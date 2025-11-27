DÃ©bat dâ€™idÃ©es/ Le solaire (et les EnR) va (vont) sauver lâ€™industrie et les mÃ©nages franÃ§ais par Corinne Lepage Avocate associÃ© et PrÃ©sidente

Le dÃ©bat sur les Ã©nergies renouvelables enflamme la politique franÃ§aise pour des raisons idÃ©ologiques souvent Ã©loignÃ©es de la rÃ©alitÃ©. Le secteur des Ã©nergies renouvelables est un secteur Ã©conomique extrÃªmement dynamique, qui ne demande quâ€™Ã croÃ®tre. Il emploie dÃ©jÃ environ 150 000 personnes et, contrairement aux idÃ©es reÃ§ues, il a globalement davantage rapportÃ© Ã lâ€™Ã‰tat franÃ§ais quâ€™il ne lui a coÃ»tÃ©. Ce nâ€™est pas le sujet ici, mais cet aspect est particuliÃ¨rement important en pÃ©riode de chÃ´mage, oÃ¹ lâ€™on cherche Ã dÃ©velopper lâ€™activitÃ© Ã©conomique, et en pÃ©riode de disette budgÃ©taire, oÃ¹ lâ€™on tente de rÃ©duire les charges pesant sur le budget.

Le point de ce propos est diffÃ©rent et sâ€™intÃ©resse Ã la demande. Celle-ci stagne mais cette situation nâ€™est pas durable pour plusieurs raisons. Tout dâ€™abord, lâ€™explosion de lâ€™intelligence artificielle, Ã laquelle personne ne pourra Ã©chapper, nÃ©cessite une capacitÃ© de production Ã©lectrique et un rÃ©seau dâ€™une ampleur absolument majeure. De plus, et câ€™est le centre de ce propos, câ€™est la demande des particuliers, des collectivitÃ©s locales et des entreprises qui va tirer la demande, non pas tant pour des raisons Ã©cologiques que pour des raisons Ã©conomiques.

La question du prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© est dâ€™une telle importance que lâ€™Allemagne a aujourdâ€™hui mis en place des mesures spÃ©cifiques pour soutenir son industrie, et que, dans le cadre du systÃ¨me post ARENH, le sujet du prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© en France en particulier pour les industries Ã©lectro-intensives reste majeur.

Excelium a traitÃ© avec EDF Ã un prix particuliÃ¨rement concurrentiel de 40 â‚¬ le mÃ©gawattheure jusquâ€™en 2035 alors mÃªme que la Cour des comptes estime le coÃ»t de revient du mÃ©gawattheure nuclÃ©aire Ã 60 â‚¬.

De plus, lâ€™impossibilitÃ© pour EDF, aujourdâ€™hui, de trouver des entreprises pour signer des contrats au prix quâ€™elle propose â€” câ€™est-Ã -dire au-delÃ de 80 â‚¬ le mÃ©gawattheure â€” tÃ©moigne de la volontÃ© du monde industriel de disposer dâ€™une Ã©nergie bien moins coÃ»teuse, faute de quoi il menace de quitter lâ€™Hexagone. La vente au prix de revient a fortiori intÃ©grant les investissements Ã venir du nuclÃ©aire est incompatible avec une Ã©lectricitÃ© bon marchÃ©.

DÃ¨s lors, il est tout Ã fait clair que pour maintenir un prix compatible avec les exigences industrielles Ã©lectro-intensives, il faudra un prix trÃ¨s compÃ©titif : il lâ€™est dÃ©jÃ jusquâ€™en 2035 pour ceux qui font partie dâ€™Excelium, et il le sera pour les autres, en particulier les data centers, grÃ¢ce aux dispositifs que le gouvernement est en train dâ€™Ã©laborer.

Mais la question qui se pose alors est de savoir qui paiera le diffÃ©rentiel. Dans la mesure oÃ¹ la situation financiÃ¨re dâ€™EDF exclut que ce surcoÃ»t de charges soit supportÃ© par lâ€™entreprise, deux compensations sont possibles : un prix plus Ã©levÃ© pour les autres clients, ou lâ€™intervention de lâ€™Ã‰tat sous une forme ou une autre â€” câ€™est-Ã -dire in fine mis Ã la charge du contribuable.

Si les entreprises comme les particuliers ont bien du mal Ã intervenir en tant que contribuables sur ce type de dÃ©cision, en revanche tout leur est ouvert en tant que clients et prÃ©cisÃ©ment consommateurs. La question se pose Ã la fois Ã un niveau individuel et Ã un niveau collectif.

Au niveau individuel, quâ€™il sâ€™agisse dâ€™entreprises ou de particuliers, la rÃ©ponse est trÃ¨s simpleÂ : recourir aux EnR et plus prÃ©cisÃ©ment chercher Ã devenir autoconsommateur chaque fois que câ€™est possible.

