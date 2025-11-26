SÃ©bastien Lecornu a demandÃ© Ã  son gouvernement de plancher sur des Â« scÃ©narios de baisse de prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© Â»

SÃ©bastien Lecornu a demandÃ© Ã Roland Lescure, le ministre de lâ€™Ã‰conomie, de travailler sur des Â«Â scÃ©narios de baisse du prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© pour les FranÃ§aisÂ Â».Haut du formulaireBas du formulaire Â«Â Plusieurs options sont sur la table pour Ãªtre prÃ©sentÃ©es au Parlement, pour les mÃ©nages et pour les entreprises, dans le cadre dâ€™un grand plan Ã©cologique de souverainetÃ©, de dÃ©carbonation de lâ€™Ã©lectricitÃ© et de lâ€™Ã©nergie, de pouvoir dâ€™achat qui agira directement sur la facture des FranÃ§aisÂ Â»,Â a prÃ©cisÃ©Â lâ€™entourage du premier ministre.

Lors dâ€™une interview radio du 26 novembre, Roland Lescure a prÃ©conisÃ© Â«Â dâ€™Ã©viter les formules magiquesÂ Â» sur ce thÃ¨me.Â Â«Â J’ai vu que le Rassemblement National votait une baisse de la TVA sur l’Ã©lectricitÃ©, Ã§a coÃ»te une fortune, et Ã§a ne sert Ã rien. Il faut regarder de maniÃ¨re sÃ©rieuse les amendements qui aujourd’hui tournent au SÃ©nat et Ã l’AssemblÃ©e, pour baisser les accises sur l’Ã©lectricitÃ©.” Dont acteÂ !