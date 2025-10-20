SNCF Energie et Neoen signent plusieurs nouveaux contrats dâ€™achat direct dâ€™Ã©lectricitÃ© verte dâ€™origine photovoltaÃ¯que

SNCF Energie, filiale de SNCF Voyageurs, annonce avoir signÃ© en juillet 2025 avec Neoen, le premier producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©nergie renouvelable en France, quatre nouveaux contrats dâ€™achat direct dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable (Corporate PPA) dâ€™une durÃ©e comprise entre 20 et 25 ans.Â Â

DÃ¨s le 1erÂ janvier 2026, Neoen fournira chaque annÃ©e Ã SNCF Voyageurs 137Â GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable produite par quatre de ses centrales solaires reprÃ©sentant une puissance cumulÃ©e de 111 MWc.

Un engagement dans la durÃ©e pour se prÃ©munir de la volatilitÃ© du marchÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ© et financer la transition Ã©nergÃ©tique

Ces contrats dâ€™achat dâ€™une durÃ©e comprise entre 20 et 25 ans permettent Ã Neoen de sâ€™assurer dâ€™un revenu de long terme permettant lâ€™exploitation des parcs et le financement de sa croissance. Pour SNCF Voyageurs, ces contrats permettront de rendre son coÃ»t dâ€™approvisionnement en Ã©lectricitÃ© moins dÃ©pendant de la volatilitÃ© des prix de marchÃ© de gros de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Â« Notre partenariat avec Neoen, initiÃ© en 2024 au travers du PPA sur le parc solaire du Couret pour un volume annuel de 180 GWh, se poursuit cette annÃ©e grÃ¢ce Ã ces quatre nouveaux PPA. Une fois en production lâ€™intÃ©gralitÃ© de cette Ã©lectricitÃ© dâ€™origine renouvelable reprÃ©sentera un volume de plus de 300 GWh/an, ce qui sera Ã©quivalent Ã 29% du volume dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable achetÃ© par SNCF Energie via des PPAÂ : notre partenariat est ainsi inÃ©dit en France et nous en sommes trÃ¨s fiersÂ ! Â» assure Olivier Menuet, PrÃ©sident de SNCF Energie et Directeur de la Transition Ecologique et EnergÃ©tique de SNCF Voyageurs.Â

Quatre parcs solaires produisant lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle de la liaison TGV Paris-Bordeaux

La totalitÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par les parcs solaires de Romilly (42 MWc, Grand-Est), de LoirÃ©copark (39 MWc, Sarthe), de Champblanc (15 MWc, Charente) et de Labouheyre (14 MWc, Landes) sera vendue Ã SNCF Energies afin dâ€™intÃ©grer la couverture des besoins en Ã©lectricitÃ© de traction de SNCF Voyageurs. Ils produiront Ã eux quatre prÃ¨s de 137 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© par an, soit la consommation Ã©lectrique annuelle des 11 000 trajets effectuÃ©s par les trains TGV circulant sur la liaison Paris Bordeaux. Â«Â Nous remercions SNCF Energie pour leur confiance renouvelÃ©e. Nous sommes fiers dâ€™alimenter la traction des trains franÃ§ais en Ã©lectricitÃ© verte, compÃ©titive et locale grÃ¢ce Ã nos parcs solaires. DÃ©veloppÃ©s en concertation avec les acteurs locaux, ces projets illustrent pleinement le rÃ´le des territoires dans la transition Ã©nergÃ©tique nationaleÂ Â» ajoute Guillaume Decaen, CEO France de Neoen.

SNCF Voyageurs pleinement engagÃ©e pour rÃ©pondre aux enjeux climatiques ainsi quâ€™aux attentes des autoritÃ©s organisatrices des transports

SNCF Voyageurs poursuit sa politique ambitieuse et volontariste de transition Ã©nergÃ©tique, tout en Ã©tant dÃ©jÃ lâ€™opÃ©rateur de transport de passagers le moins Ã©metteur de gaz Ã effet de serre du secteur de la mobilitÃ© en France : il transporte 11 % des passagers pour moins de 1 % des Ã©missions de gaz Ã effet de serre du secteur. SNCF Voyageurs confirme, avec ces nouveaux contrats, son ambition dâ€™atteindre 40 Ã 50 % dâ€™Ã©nergies renouvelables â€“ dont 20% issus de contrats Â« corporate PPA Â» â€“ dans son mix de consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© pour la traction des trains Ã horizon 2027-2028. Cette ambition constitue aussi une rÃ©ponse concrÃ¨te aux attentes de plus en plus exprimÃ©es par les AutoritÃ©s Organisatrices des Transports dans leurs cahiers des charges.