SMA rÃ©affirme le rÃ´le stratÃ©gique de lâ€™industrie europÃ©enne de lâ€™onduleur dans la transition Ã©nergÃ©tique

Ã€ lâ€™occasion du SMA Resilience Summit, organisÃ© le 27 mai Ã la CitÃ© des Sciences et de lâ€™Industrie Ã Paris, SMA Solar Technology AG a rÃ©uni une centaine dâ€™acteurs de la filiÃ¨re autour dâ€™un enjeu majeur : la rÃ©silience industrielle europÃ©enne dans les secteurs du solaire et du stockage. De quoi mettre en avant le rÃ´le critique de lâ€™onduleur dans la chaÃ®ne de valeur Ã©nergÃ©tiqueÂ !

Le photovoltaÃ¯que (PV) n’est plus une simple source d’Ã©nergie d’appoint, mais devient une infrastructure critique du systÃ¨me Ã©lectriqueÂ europÃ©en. Lâ€™intÃ©gration massive du solaire au rÃ©seau exige une stabilitÃ© parfaite, une gestion fine de l’intermittence et un pilotage numÃ©rique avancÃ©.Â Dans cette configuration, l’onduleur s’impose comme le cerveau stratÃ©gique de la chaÃ®ne de valeur du photovoltaÃ¯que (PV), des systÃ¨mes hybrides et du stockage d’Ã©nergie par batterie (BESS).Â

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Du Â« grid-following Â» au Â« grid-forming Â»Â

SMA Solar mÃ¨ne cette transformation grÃ¢ce Ã des convertisseurs grid-forming de haute technologie qui redÃ©finissent l’interaction avec le rÃ©seau. Alors que les onduleurs traditionnels grid-followingÂ (suiveurs de rÃ©seau) se contentent de s’aligner sur le rÃ©seau existant, SMA aÂ depuis des annÃ©esÂ dÃ©veloppÃ©Â et dÃ©ployÃ©Â avec succÃ¨sÂ plusieurs GigawattÂ dâ€™onduleurs grid-forming qui apportent une inertie indispensable au systÃ¨me Ã©lectrique. GrÃ¢ce Ã leur trÃ¨s forte rÃ©activitÃ© face auxÂ Ã©vÃ©nements rÃ©seaux,Â notamment variations et tensions hautes, ilsÂ participentÂ activementÂ Ã Â saÂ stabilisationÂ et flexibilisationÂ en temps rÃ©el.Â Les onduleursÂ de la gamme Sunny CentralÂ sont fabriquÃ©s sur le site du groupe Ã Niestetal enÂ Allemagne,Â Ã partir dâ€™une supply chain quasi exclusivement europÃ©enne, choix dÃ©terminant pour la sÃ©curitÃ© et la pÃ©rennitÃ© des projets europÃ©ens.

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Un enjeu industriel et de souverainetÃ© pour lâ€™Europe

Alors que la Chine reprÃ©sente aujourdâ€™hui plus de 70 % du marchÃ© mondial des onduleurs, SMA alerte sur les risques liÃ©s Ã cette forte dÃ©pendance pour une technologie dÃ©sormais au cÅ“ur des infrastructures Ã©nergÃ©tiques critiques. Les onduleursÂ et leurs services systÃ¨me associÃ©sÂ sontÂ dÃ©sormaisÂ intÃ©grÃ©s massivement au cÅ“ur des rÃ©seaux Ã©lectriques, interagissant en temps rÃ©el et en de multiples points de connections de maniÃ¨re synchronisÃ©e.Â Cette hyper-dÃ©pendance expose l’Europe Ã des risques stratÃ©giques et de cybersÃ©curitÃ© majeurs dans un contexte de vives tensions gÃ©opolitiques. Face Ã ce constat, rÃ©duire la dÃ©pendance de l’Union europÃ©enne nâ€™est plus une option, câ€™est un impÃ©ratif de souverainetÃ© nationale et continentale.

Â«Â La clÃ© ? Ne jamais cesser dâ€™innoverÂ Â»

C’est pourquoi SMA,Â continue dâ€™investir et double cette annÃ©e sa capacitÃ© de production Ã 40 GWÂ etÂ plaide activement pour que la prÃ©fÃ©rence accordÃ©e Ã l’industrie europÃ©enne devienne un choix politique et stratÃ©gique central. Â« Depuis 45 ans, SMA accompagne les acteurs de la transition Ã©nergÃ©tique en Europe et dans le monde. La clÃ© ? Ne jamais cesser dâ€™innover, de sâ€™adapter aux nouveaux dÃ©fis tout en restant fidÃ¨le Ã ses valeurs, pour garantir Ã nos partenaires un accompagnement et des solutions compÃ©titives, durables, performantes, associant CybersÃ©curitÃ© et SouverainetÃ© EuropÃ©enneÂ Â», dÃ©clare Vincent Mathely, Directeur Large Scale SMA France. Â«Â Nous construisons ainsi le futur Ã©nergÃ©tique de lâ€™Europe avec des actifs et infrastructures critiques rÃ©silientes, conformes et sÃ»res. Â»

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