SNCF Energie et Neoen signent l’un des plus gros cPPA dâ€™origine photovoltaÃ¯que de France

SNCF Energie, filiale de SNCF Voyageurs, a signé en mai 2024 avec Neoen, le premier producteur indépendant d’énergie renouvelable en France, un contrat d’achat direct d’électricité renouvelable (Corporate PPA) d’une durée de 25 ans. L’électricité sera produite à partir de 2028 par une nouvelle centrale solaire de Neoen d’une puissance de 139 MWc qui fournira à SNCF Voyageurs 172 gigawatts heures (GWh) d’électricité renouvelable chaque année. Un engagement dans la durée pour se prémunir de la volatilité du marché de l’électricité et financer la transition énergétique !

Ce premier contrat d’achat de long terme d’une durée de 25 ans noué entre SNCF Energie et Neoen permet de financer un nouveau parc solaire dont la construction démarrera début 2026 et dont la mise en service est prévue en 2028, ce qui aura un effet direct et durable sur la transition énergétique en France. « Je félicite notre équipe pour ce nouveau succès. Après avoir déjà signé des Corporate PPAs pour une capacité de plus de 2 gigawatts à travers le monde, avec notamment des grands acteurs du digital et de l’industrie, Neoen est fière de participer désormais à la décarbonation du secteur des transports. La croissance de Neoen sur le marché des grandes entreprises, segment extrêmement prometteur, repose sur la qualité et la compétitivité de nos projets et sur notre capacité reconnue à les exécuter. Plus que jamais, Neoen a l’ambition d’être le partenaire privilégié des entreprises en France et dans l’ensemble des pays dans lesquels nous sommes présents. » souligne Xavier Barbaro, Président – Directeur Général de Neoen. Le contrat permettra par ailleurs à SNCF Voyageurs de rendre son coût d’approvisionnement en électricité moins dépendant de la volatilité des prix de marché.

Un nouveau parc agrivoltaïque en Haute-Vienne, produisant l’équivalent de la consommation annuelle de la liaison TGV Paris-Marseille ou de tous les TER de la Région Occitanie

Ce nouveau parc solaire appelé « Le Couret », développé par Neoen et situé en Haute-Vienne, disposera d’une puissance de 139 mégawatts crête (MWc) et produira 172 GWh d’électricité verte par an, soit la consommation électrique d’environ 67 000 habitants (chauffage inclus). « Nous sommes très heureux d’annoncer la signature de ce nouveau PPA en France et nous remercions SNCF Energie pour sa confiance. Précurseurs, nous sommes fiers d’avoir intégré la dimension agrivoltaïque dès 2019, lorsque nous avons initié le développement du parc du Couret, cinq ans avant que l’agrivoltaïsme ne devienne un sujet d’actualité en France. Ce projet permettra de renforcer la production ovine du département de Haute-Vienne, avec l’élevage d’un cheptel de 700 brebis et de 1000 agneaux, tout en produisant une électricité verte et décarbonée pour alimenter la traction des trains. » confie Guillaume Decaen, Directeur du développement France de Neoen. Pour SNCF Voyageurs, la production de ce nouveau parc photovoltaïque équivaut à ses besoins électriques annuels pour sa liaison TGV Paris – Marseille ou bien de la totalité des besoins de ses TER des régions Occitanie ou Normandie. Conçu en étroite concertation avec les élus locaux et la Chambre d’agriculture départementale, le parc solaire du Couret associera, sur un même espace, production agricole ovine et production d’électricité renouvelable. Le projet prévoit l’installation d’un éleveur ovin sur une surface de 150 hectares : l’implantation de panneaux solaires a été pensée pour permettre les meilleures pratiques d’élevage tout en optimisant le bien-être animal. Une maison d’habitation, des bâtiments agricoles réaménagés pour le stockage du foin et la tonte des ovins ainsi qu’une bergerie attenants au parc agrivoltaïque seront mis à la disposition de l’éleveur. La formation de deux apprentis à la conduite d’un troupeau dans un parc agrivoltaïque est également prévue. « C’est un contrat dont nous sommes particulièrement fiers : à la fois pour les caractéristiques exceptionnelles du parc qui en font probablement le plus gros parc PV en PPA à ce jour et pour sa dimension agrivoltaïque. Nous nous rapprochons de notre objectif cible de 1100 GWh et sommes sur la bonne voie pour tenir l’engagement de SNCF Voyageurs. » ajoute Richard Fécamp, Directeur Général de SNCF Energie chez SNCF Voyageurs.

SNCF Voyageurs pleinement engagée pour répondre aux enjeux climatiques ainsi qu’aux attentes des autorités organisatrices des transports

Le groupe SNCF poursuit sa politique ambitieuse et volontariste de transition énergétique, tout en étant déjà l’opérateur de transport de passagers et de marchandises le moins émetteur de gaz à effet de serre du secteur de la mobilité en France : il transporte 11 % des passagers et des marchandises en France pour moins de 1 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur. SNCF Voyageurs confirme avec ce contrat son ambition d’atteindre 40 à 50 % d’énergies renouvelables – dont 20% issus de contrats « corporate PPA » – dans son mix de consommation d’électricité pour la traction des trains à horizon 2027-2028.

Cette ambition constitue aussi une réponse concrète aux attentes de plus en plus exprimées par les Autorités Organisatrices des Transports dans leurs cahiers des charges. Et Olivier Menuet, Président de SNCF Energie et Directeur de la Transition Ecologique et Energétique de SNCF Voyageurs de conclure : « Nous nous étions engagés en tant que pionniers sur la voie des Achats Responsables dès 2007 et ce contrat est un pas de plus sur notre chemin vers l’Energie Responsable initié en 2016 : sobriété et efficacité énergétiques via les économies d’énergie, décarbonation via la sortie des énergies fossiles (trains hybrides, aux biocarburants, à batteries, à hydrogène) et verdissement via l’électricité d’origine renouvelable (PPA). En tant que premier consommateur industriel d’électricité en France, nous avons un devoir d’exemplarité : le PPA conclu avec notre partenaire NEOEN, dont je salue et remercie ici les équipes et leurs dirigeants, est une nouvelle démonstration qu’après avoir été initiateurs des PPA sur notre territoire dès 2018 nous poursuivons dans cette direction avec détermination. Nous approchons de notre but d’une vingtaine de contrats PPA pour un total de 1,1 TWh d’électricité d’origine renouvelable : le partenariat avec NEOEN rend encore plus concrète et robuste cette ambition ! »