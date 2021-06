Partenariat commercial entre HPS Home Power Solutions et Energieinsel GmbH pour le systÃ¨me de stockage d’Ã©lectricitÃ© picea

HPS Home Power Solutions GmbH, fournisseur de picea, la première centrale solaire à hydrogène domestique au monde indépendante du réseau et sans émission de carbone, viennent de signer un partenariat commercial avec Energieinsel GmbH, prestataire de services spécialisé dans les systèmes photovoltaïques et de stockage respectueux du climat. Dans le cadre de ce partenariat, Energieinsel inclura désormais le système picea de Home Power Solutions dans son portefeuille de vente, permettant à HPS d’avoir un accès supplémentaire à une clientèle soucieuse de l’environnement. Energieinsel bénéficiera du partenariat en élargissant la base technologique de sa gamme de produits et services pour les maisons privées. Ayant vendu plus de 1 700 systèmes de stockage d’électricité et plus 7 000 installations photovoltaïques à ce jour, Energieinsel est l’un des fournisseurs les plus important sur ce segment de marché.

Zeyad Abul-Ella, co-fondateur et directeur général de HPS Home Power

Solutions, a déclaré : « Ce partenariat avec un distributeur leader dans le secteur des énergies renouvelables renforcera notre présence sur le marché. Nous avons fait de grands progrès dans notre campagne de marketing pour picea ces derniers mois, et nous sommes fermement convaincus que cette collaboration est une autre étape importante sur notre chemin vers le succès. » Rico Rückstadt, directeur général d’Energieinsel, a ajouté : « Ce partenariat autour de picea nous permet d’élargir notre gamme de produits pour inclure un système de stockage à base d’hydrogène à la pointe de la technologie. En ajoutant picea, nous incitons nos clients à produire de l’électricité durable sans carbone et à atteindre l’indépendance du réseau électrique public.

Encadrés

À propos de picea

picea est le premier système de stockage d’électricité au monde à base d’hydrogène pour une ou deux maisons familiales. Les surplus d’énergie obtenus aux beaux jours grâce à une installation photovoltaïque sont stockés sous forme d’hydrogène vert pour rendre l’électricité et la chaleur disponibles lorsque les premiers frimas commencent à se faire sentir. picea fournit une alimentation électrique complète sans carbone toute l’année et réduit également les frais de chauffage. Un seul système picea évite env. 3 tonnes de CO 2 par an. Le système picea a remporté plusieurs prix prestigieux, dont le Handelsblatt Energy Award 2021.

Caractéristiques techniques

Électrolyseur : 500 NL/hr

Pile à Combustible : 1.5 kW

Stockage : 2 400 – 3 000 kWh (electrolyser + thermal)

PV : 16.9 kWc