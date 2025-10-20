ATMOCE rejoint le Conseil d’Administration d’ENERPLAN

ATMOCE se rÃ©jouit de l’Ã©lection de CÃ´me Gendron, Directeur Commercial France, au Conseil d’Administration d’ENERPLAN, le Syndicat des Professionnels de l’Ã‰nergie Solaire, pour un mandat de trois ans.Â FondÃ© en 1983, ENERPLAN est le porte-parole de la filiÃ¨re solaire franÃ§aise, tant pour la chaleur que pour l’Ã©lectricitÃ©, avec ses spÃ©cificitÃ©s et la diversitÃ© de ses mÃ©tiers. Cet Ã©cosystÃ¨me solaire, reprÃ©sentÃ© par le syndicat, s’Ã©tend aujourd’hui au stockage, Ã l’Ã©lectromobilitÃ© et Ã la digitalisation de l’Ã©nergie.

Â«Â Cette Ã©lection souligne notre engagement en faveur du dÃ©veloppement de la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que. Chez ATMOCE, nous sommes trÃ¨s honorÃ©s d’avoir rejoint cet organisme emblÃ©matique du secteur des Ã©nergies renouvelables en France. Nous remercions toutes les personnes et organisations qui nous ont soutenus dans cette dÃ©marcheÂ Â», dÃ©clare CÃ´me Cendron. Â« Nous partageons avec ENERPLAN la volontÃ© de travailler avec lâ€™ensemble de lâ€™Ã©cosystÃ¨me solaire franÃ§ais au dÃ©veloppement dâ€™une Ã©lectricitÃ© solaire compÃ©titive pour le marchÃ© franÃ§ais et de contribuer Ã la structuration de la filiÃ¨re dans les annÃ©es Ã venir, tout en contribuant Ã la crÃ©ation dâ€™emplois sur le territoire Â», conclut CÃ´me Cendron.