Construction21/ Green Solutions Awards 2020-21 : qui sont les gagnants français ?

Construction21 a organisé pour la première fois cette année la cérémonie des Green Solutions Awards en ligne. Sur les 103 candidats participants, nous comptons 71 bâtiments, 22 infrastructures et 10 quartiers. Au total, 25 projets ont été primés par les différents jurys pour un total de 12 lauréats et 21 mentions.

Une fois encore, la qualité des projets prouve le pouvoir de diffusion de solutions durables, concrètes et innovantes des Green Solutions Awards, afin d’encourager le secteur du BTP à aller vers une construction et un urbanisme soutenables.

Trois jurys pour une large variété de solutions

Les 103 candidats aux Green Solutions Awards sont analysés selon trois types d’évaluation, par catégorie :

Le jury d’experts

Construction21 a proposé à 42 experts du bâtiment et de la ville durable (ingénieurs, architectes, entreprises, médias…) de tous horizons d’évaluer les candidats des Green Solutions Awards au sein de 8 jurys. Ils ont analysé sérieusement chaque étude de cas, à la suite de quoi ils ont sélectionné les projets auxquels ils décernent le prix et les mentions de leur catégorie. A travers ce travail, il y a une véritable volonté de transmettre un message aux professionnels du secteur et de mettre en valeur des projets durables, réplicables et innovants.

Le jury Etudiants

17 écoles et universités en ingénierie, commerce, architecture, immobilier ou sciences politiques ont réuni entre 100 et 150 élèves pour former leur propre jury composé exclusivement d’étudiants ! Après le succès des deux éditions précédentes, Construction21 a renouvelé cette expérience afin de proposer à des jeunes d’analyser des études de cas et d’apporter un regard nouveau sur la construction durable. Après de nombreux débats et réflexions, les étudiants ont finalement déterminé qui serait leur grand gagnant.

Plus d’informations sur le jury Etudiants 2020-21

Le prix du public

Les internautes aussi ont été mobilisés pour voter sur le site de Construction21 pour leurs réalisations favorites de bâtiments, infrastructures et quartiers au cours des mois d’avril et de mai. Les trois projets qui ont rassemblé le plus de votes ont chacun remporté le prix du Public.

L’impression globale que laisse cette nouvelle édition des Green Solutions Awards est une montée en compétences des acteurs sur les thèmes du durable. En découlent des projets mieux renseignés au niveau de la qualité, mais aussi de la quantité des informations. Même s’il est ici question des acteurs les plus sensibilisés, il est opportun de féliciter le secteur pour sa prise de conscience des enjeux ! En matière d’intégration des énergies renouvelables, les débats des ces dernières années sur le mix énergétique semble avoir porté leurs fruits. Les énergies renouvelables se généralisent et, surtout, se diversifient. Le photovoltaïque, notamment en autoconsommation, gagne du terrain et les pompes à chaleur ou le bois énergie se développent sur des types de bâtiments où on ne les installait pas auparavant. Petite remarque, le solaire thermique présenté comme une solution renouvelable très bas carbone, reste souvent le “choix du pauvre” et peine à s’imposer dans des systèmes hybrides.

Et maintenant, place à la finale internationale ! Parmi ces lauréats français, 15 ont été sélectionnés pour concourir lors de la finale internationale. Ils seront donc en compétition avec les vainqueurs des autres pays. La cérémonie se tiendra lors de la COP26 à Glasgow en novembre prochain. Soyez aux aguets pour les prochaines étapes internationales des Green Solutions Awards, qui ne sauraient tarder !

www.construction21.org/france/articles/h/green-solutions-awards-2020-21-qui-sont-les-gagnants-francais.html