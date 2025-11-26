SobriÃ©tÃ© Ã©nergÃ©tique et dÃ©carbonation via PPA solaire pour les 5 centres aquatiques de Caux Seine agglo avec ENGIE Solutions

A lâ€™occasion du Salon des Maires et des CollectivitÃ©s Locales, Virginie Lutrot, prÃ©sidente de Caux Seine agglo et Xavier SÃ©nÃ©chal directeur rÃ©gional Normandie pour ENGIE Solutions ont signÃ© un MarchÃ© Global de Performance pour les 5 centres aquatiques de Caux Seine agglo. Ces actions indispensables mises en place dans le cadre du plan climat-air-Ã©nergie territorial (PCAET) contribuent Ã assurer la pÃ©rennitÃ© de ces infrastructures Ã disposition des habitants du territoire.

En 2020, Caux Seine agglo sâ€™est vue remettre le label Climat Air Ã‰nergieÂ par lâ€™ADEME pour la qualitÃ© de sa politique Ã‰nergie Climat. En effet, la collectivitÃ© souhaite rÃ©duire sa consommation Ã©nergÃ©tique de 50 % dâ€™ici 2040 et couvrir 100% des besoins Ã©nergÃ©tiquesÂ du territoire dâ€™ici 2040 grÃ¢ce aux ENR&R.

21% du mix solaire via un Green PPA

Câ€™est dans cette dynamique territoriale quâ€™a Ã©tÃ© attribuÃ© pour une durÃ©e de 8 ans Ã ENGIE Solutions, le MarchÃ© Global de Performance qui concerne les 5 centres aquatiques intercommunauxÂ : Port-JÃ©rÃ´me-sur-Seine, Lillebonne, Bolbec, Terres-de-Caux et Rives-en-Seine. De forts engagements de performance sont attendus avec 19 % de rÃ©duction des consommations dâ€™eau, 21 % sur les consommations de chauffage et 9 % sur lâ€™Ã©lectricitÃ©. Une attention particuliÃ¨re a ainsi Ã©tÃ© portÃ©e Ã la transformation du mix Ã©nergÃ©tique afin de moins dÃ©pendre des Ã©nergies fossiles tout en permettant de dÃ©carboner les consommations avec lâ€™usage de plus dâ€™Ã©nergies renouvelables. Ainsi, 21 % du mix Ã©nergÃ©tique des piscines seront dÃ©sormais dÃ©carbonÃ©sÂ grÃ¢ce, entre autres, Ã une fourniture en Ã©lectricitÃ© verte produite par une centrale solaire ENGIE franÃ§aise dans le cadre d’un Green PPA (Green Power Purchase Agreement).

EfficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et dÃ©carbonation

Au-delÃ de lâ€™exploitation, la maintenance et le monitoring prÃ©cis de ces installations, lâ€™atteinte de ces rÃ©sultats sera possible en menant plusieurs actions de performance Ã©nergÃ©tique adaptÃ©es sur chaque site. Tout dâ€™abord, ce sera par le renouvellement et la modernisation des installationsÂ de production dâ€™Ã©nergie que les premiers rÃ©sultats seront obtenus. Plusieurs optimisations liÃ©es aux infrastructures et Ã leurs usages viendront complÃ©ter ces travauxÂ avec lâ€™installations de pompes Ã chaleur solaire ou encore un procÃ©dÃ© innovant de rÃ©cupÃ©ration de chaleur sur les eaux de renouvellement qui permettront une Ã©conomie dâ€™eau Ã chauffer et Ã traiter. Ce systÃ¨me de rÃ©cupÃ©ration passif dâ€™Ã©nergie est particuliÃ¨rement bien adaptÃ© aux piscines et Ã leur frÃ©quentation. Ainsi les enjeux de ce marchÃ© multiple permettront dâ€™amÃ©liorer leÂ confort des usagers, dâ€™assurer la pÃ©rennitÃ© des bÃ¢timents, de rÃ©duire les consommations Ã©nergÃ©tiques et le coÃ»t de fonctionnement des piscines, de dÃ©carboner la production dâ€™Ã©nergie tout en rÃ©pondant aux conformitÃ©s techniques.