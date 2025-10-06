Consultation : Valorisation de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par la centrale photovoltaÃ¯que Ã  Saint Laurent de Cerdans (66)

La RÃ©gie Municipale de Saint-Laurent-de-Cerdans vient de lancer une consultation portant sur la valorisation de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par une Centrale solaire au sol installÃ©e sur son territoire. Le projet du site de Â« La QuÃ¨re Â» est laurÃ©at de la troisiÃ¨me pÃ©riode de lâ€™appel dâ€™offre 2022 S 214-614411 portant sur la rÃ©alisation et lâ€™exploitation dâ€™installations de production dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã partir de lâ€™Ã©nergie solaire Â« Centrale au sol Â» pour une puissance installÃ© de 2,182 MW.

Lâ€™objectif est de sÃ©lectionner lâ€™agrÃ©gateur prÃ©sentant lâ€™offre Ã©conomiquement la plus avantageuse, afin de rÃ©pondre aux besoins exprimÃ©s par la RÃ©gie Municipale de Saint-Laurent-de-Cerdans. Ces besoins sont dÃ©finis dans le protocole dâ€™accord dÃ©crivant les conditions de rÃ©alisation de la prestation attendue par la RÃ©gie Municipale. Entre autresÂ :

Lâ€™agrÃ©gateur achÃ¨te lâ€™ElectricitÃ© pour un prix pour chaque MWh enlevÃ©. Le volume dâ€™Ã‰lectricitÃ© en MWh Ã prendre en compte pour le paiement sera basÃ© sur les Â« DonnÃ©es de Comptage Â» qui dÃ©signent la mesure de la totalitÃ© de lâ€™Ã‰lectricitÃ© fournie au Point dâ€™Injection de la Centrale par les compteurs et des moyens de tÃ©lÃ©communications associÃ©s telles que validÃ©es par le GRD et communiquÃ©es mensuellement par ce dernier Ã la RÃ©gie.

Lâ€™agrÃ©gateur assurera la valorisation de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite sur les marchÃ©s et prendra en charge, pour le compte de la RÃ©gie, les dÃ©marches liÃ©es Ã lâ€™obtention du complÃ©ment de rÃ©munÃ©ration auprÃ¨s de la CRE, notamment par le biais dâ€™un dispositif dâ€™auto-facturation.

Lâ€™agrÃ©gateur proposera en base des frais dâ€™agrÃ©gations comprenant la gestion active du pilotage des heures nÃ©gatives et le coÃ»t de gestion du SCADA associÃ©. Il pourra proposer une option de gestion sans pilotage, dans ce cas, le partenaire sâ€™engage Ã transmettre la veille pour le lendemain, les alertes de prix Spot nÃ©gatifs par mails et SMS pour que la rÃ©gie se charge elle-mÃªme dâ€™arrÃªter et de redÃ©marrer le parc de production.

Les obligations de lâ€™agrÃ©gateur sont convenues pour une durÃ©e minimale de 2 ans, avec la possibilitÃ© de proposÃ© plus, 3 ou 5 ans.

La RÃ©gie de Saint Laurent de Cardans souhaite obtenir des paiements rÃ©guliers des revenues de la centrale. Lâ€™objectif est dâ€™obtenir des versements, idÃ©alement mensuel. Si cela nâ€™est pas possible, les versements devront Ãªtre trimestrielle ou au maximum semestriel.

Calendrier prÃ©visionnel

Date prÃ©visionnelle de dÃ©signation du Partenaire : 20 novembre 2025

Date de rÃ©ception du chantier : 01 dÃ©cembre 2025

Date de mise en service du site : 01 dÃ©cembre 2025

ContactÂ : xavier.sicard@tecsol.fr