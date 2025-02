EDF, Montpellier MÃ©diterranÃ©e MÃ©tropole et neuf collectivitÃ©s territoriales lancent Co. Op. Carbone

Face à l’urgence climatique et aux défis sociaux et environnementaux du bassin de vie de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, EDF et l’Agence des Transitions, ont mis en place CO.OP Carbone, le dispositif de décarbonation du territoire. Il accompagnera l’ensemble des acteurs locaux dans leur décarbonation, tout en contribuant activement aux objectifs des Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET). Explications !

Mercredi 5 févier, au MIBI à Montpellier, Sylvain Vidal, Directeur de l’Action Régionale EDF en Occitanie, Alex Larue, Président de l’Agence de développement et des Transitions, Michaël Delafosse, Maire de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée Métropole ont signé la convention Co. Op Carbone, le dispositif de décarbonation du territoire en présence d’Isabelle Touzard, Vice-Présidente à la Transition écologique et solidaire de Montpellier Méditerranée Métropole et de Marie-Thérèse Mercier, Conseillère régionale de la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée. Et l’aréopage de personnalités locales est loin d’être exhaustif.

Un modèle coopératif pour un avenir neutre en carbone

Modèle coopératif et participatif, le dispositif Co.OP Carbone vise à accélérer la réduction et la séquestration des émissions locales de CO2, renforçant ainsi la responsabilité environnementale des entreprises et la résilience du territoire. « Je suis fier de pouvoir concrétiser aujourd’hui l’engagement mutuel pris par Michael Delafosse et Luc Remont, Président-Directeur Général d‘EDF lors de sa venue à Montpellier en 2023. Avec l’ensemble des acteurs du bassin de vie, tous présents aujourd’hui, nous donnons naissance à la Co.Op une démarche qui s’inscrit pleinement dans l’ADN du groupe EDF et répond à l’ambition de construire un avenir neutre en carbone en développant des solutions collaboratives avec et pour les territoires. » souligne Sylvain VIDAL, Directeur de l’Action Régionale EDF en Occitanie.

Pour une économie résiliente et bas carbone

Cette Co.OP carbone lancée par l’Agence de Développement et des Transitions, accompagnée par l’expertise d’EDF, est un outil majeur pour la décarbonation des territoires et l’accompagnement des acteurs économiques. À Montpellier, la feuille de route pour la transition écologique fixe un cap : celui de la neutralité carbone à l’horizon 2050. « Nous développons les réseaux de chaleur, nous rénovons massivement les bâtiments pour tendre vers la sobriété énergétique, nous décarbonons nos mobilités avec la future ligne 5 de tramway, l’extension de la ligne 1 et la future ligne de bustram. Nous faisons du quartier Cambacérès un modèle de décarbonation, chauffé par la plus grande centrale de géothermie de France, à 3h de Paris en TGV et connecté avec la ligne 1 de tramway à partir du 18 octobre prochain. C’est une illustration concrète de l’accompagnement des entreprises vers les transitions. Avec mes collègues présidents d’EPCI, nous pouvons grandement contribuer à la transition écologique et nous continuons à nous challenger pour lutter contre le changement climatique. » confie Michaël Delafosse, Maire de Montpellier et Président de Montpellier Métropole. « De quoi bâtir une économie locale résiliente et bas carbone ! » conclut Alex Larue, Président de l’Agence de développement et des Transitions.