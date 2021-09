Ondine Suavet, co-fondatrice de MyLight Systems, rejoint les 150 dirigeants de la Convention des Entreprises pour le Climat

La première session de la Convention des Entreprises pour le Climat (CEC) a débuté vendredi dernier. Cent cinquante dirigeants s’engagent dans un travail de huit mois pour « pousser les curseurs » sur la transition écologique.

Ainsi, la société lyonnaise spécialiste de l’autoconsommation MyLight Systems, créée et dirigée par Ondine Suavet, a participé à cette première session. « C’est avec beaucoup d’optimisme et d’énergie que MyLight Systems a participé à la première session de la Convention des Entreprises pour le Climat la semaine dernière, au côté de 149 autres dirigeants et dirigeantes français. Nous pourrons échanger et réfléchir des solutions qui nous permettront de relever le défi climatique.

Ensemble, construisons un monde durable ! », explique Ondine Suavet, la directrice générale. Pour mener à bien ses travaux, la CEC s’est dotée d’un comité garant d’experts indépendants et de facilitateurs issus de la société civile. Son ambition : élaborer idées novatrices, actions impactantes, solutions pragmatiques, les mettre à disposition du gouvernement et des élus. Sa conviction : faciliter et amplifier le rôle fondamental des entreprises dans la transition écologique et climatique.