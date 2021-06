SNEC 2021 : Huawei Digital Power milite pour la neutralitÃ© carbone grÃ¢ce Ã  la convergence des flux d’Ã©nergie et d’informations

Sous le thème « La numérisation de l’énergie de premier plan pour une société zéro carbone et intelligente », Huawei Digital Power a présenté sa solution Zero-carbon All-scenario au SNEC 2021, le plus grand salon professionnel de l’énergie solaire au monde du 3 au 5 juin dernier à Shanghai, en Chine. En tant que pionnier de l’industrie solaire photovoltaïque mondiale, Huawei fait sa part pour alimenter le photovoltaïque afin qu’il devienne la principale source d’énergie et pour créer un monde plus vert. En détails !

La solution photovoltaïque et de stockage tous scénarios signée Huawei FusionSolar, dévoilée le 3 juin dernier a été l’un des moments forts du SNEC (Salon international et conférence sur l’énergie photovoltaïque) 2021. Elle couvre les scénarios « 4+1 » : générateur photovoltaïque intelligent FusionSolar 8.0, Green Residential Power 2.0, Green C&I Power 1.0, et Off-grid (élimination du carburant) Power Supply Solutions + Energy Cloud, visant à accélérer le passage à une production zéro carbone et à combler la fracture énergétique.

En plus de l’exposition, Huawei a également organisé un sommet virtuel mondial Huawei SNEC 2021 de deux jours, à partir du 3 juin, pour les clients et partenaires qui ne pouvaient pas assister à l’exposition en présentiel. Le sommet en ligne a donné au public la chance d’assister au lancement de nouveaux produits, à des interviews d’experts et aux faits saillants de l’exposition.

1. FusionSolar 8.0 : créez un générateur photovoltaïque intelligent à l’épreuve du temps

En perturbant la structure traditionnelle, Huawei a lancé le générateur photovoltaïque intelligent à l’épreuve du temps, appelé FusionSolar 8.0. Il offre aux clients deux avantages. Premièrement, le générateur photovoltaïque intelligent promet une meilleure stabilité du réseau. Deuxièmement, la première conception « Gemini » ±1 500 V au monde peut aider à prendre en charge des sous-réseaux plus grands et des tensions plus élevées, ce qui pourrait réduire le LCOE de 7 %.

Plus précisément, avec la solution de stockage d’énergie de chaîne bipolaire ±1500V + chaîne intelligente, le générateur photovoltaïque intelligent présente l’architecture à couplage CC de pointe et adopte Grid Forming 1.0, un algorithme de contrôle collaboratif intelligent PV + stockage, pour permettre à la production d’énergie photovoltaïque d’être connecté au réseau de manière synchrone et obtenir stockage et contrôle de l’énergie solaire. Il prend en charge les systèmes PV autonomes et améliore les réseaux électriques. Tirant parti de la convergence des flux d’énergie et d’informations, le générateur PV intelligent efficace, intelligent et stable poussera le PV à devenir la principale source d’énergie. De plus, Huawei présente sa solution de stockage d’énergie de chaîne intelligente tous scénarios. Dans les solutions de stockage d’énergie traditionnelles, la différence entre les modules de batterie déclenche des discordances, entraînant une dégradation de la capacité de la batterie, une atténuation rapide, des opérations d’exploitation et de maintenance difficiles et des risques élevés. Grâce à l’intégration poussée des technologies de l’information numérique, de l’électronique de puissance et de la technologie de stockage d’énergie, Huawei tire parti de la contrôlabilité de l’électronique de puissance pour résoudre l’incohérence des batteries au lithium, réduisant ainsi le LCOS de 20 %.

2. Green Residential Power 2.0 : Commencez une nouvelle vie dans une maison zéro carbone

La solution améliorée Green Residential Power 2.0 met en évidence la structure innovante “1+3+X”. Avec le contrôleur d’énergie intelligent au cœur, il est équipé de trois composants clés — l’optimiseur, la chaîne intelligente ESS et le Green Power Cloud pour construire l’écosystème énergétique intelligent. La solution Green Residential Power 2.0, axée sur la production, le stockage et la consommation d’énergie intelligents avec de multiples fonctions de sécurité active, peut réduire la facture d’énergie et permettre de démarrer une nouvelle vie sans carbone.

