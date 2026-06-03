Lâ€™intelligence artificielle (IA) transforme le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique

Alors que le dÃ©veloppement de lâ€™Ã©olien et du solaire se poursuit en Europe, lâ€™IA garantira Ã terme le bon usage de chaque kilowattheure produit. Les algorithmes intelligents synchronisent la production et la consommation en temps rÃ©el, stabilisant ainsi les rÃ©seaux et Ã©vitant les coÃ»teuses rÃ©ductions de la puissance injectÃ©e. Le logiciel devient ainsi un outil dÃ©cisif pour lâ€™approvisionnement Ã©nergÃ©tique Ã©conomique, fiable et renouvelable.

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Ã€ lâ€™EM-Power Europe, le salon professionnel international pour la gestion Ã©nergÃ©tique et les solutions dâ€™Ã©nergie en rÃ©seau, de nombreux exposants prÃ©senteront leurs solutions pilotÃ©es par IA et leurs innovations numÃ©riques du 23 au 25 juin Ã la Messe MÃ¼nchen. Les visiteurs pourront y Ã©changer avec les reprÃ©sentants dâ€™entreprises, de startups et dâ€™autres pionniers du secteur. Pour la premiÃ¨re fois, un stand commun Â«Â AI for Smart EnergyÂ Â» sera Ã©galement prÃ©sent.

Â« La plus grande transformation technologique de lâ€™histoire de lâ€™humanitÃ© Â»Â

Le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique se dÃ©centralise et se complexifie de plus en plus, avec des milliers de producteurs et de consommateurs flexibles. Les flux de charge Ã©voluent donc en permanence. Lâ€™IA aide Ã gÃ©rer cette situation. Elle est capable dâ€™analyser de grandes quantitÃ©s de donnÃ©es en temps rÃ©el et dâ€™identifier des tendances. Elle permet aussi dâ€™Ã©tablir des prÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques, de puissance et de rendement afin, par exemple, dâ€™anticiper les goulots dâ€™Ã©tranglement sur le rÃ©seau et de prÃ©parer des mesures correctives. Elle peut enfin contribuer Ã piloter intelligemment la production et la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© et Ã©viter les mesures de redispatching. Gerard Reid, cofondateur et associÃ© de la sociÃ©tÃ© de financement londonienne Alexa Capital, qualifie cette Ã©volution de Â« plus grande transformation technologique de lâ€™histoire de lâ€™humanitÃ© Â». Dans les rÃ©seaux Ã©lectriques en particulier, la numÃ©risation transforme le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique de lâ€™intÃ©rieur.

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GridFM et jumeaux numÃ©riques : la simulation accÃ©lÃ¨re lâ€™exploitation du rÃ©seau

Les dÃ©veloppements actuels, tels que les modÃ¨les Grid Foundation (GridFM), vont au-delÃ des simulations traditionnelles. EntraÃ®nÃ©s Ã partir dâ€™Ã©normes ensembles de donnÃ©es, ils accÃ©lÃ¨rent considÃ©rablement la planification, lâ€™exploitation et le dÃ©veloppement des rÃ©seaux. ParallÃ¨lement, les jumeaux numÃ©riques reproduisent virtuellement les rÃ©seaux Ã©lectriques rÃ©els. En Allemagne, par exemple, le ministÃ¨re fÃ©dÃ©ral de lâ€™Ã‰conomie et de lâ€™Ã‰nergie (BMWE) soutient le projet de recherche AMAZING, dirigÃ© par le Centre de recherche en informatique FZI. En collaboration avec cinq gestionnaires de rÃ©seaux Ã©lectriques, le FZI teste comment des jumeaux gÃ©nÃ©rÃ©s par IA peuvent servir de modÃ¨les pour une utilisation Ã grande Ã©chelle. Ce systÃ¨me de pilotage intelligent permet de gagner du temps et dâ€™Ã©conomiser capitaux et ressources, tout en optimisant les besoins en matiÃ¨re dâ€™extension physique. MalgrÃ© les progrÃ¨s technologiques, le dÃ©ploiement Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne est toutefois freinÃ© par le manque de donnÃ©es et lâ€™obsolescence des infrastructures. Alors que certains marchÃ©s sont Ã la pointe du dÃ©ploiement des compteurs intelligents, les retards observÃ©s dans des pays comme lâ€™Allemagne soulignent la nÃ©cessitÃ© dâ€™accÃ©lÃ©rer la pÃ©nÃ©tration du numÃ©rique. En outre, cette mise en Å“uvre nÃ©cessite de nouvelles compÃ©tences chez les gestionnaires de rÃ©seau ainsi que des rÃ©glementations europÃ©ennes strictes pour se prÃ©munir contre les cyberattaques. Lâ€™IA ne remplace pas lâ€™humain, mais lâ€™assiste dans la prise de dÃ©cisions particuliÃ¨rement complexes.

