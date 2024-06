Solarem lance une nouvelle génération de panneaux solaires haute performance en France

Des panneaux solaires haute performance vont être mis sur le marché cette année pour répondre aux besoins croissants en énergie durable. Solarem, une entreprise Vendéenne, est fière d’annoncer le lancement exclusif d’une nouvelle gamme de panneaux solaires haute qualité, sous la marque 3S. Des panneaux solaires haute qualité à un prix compétitif !

Solarem est une filiale du Groupe Transaxe, société spécialisée dans la sélection, l’achat, le développement et la commercialisation d’équipements et de fournitures destinés aux professionnels de la construction et de l’industrie depuis plus de 25 ans. Solarem souhaite se positionner comme un acteur des technologies solaire en France. Après son lancement en 2023 avec des éclairages solaires haute performance, la startup souhaite poursuivre son élan en proposant de nouvelles solutions solaires hautes performances.

Technologies Topcon

La nouvelle génération de panneaux solaires sera distribuée exclusivement par Solarem sous la marque 3S (Smart Solar Solution). Ces panneaux monocristallins sont le fruit d’un processus de fabrication complexe, offrant un excellent rendement. De plus, leur conception bi-faciale permet d’optimiser l’utilisation de la surface disponible, augmentant ainsi leur efficacité énergétique. Les panneaux 3S utilisent les technologies Topcon : des cellules qui maximisent la conversion de la lumière du soleil et qui sont plus durables que les cellules standard. Les nouveaux panneaux solaires 3S se distinguent par leur qualité à un prix compétitif. Conçus pour offrir des performances optimales et une durabilité remarquable, ces panneaux solaires répondent aux normes de l’industrie.

En outre, Solarem propose des kits complets, incluant les panneaux solaires ainsi que tous les accessoires nécessaires à leur installation, facilitant ainsi l’implantation et la pose des panneaux pour différentes capacités de production : Kit 3 kWC, 6 kWC et 9 kWC. Un kit “plug and play”, un panneau à poser au sol, sera également proposé dans la gamme.

Un lancement sur l’hexagone avant le début de l’été

Le lancement des panneaux solaires 3S aura lieu sur tout le territoire Français ainsi que les DOM TOM. Le lancement est effectif depuis le 1er juin 2024. “Nous souhaitons participer à l’accélération du solaire en France en proposant une nouvelle génération de technologies solaires, aussi performante qu’accessible.” Confie Denis Grit, CEO de Solarem. Les panneaux solaires 3S seront disponibles via un réseau de distributeurs sélectionnés par Solarem. Ces partenaires seront chargés de distribuer et de promouvoir les produits auprès de leur clientèle, assurant ainsi un accès privilégié à une clientèle professionnelle exigeante. Ce lancement vise à toucher un large public d’artisans et de professionnels de la distribution, qui pourront bénéficier de cette nouvelle génération de panneaux solaires de grande qualité. Face au besoin croissant d’énergie durable en France et en Europe, les panneaux solaires 3S offrent une solution fiable et rentable. En répondant aux exigences d’autoconsommation et en s’adaptant aux nouvelles tendances écologiques, ces installations solaires permettent aux utilisateurs de réaliser des économies significatives tout en contribuant à la transition énergétique.