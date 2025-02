Verso Energy acquiert un portefeuille dâ€™actifs solaires photovoltaÃ¯ques de prÃ¨s de 400 MWc auprÃ¨s de Neoen

Verso Energy annonce l’acquisition d’un portefeuille d’actifs solaires photovoltaïques de près de 400 MWc en production et en développement auprès de Neoen, l’un des leaders français des énergies électriques renouvelables. Une transaction qui permet à Verso Energy

Cette acquisition permet l’accélération du développement de Verso Energy pour devenir un énergéticien intégré au service de la décarbonation de l’économie française. Bâtir un monde bas-carbone suppose la production d’hydrogène pour l’industrie et de carburants de synthèse pour l’aviation et le maritime, et donc le déploiement important de nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable.

L’acquisition du portefeuille de Neoen de centrales en exploitation permet donc à Verso Energy de devenir producteur d’électricité dès aujourd’hui, pour préparer efficacement l’arrivée ultérieure de ses usines de production de molécules de synthèse. Conformément à sa stratégie d’énergéticien intégré, Verso Energy optimisera la valorisation de sa production renouvelable entre les différents marchés (CPPA, dispositifs de soutien, marchés de gros). En particulier, déjà responsable de périmètre d’équilibre depuis septembre 2024, Verso Energy assurera pour son compte l’agrégation des volumes d’électricité produits.

L’acquisition du portefeuille de développement permettra de diversifier les géographies et les technologies déjà développées en propre par les équipes de Verso Energy. Ce portefeuille dispose notamment de projets en développement avancé, dont la construction démarrera en 2025. « Cette acquisition nous permet d’accélérer notre croissance pour construire l’énergéticien intégré à même de produire de l’électricité, de l’hydrogène décarboné et du carburant de synthèse, notamment du eSAF pour décarboner le transport aérien » précise Antoine Huard, directeur général de Verso Energy.

Verso Energy a ainsi pour objectif de construire et opérer 1 GW d’actifs solaires photovoltaïques en France d’ici fin 2027.