Les projets de lâ€™Union europÃ©enne

Au sein de lâ€™Union europÃ©enne (UE), les rÃ©seaux Ã©lectriques doivent Ãªtre numÃ©risÃ©s, devenir plus dynamiques et plus intelligents, afin de garantir un approvisionnement fiable et compenser les fluctuations liÃ©es aux Ã©nergies renouvelables. Le recours Ã lâ€™IA doit contribuer Ã rÃ©duire les pertes du rÃ©seau et Ã Ã©viter les restrictions dâ€™injection, notamment en optimisant le pilotage des sources dâ€™Ã©nergie dÃ©centralisÃ©es, telles que les installations solaires et les batteries de stockage. Lâ€™IA doit Ã©galement faciliter la dÃ©tection des menaces liÃ©es aux cyberattaques. Des projets pilotes sont dÃ©jÃ en cours et, Ã partir de 2030, les rÃ©seaux devraient Ãªtre pilotÃ©s par lâ€™IA. Lâ€™UE serait ainsi pionniÃ¨re dans ce domaine.

OÃ¹ lâ€™IA est-elle dÃ©jÃ employÃ©eÂ ?

Dans certains domaines, lâ€™IA est dÃ©jÃ mise Ã contribution. Par exemple, pour obtenir des prÃ©visions plus prÃ©cises concernant la production dâ€™Ã©lectricitÃ© des centrales photovoltaÃ¯ques et Ã©oliennes. Ce recours Ã lâ€™IA permet non seulement aux gestionnaires de rÃ©seau de maintenir la stabilitÃ© du systÃ¨me et dâ€™Ã©viter des interventions coÃ»teuses, mais aussi aux acteurs du marchÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ© de rÃ©duire les risques tarifaires et de commercialiser plus efficacement lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable. Dans le cadre de lâ€™inspection des lignes Ã©lectriques et de la maintenance prÃ©dictive des installations Ã©nergÃ©tiques, lâ€™IA contribue Ã accroÃ®tre lâ€™efficacitÃ© opÃ©rationnelle et rÃ©duire les coÃ»ts dâ€™exploitation. Des Ã©tudes montrent que lâ€™usage de lâ€™IA pourrait permettre de rÃ©duire les coÃ»ts liÃ©s aux rÃ©serves dâ€™exploitation jusquâ€™Ã 15Â pour cent.

EncadrÃ©

EM-Power Europe en centre dâ€™informations sur lâ€™utilisation de lâ€™IAÂ

EM-Power Europe prÃ©sentera lâ€™ensemble des solutions de numÃ©risation du monde des rÃ©seaux dâ€™Ã©lectricitÃ©. Quant aux exposants, ils montreront des produits destinÃ©s Ã la gestion des rÃ©seaux, Ã la surveillance et au pilotage des rÃ©seaux intelligents. Les visiteurs professionnels y trouveront des logiciels assistÃ©s par IA permettant dâ€™analyser et de simuler avec prÃ©cision les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques, ainsi que dâ€™intÃ©grer la cybersÃ©curitÃ© au cÅ“ur des technologies. Le nouveau stand commun Â« AI for Smart Energy Â», qui prÃ©sentera la diversitÃ© des applications possibles de lâ€™intelligence artificielle, constituera un point de rencontre central. Lâ€™EM-Power Europe Conference qui lâ€™accompagne approfondira le thÃ¨me de lâ€™intelligence opÃ©rationnelle le 23 juin lors de la session Â« Can We Trust AI to Run the Grid? Â». Des experts prÃ©senteront des rÃ©sultats mesurables issus du terrain et dÃ©finiront les infrastructures de donnÃ©es, ainsi que le cadre rÃ©glementaire nÃ©cessaires pour que lâ€™IA fiabilise lâ€™exploitation du rÃ©seau au quotidien. Le 24 juin, The smarter E Forum (hall C5, stand C5.550) montrera comment lâ€™IA gÃ©nÃ¨re une rÃ©elle valeur ajoutÃ©e Ã partir des donnÃ©es. Ã€ lâ€™aide dâ€™applications concrÃ¨tes dans les rÃ©seaux, les bÃ¢timents et les marchÃ©s de l’Ã©nergie, les intervenants expliqueront comment les entreprises exploitent de maniÃ¨re ciblÃ©e les flexibilitÃ©s existantes. ObjectifÂ ? Piloter de maniÃ¨re transparente des systÃ¨mes complexes et accroÃ®tre la rÃ©silience tout au long de la chaÃ®ne de valeur du secteur de lâ€™Ã©nergie.

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