viter une aggravation du phÃ©nomÃ¨ne.

Inspection des Ã©quipements : garantir un fonctionnement fiable des Ã©quipements critiques

Inspection des onduleurs et des postes de transformation

Les points de surchauffe au niveau des dissipateurs thermiques et des bornes sont facilement dÃ©tectÃ©s par thermographie, ce qui permet dâ€™Ã©viter les dÃ©faillances des Ã©quipements et dâ€™amÃ©liorer le rendement de conversion de 3 Ã 5 %.

Inspection des batteries de stockage

La FLIR T540 dÃ©tecte les surchauffes localisÃ©es ou les Ã©lÃ©vations anormales de tempÃ©rature, Ã©vitant ainsi les pertes de performances ou les dommages matÃ©riels.

Inspection des jeux de barres isolÃ©s

Les mauvais contacts ou le vieillissement de lâ€™isolation sont dÃ©tectÃ©s de maniÃ¨re prÃ©coce par la FLIR T540, rÃ©duisant ainsi les risques de court-circuit ou dâ€™incendie.

Inspection des SVG et des cÃ¢bles dâ€™arrivÃ©e

Les Ã©lÃ©vations anormales de tempÃ©rature au niveau des modules de puissance SVG, des rÃ©actances et des jonctions de cÃ¢bles sont dÃ©tectÃ©es Ã un stade prÃ©coce, limitant les risques de dÃ©gradation et dâ€™arrÃªt de production non planifiÃ©.

Des inspections plus sÃ»res

GrÃ¢ce Ã son objectif Ã double champ de vision, la T540 permet de dÃ©tecter rapidement les risques de court-circuit tout en rÃ©alisant les inspections Ã une distance de sÃ©curitÃ©.

Inspection des structures de support et des Ã©lÃ©ments mÃ©caniques

Les anomalies thermiques liÃ©es aux dÃ©formations ou au desserrage des composants sont mises en Ã©vidence par thermographie, permettant des ajustements rapides afin de limiter les pertes de production.

Inspection des lignes de transmission

Les points chauds provoquÃ©s par un mauvais contact ou une surcharge des lignes de transmission sont facilement identifiÃ©s afin de permettre une rÃ©paration rapide.

Comme le dÃ©montre ce cas concret, la camÃ©ra thermique infrarouge professionnelle FLIR T540, associÃ©e Ã lâ€™objectif FlexView Ã double champ de vision, transforme les mÃ©thodes dâ€™exploitation et de maintenance des installations photovoltaÃ¯ques. En amÃ©liorant le rendement Ã©nergÃ©tique, en rÃ©duisant les coÃ»ts dâ€™exploitation et de maintenance et en renforÃ§ant la maÃ®trise des risques liÃ©s Ã la sÃ©curitÃ©, la T540 favorise lâ€™adoption dâ€™un modÃ¨le de Â« prÃ©vention proactive Â» grÃ¢ce Ã lâ€™intÃ©gration technologique et Ã lâ€™Ã©largissement des scÃ©narios dâ€™utilisation, contribuant ainsi au dÃ©veloppement durable et qualitatif de la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que.

Quid de Teledyne FLIRÂ ?

Teledyne FLIR, une sociÃ©tÃ© de Teledyne Technologies, est un spÃ©cialiste mondial des solutions de dÃ©tection intelligentes pour la dÃ©fense et les applications industrielles. La sociÃ©tÃ© emploie prÃ¨s de 4 000 personnes Ã travers le monde. FondÃ©e en 1978, la sociÃ©tÃ© crÃ©e des technologies avancÃ©es pour aider les professionnels Ã prendre les meilleures dÃ©cisions le plus rapidement possible, afin de sauver des vies et des moyens de subsistance.