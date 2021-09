Les kits solaires Solarcoop pour faire des Ã©conomies dâ€™Ã©nergie Ã  lâ€™approche de lâ€™hiver

Solarcoop, coopérative citoyenne et solidaire, fondée par une équipe de bénévoles et de professionnels du photovoltaïque, à l’initiative de Gérard Moine, expert reconnu de l’énergie solaire en France, veut booster la transition énergétique. Avec ses kits solaires à installer soi-même, Solarcoop démocratise l’autoconsommation d’énergie verte. Avec l’arrivée de l’hiver, ces kits photovoltaïques, à poser au sol ou sur un toit, compris entre 500 et 1 500€, sont un bon moyen de réaliser des économies d’énergie et de réduire sa facture d’électricité.

Solarcoop, société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) propose aux particuliers 3 kits photovoltaïques d’autoconsommation à installer soi-même. De 500 à 1 500 € et montables en 2 à 4 heures, ils permettent de couvrir l’alimentation des appareils fonctionnant en journée (réfrigérateur, congélateur, VMC, box internet, chargeur de vélo électrique, pompe de piscine,…), sans vente de surplus. Selon les versions, ils comprennent 1, 2 ou 4 panneaux solaires, 1 ou 2 micro-onduleurs et tous les accessoires de pose et de branchement. Idéal pour les habitations à faible bruit de fond électrique : inférieur à 150-200 Watts. Le branchement : sur une simple prise de courant.