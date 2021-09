SMA rÃ©unit les professionnels du photovoltaÃ¯que en rÃ©gion

Face à un marché du solaire en pleine expansion en France et à l’occasion de ses 40 ans, SMA, spécialiste de l’ingénierie des systèmes pour le photovoltaïque et le stockage, propose, du 29 septembre au 14 octobre prochains, à travers plusieurs grandes villes de France, une rencontre pour échanger avec les professionnels de la filière autour de bonnes pratiques, démonstrations et networking. Aussi bien pour le secteur résidentiel, que la grande toiture ou encore les centrales au sol, les experts du photovoltaïque en France sont invités pour une matinée d’échanges, animée de conférences thématiques sur les tendances et le futur du marché photovoltaïque français : Comment allier rentabilité ET durabilité ? ; L’avenir de la mobilité est électrique, mais comment la rendre durable ? ; Quelles applications pour le stockage à grande échelle en France ? ; Maintenance prédictive pour les centrales PV et de stockage.

Cet événement aura lieu à :

Lyon, le 29 septembre

Montpellier, le 30 septembre

Paris, le 5 octobre

Strasbourg, le 6 octobre

Bordeaux le 12 octobre

Nantes, le 14 octobre

www3.sma.de/tournee-des-experts-sma-2021