Snop choisit EDP pour dÃ©carboner via l’autoconsommation ses opÃ©rations dans plusieurs pays dâ€™Europe

Le fournisseur automobile français Snop a sélectionné EDP pour développer des centrales solaires sur ses installations en France, en Espagne et en Allemagne, accélérant ainsi ses objectifs de durabilité. Ce partenariat consolide la position d’EDP en tant qu’acteur majeur de l’énergie solaire décentralisée en Europe et renforce sa capacité à répondre aux clients multinationaux recherchant ce type de solution sur différents marchés.

EDP mettra en œuvre des projets d’énergie solaire décentralisée au sol et sur les toits des sites de production de l’entreprise Snop dans trois pays européens dans le cadre d’un nouvel accord récemment signé. Le partenariat concerne l’installation de plus de 9 200 panneaux solaires, avec une capacité totale d’environ 5 MWc, dans des sites situés à Étupes (France), Nigrán (Espagne) et Artern et Buchholz (Allemagne). EDP et Snop ont l’intention d’étendre cette collaboration, visant jusqu’à 10 MWc d’énergie solaire, avec des projets futurs prévus dans d’autres pays potentiels comme l’Italie et la Pologne. L’installation en Espagne a été mise en opération seulement six mois après la signature du partenariat. Ce résultat met en avant l’expérience et les capacités d’EDP dans le déploiement de solutions solaires décentralisées et met en avant les avantages de temps de développement et de construction réduits pour les clients.

Une couverture moyenne de 20 % des besoins en électricité des usines

Snop, fournisseur français d’envergure mondiale dans l’industrie automobile, consommera désormais de l’énergie renouvelable produite localement sur ses propres sites. Cela réduira considérablement sa dépendance au réseau énergétique tout en augmentant l’utilisation de l’électricité générée par une source propre pour alimenter ses installations. Ce partenariat couvrira en moyenne 20 % des besoins en électricité des usines. Ensemble, ces centrales pourront produire 4,6 GWh par an, une énergie qui pourrait suffire à alimenter plus de 1 400 foyers en électricité renouvelable. Les installations de ces projets permettront d’éviter l’émission de plus de 3 400 tonnes de CO2 par an, qui seraient émises si la même quantité d’électricité était produite dans ces pays à partir de sources non renouvelables. « Nous sommes heureux de travailler sur notre stratégie de décarbonation avec EDP. C’est une étape cruciale pour Snop afin d’atteindre nos objectifs de neutralité carbone. Collaborer avec EDP est une partie essentielle du chemin à parcourir, et nous explorons activement les opportunités d’étendre ce partenariat à d’autres pays. Cela marque le début d’une collaboration fructueuse alors que nous continuons à renforcer notre coopération », a déclaré Jan Selbach, directeur principal des achats de Snop.

Des projets réalisés selon le modèle “As-a-Service”

En France, où Snop a son siège social, les entreprises ont déjà signé un accord pour un premier site avec une capacité combinée d’environ 0,3 MWc, mais elles ont l’intention de déployer davantage d’installations solaires dans divers endroits du pays. EDP est présent en France depuis 2007 à travers EDP Renewables et, depuis lors, a construit une capacité de plus de 700 MW dans des projets éoliens et solaires à grande échelle. En 2024, EDP a installé ses premiers projets de génération solaire décentralisée. Les projets de production d’énergie solaire décentralisée seront mis en œuvre selon le modèle “As-a-Service”, par lequel EDP assure 100 % de l’investissement, de la maintenance et de l’exploitation, les avantages financiers de cette installation étant partagés entre les deux entreprises. « Ce projet met en avant l’expertise d’EDP dans la fourniture de solutions énergétiques durables à des entreprises mondiales sur des marchés diversifiés. Avec plus de 2,9 GWc de capacité contractée dans 15 pays, EDP reste engagée à soutenir le passage aux énergies renouvelables », a souligné Vera Pinto Pereira, membre du conseil d’administration d’EDP. L’énergie solaire distribuée est l’un des principaux axes de croissance d’EDP pour cette décennie. L’entreprise vise à investir 2,5 milliards d’euros d’ici 2026 pour installer 4 GWc supplémentaires de projets solaires dans les foyers et les entreprises, augmentant ainsi la production d’énergies renouvelables et élargissant l’accès à l’énergie propre pour le plus grand nombre.