Lâ€™autoproduction dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã des fins dâ€™autoconsommation est trÃ¨s rentable, mÃªme lorsquâ€™elle sâ€™accompagne dâ€™une batterie permettant de gÃ©rer des pÃ©riodes de consommation plus longues. Sans doute, des diffÃ©rences rÃ©gionales peuvent-elles apparaÃ®tre entre le Nord et le Sud en termes dâ€™ensoleillement, mais l’intÃ©rÃªt pour le porte-monnaie est constant.

La situation des particuliers et celle des entreprises est lÃ©gÃ¨rement diffÃ©rente. Sâ€™agissant des particuliers, les calculs rÃ©alisÃ©s par des spÃ©cialistes montrent quâ€™un projet photovoltaÃ¯que de 15 mÂ² (soit 3 kWc) situÃ© dans la rÃ©gion lyonnaise revient Ã un coÃ»t de production de 0,07 â‚¬ par kilowattheure, avec un amortissement sur 30 ans, ce qui correspond Ã un retour sur investissement de 5 ans si la totalitÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite est consommÃ©e sur place. Avec une batterie de 10 kWh et une box Ã©nergie, lâ€™ensemble revient Ã 0,11 â‚¬ par kilowattheure, soit un retour sur investissement de 8 ans. Or, le fournisseur vend aujourdâ€™hui son Ã©lectricitÃ© Ã 0,25 â‚¬ le kilowattheure. En supposant que le prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© augmente en moyenne de 5 % par an, dans 10 ans il atteindrait 0,40 â‚¬, ce qui accroÃ®trait considÃ©rablement le gain annuel pour le particulier, passant dâ€™environ 825 â‚¬ dâ€™Ã©conomie Ã 1 320 â‚¬.

Dans le domaine de lâ€™autoconsommation collective, les coÃ»ts se calculent diffÃ©remment. Cependant, si lâ€™on imagine un systÃ¨me de batteries opÃ©rationnelles permettant de redistribuer aux autoconsommateurs la totalitÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite, donc sans recourir au rÃ©seau, les avantages Ã©conomiques restent tout Ã fait considÃ©rables. De cette maniÃ¨re, il est possible non seulement de garantir son autonomie, mais aussi de sÃ©curiser le prix de lâ€™Ã©lectricitÃ©, en le protÃ©geant des fluctuations et des surcoÃ»ts qui pourraient Ãªtre imputÃ©s aux usagers pour financer les industries Ã©lectro-intensives.

Si lâ€™on passe au stade des entreprises, le mÃªme systÃ¨me dâ€™autoconsommation, quâ€™il soit individuel ou collectif, est bien entendu possible, mais il sâ€™y ajoute Ã©galement la possibilitÃ© de signer des contrats PPA (Power Purchase Agreements). En effet, seul un PPA peut garantir, sur la durÃ©e, un prix constant de lâ€™Ã©lectricitÃ©, permettant Ã lâ€™entreprise de sÃ©curiser le coÃ»t nÃ©gociÃ©. Le dÃ©veloppement des PPA hybrides câ€™est-Ã -dire solaire avec stockage vont aussi changer la donne. Lâ€™Allemagne qui est en avance sur la France, a vu en 2025 le prix du solaire seul sâ€™Ã©tablissait en moyenne Ã 52 euros le MWh. Les contrats hybrides sont en nÃ©gociation. En France, Orange a signÃ© un contrat dâ€™achat dâ€™EnR sur 15 ans pour 90 GWh /an. De nombreuses solutions hybrides sont aujourdâ€™hui en discussion en fonction de la taille des batteries et de la charge rÃ©seau.

Ceci conduit Ã une rÃ©flexion plus globale sur le fonctionnement et le niveau du prix de marchÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ©.

Or, il est clair que plus les Ã©nergies renouvelables se dÃ©veloppent, que ce soit sur le marchÃ© franÃ§ais ou europÃ©en, plus le prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© est amenÃ© Ã baisser, compte tenu de la diminution constante du coÃ»t de production de lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire, et mÃªme Ã©olienne. Ainsi, la transformation de la demande impacte directement lâ€™offre en lâ€™augmentant de facto, ce qui entraÃ®ne une baisse des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© sur le marchÃ©.

Câ€™est dans cette logique que sâ€™est crÃ©Ã©e la FÃ©deration FUTURE ( FÃ©dÃ©ration des UTilisateurs des Energies renouvelables dont lâ€™objet est de fÃ©dÃ©rer tous les usagers de renouvelable, quâ€™ils soient particuliers, entreprises ou collectivitÃ©s territoriales. PrÃ©sidÃ©e par JoÃ«l Mercy, prÃ©sident du GEPP et Ã©lu local, avec la prÃ©sidence dâ€™honneur de Bertrand Piccard, lâ€™association, dans une vision trÃ¨s constructive, vise Ã soutenir les consommateurs dâ€˜EnR, Ã dÃ©montrer l’intÃ©rÃªt Ã©conomique des usagers de se tourner vers le solaire et les renouvelables et Ã dÃ©fendre par une pÃ©tition ouverte sur le site de lâ€™AssemblÃ©e nationale. Tous ceux qui souhaitent soutenir cette initiative sont les bienvenus.