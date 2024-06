Urbasolar et la mairie de Montpouillan surfent sur une centrale solaire flottante de 26,8 MWc

L’expert du solaire photovoltaïque Urbasolar et la commune de Montpouillan dans le Lot-et-Garonne, ont signé vendredi 7 juin dernier la promesse de bail qui marque le lancement d’un projet solaire flottant d’envergure dans le département. A la clé, la revalorisation d’une ancienne gravière !

C’est en présence d’élus de la mairie de Montpouillan, de la SEM 47 (Société d’Economie Mixte pour l’aménagement et l’équipement du Lot et Garonne) et du groupe Urbasolar qu’a été signée la promesse de bail emphytéotique pour la construction d’une centrale solaire flottante sur un plan d’eau situé sur une ancienne gravière.

Urbasolar est un des leaders du secteur en matière de photovoltaïque flottant en France

Porté par la municipalité, propriétaire du foncier, le projet photovoltaïque va ainsi permettre la revalorisation de ce site en source de production d’énergie verte. Les acteurs locaux ont fait le choix d’être accompagnés par le groupe Urbasolar pour sa grande expertise technique et sa connaissance du territoire. En effet, comptant à son actif 4 centrales solaires flottantes en exploitation (à Peyssies, Carbonne, Salles-sur-Garonne et Noyant-Villages) et 8 en développement en France, Urbasolar est un des leaders du secteur en matière de photovoltaïque flottant en France. Le groupe est également connu dans le département pour la réalisation des ombrières de parking de Walygator Sud-Ouest / Aqualand Agen, la centrale solaire au sol de Sos et un projet terrestre et flottant à Aiguillon qui devrait très prochainement être mis en service.

Une production annuelle d’environ 32 455 MWh

Le parc solaire flottant de Montpouillan « Les Sables » s’étendra sur plan d’eau de 23 hectares dans une zone clôturée de presque 40 hectares et développera une puissance de 26,8 MWc. Sa production annuelle d’environ 32 455 MWh correspondra à la consommation électrique de près de 15 000 personnes. Attaché à l’insertion paysagère de ses projets, le groupe Urbasolar prévoit diverses actions environnementales sur le parc, notamment un renforcement des haies autour du plan d’eau, la protection de la faune et la flore et une mise en valeur pédagogique du site. La signature de ce projet témoigne de la volonté forte d’Urbasolar d’accompagner les collectivités et les acteurs locaux dans la transition énergétique avec des projets innovants, durables et intégrés au territoire.