En ce qui concerne la consommation d’énergie intelligente, Huawei lance également une toute nouvelle fonctionnalité numérique – PV, stockage et consommation AI Synergy. Sur la base de l’apprentissage des mégadonnées sur la météo et les habitudes de consommation d’électricité des utilisateurs, l’IA peut prédire avec précision la future production d’électricité photovoltaïque et la consommation d’électricité des ménages. En conséquence, il peut contrôler de manière optimale la charge et la décharge du stockage d’énergie selon trois scénarios différents : jours ensoleillés, jours nuageux et pluvieux, enfin mode maisons intelligentes. Avec une telle technologie, elle peut aider à maximiser les revenus de l’électricité verte dans chaque scénario et à augmenter efficacement le ratio d’électricité verte autoconsommée. Par rapport au scénario de 60 % de solaire pur, à 85 % de PV avec scénario de stockage, le Green Residential Power 2.0 combiné à la fonction PV, Storage & Consumption AI Synergy peut encore augmenter le taux d’autoconsommation de l’énergie verte à plus de 95%.

3. Green C&I Power 1.0 : Laissez l’énergie verte habiliter toutes les industries

Huawei a lancé cette année sa nouvelle solution C&I, qui s’adapte à différents scénarios d’application : solaire uniquement, stockage uniquement, solaire + stockage + charge et hors réseau. Avec l’application d’optimiseurs et du système de stockage d’énergie de chaîne intelligent, la solution peut améliorer le rendement énergétique de 30 % et la puissance de stockage d’énergie jusqu’à 15 %. Les onduleurs Huawei prennent en charge la protection intelligente contre les arcs AFCI et s’éteignent automatiquement en moins de 0,5 s, garantissant la sécurité active des systèmes.

4. Solutions complètes d’alimentation électrique hors réseau (élimination du carburant) : alimentation électrique verte et inclusive pour combler le fossé énergétique

Actuellement, près de 900 millions de personnes dans le monde n’ont pas accès au réseau électrique ou vivent dans des zones où l’alimentation électrique est instable. Les groupes électrogènes diesel (DG) sont très polluants, coûteux, difficiles à entretenir et bruyants, ce qui affecte gravement la vie normale des habitants et restreint le développement économique local. Peng Jianhua, président du domaine de l’installation électrique du site de Huawei, lance la série complète de solutions complètes d’alimentation électrique hors réseau (élimination du carburant), appelée iPowerCube, qui comprend une série complète de M\S\P et peut être appliquée à la production industrielle et scénarios de subsistance. iPowerCube peut réduire les coûts de production d’électricité de plus de 60 % et aider à promouvoir le développement vert, à combler le fossé énergétique et à construire une société à faible émission de carbone.

5. Energy Cloud : mettre en place une plateforme cloud entièrement intelligente, sécurisée et ouverte pour innover dans le secteur de l’énergie numérique

Bénéficiant de l’Energy Cloud, les clients auront accès à des centrales photovoltaïques et à stockage tous scénarios. Adhérant au concept de gestion raffinée de tous les scénarios, Huawei permet une surveillance au niveau du module du côté photovoltaïque tout en permettant la gestion visuelle 3D au niveau du pack du côté du stockage. Dans le même temps, la combinaison de l’analyse des mégadonnées et des applications intelligentes d’IA (telles que le diagnostic IV intelligent, le système de production d’énergie CC intelligent SDS et la synergie PV, stockage et consommation AI) permettra aux centrales photovoltaïques et à stockage de fonctionner automatiquement. En outre, Huawei s’est également engagé à créer une plate-forme numérique sûre et crédible pour ouvrir des interfaces de données à un large éventail de partenaires dans le but d’innover dans les services énergétiques et de parvenir à une coopération gagnant-gagnant.

6. La solution tous scénarios zéro carbone de l’énergie numérique de Huawei : diriger la numérisation de l’énergie pour une société zéro carbone et intelligente

En plus de la production d’électricité zéro carbone, Huawei a également présenté pour la première fois la solution tous scénarios zéro carbone d’énergie numérique à la SNEC. À l’ère de la neutralité carbone, l’unité commerciale Huawei Digital Power exploite pleinement ses atouts en matière de technologie numérique et d’électronique de puissance et intègre les technologies du watt, de la thermique, du stockage d’énergie, du cloud et de l’IA, pour accélérer la numérisation de l’industrie de l’énergie et contribuer vers une société intelligente zéro carbone.

Au cours de la transition énergétique en cours, les énergies renouvelables représentées au SNEC par le solaire photovoltaïque deviendront inévitablement la principale source d’énergie. La construction d’un nouveau système électrique avec les EnR comme principale source est la clé pour atteindre la neutralité carbone. Fort d’une expertise approfondie dans l’intégration de la technologie numérique et de l’électronique de puissance, Huawei travaille avec ses clients et partenaires à promouvoir la transition énergétique et construire une société zéro carbone et intelligente.