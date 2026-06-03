Intersolar 2026 : SolarEdge, 20 ans d’innovation entre solutions solaires, stockage et gestion intelligente de l’Ã©nergie

Â SolarEdge prÃ©sentera la nouvelle gÃ©nÃ©ration de ses solutions de gestion de lâ€™Ã©nergie rÃ©sidentielles et tertiaires lors du salon Intersolar Europe 2026 (Hall B4, Stand 110). Cette annÃ©e sera marquÃ©e par lâ€™Ã©volution vers une gestion de l’Ã©nergie entiÃ¨rement intÃ©grÃ©e et pilotÃ©e par logiciel, couvrant le solaire, le stockage et la recharge des vÃ©hicules Ã©lectriques, avec une technologie conÃ§ue pour rationaliser la conception, le dÃ©ploiement et la mise en service des systÃ¨mes pour les installateurs et les entreprises spÃ©cialisÃ©es dans les services Ã©nergÃ©tiques, les infrastructures techniques et la maintenance (EPCs). Tout un programmeÂ !

Pour le segment solaire rÃ©sidentiel,Â SolarEdge prÃ©sentera pour la premiÃ¨re fois en Europe son onduleur monophasÃ© Nexis et sa solution de batterie, en amont de leur lancement prÃ©vu dans les prochains trimestres en France.

Lancement de la solution rÃ©sidentielle de nouvelle gÃ©nÃ©ration

Cette plateforme solaire + stockage pour le marchÃ© rÃ©sidentiel, hautement modulaire, est conÃ§ue pour simplifier l’installation, la mise en service et l’Ã©volutivitÃ© du systÃ¨me, tout en offrant aux particuliers des fonctionnalitÃ©s avancÃ©es de backup et de gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie. Elle sera prÃ©sentÃ©e aux cÃ´tÃ©s de l’onduleurÂ et de la batterie Nexis triphasÃ©s ainsi que des nouvelles fonctionnalitÃ©s de gestion de l’Ã©nergie (actuelles et Ã©volutives dans l’annÃ©e. Alors que les installations solaires rÃ©sidentielles Ã©voluent vers des Ã©cosystÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques domestiques entiÃ¨rement gÃ©rÃ©s, SolarEdge prÃ©sentera Ã©galement en avant-premiÃ¨re son nouvel assistant Ã©nergÃ©tique basÃ© sur l’IA destinÃ© aux particuliers, intÃ©grÃ© Ã l’application mySolarEdge. ConÃ§u pour analyser les tarifs des particuliers, les prÃ©visions solaires, l’utilisation des batteries et des vÃ©hicules Ã©lectriques ainsi que les habitudes de consommation, le systÃ¨me fonctionne en permanence en arriÃ¨re-plan pour optimiser la consommation et l’exportation d’Ã©nergie, permettant ainsi aux particuliers de gagner plus, de gaspiller moins et de maximiser le retour sur investissement de leurs installations.

Logistique simplifiÃ©e des onduleurs pour les installateurs

SolarEdge prÃ©sentera Ã©galement son nouveau MultiRange Concept aussi bien pour sa gamme dâ€™onduleurs rÃ©sidentiels que pour lâ€™ensemble de son offre tertiaire (C&I). Une premiÃ¨re dans le secteur, cette approche simplifie considÃ©rablement la conception des systÃ¨mes, lâ€™approvisionnement et la gestion des stocks en regroupant les diffÃ©rentes Ã©chelles de puissance des onduleurs en un nombre rÃ©duit de rÃ©fÃ©rences – jusquâ€™Ã une seule rÃ©fÃ©rence pour certains onduleurs rÃ©sidentiels. Chaque onduleur couvre une large plage de puissance, la puissance nominale Ã©tant configurÃ©e par lâ€™installateur lors de la mise en service.

Gamme Ã©largie de solutions de stockage tertiaire (C&I)

Pour le secteur tertiaire,Â SolarEdge mettra en avant ses solutions de stockage en pleine Ã©volution, avec en figure de proueÂ : le systÃ¨me de batterie CSS-OD de 197 kWh. RÃ©cemment lancÃ©, ce systÃ¨me prenant en charge un large Ã©ventail dâ€™applications dâ€™optimisation Ã©nergÃ©tique, telles que lâ€™autoconsommation, lâ€™Ã©crÃªtage des pics de consommation et lâ€™optimisation tarifaire, connaÃ®t dÃ©jÃ un fort engouement dans les installations tertiaires de moyenne et grande envergure.

Profitant de cette dynamique, SolarEdge dÃ©voilera Ã©galement de nouvelles versions de son systÃ¨me de batterie CSS-OD. Le nouveau modÃ¨le renforce la rÃ©silience opÃ©rationnelle et offre une plus grande flexibilitÃ© de dÃ©ploiement aux clients tertiaires. Un autre point fort de l’Ã©vÃ©nement de cette annÃ©e sera SolarEdge ONE for C&I, la plateforme logicielle de l’entreprise dÃ©diÃ©e Ã l’optimisation Ã©nergÃ©tique tertiaire.

Â«Â Nous donnons aux clients les moyens de prendre le contrÃ´le de leur consommation dâ€™Ã©nergieÂ Â»

Â«Â Nous sommes entrÃ©s dans une Ã¨re vraiment passionnante dans le secteur de lâ€™Ã©nergie, oÃ¹ lâ€™innovation en matiÃ¨re dâ€™intÃ©gration et de logiciels ouvre de nouvelles possibilitÃ©s tant sur le plan rÃ©sidentiel quâ€™au niveau tertiaire et industriel. GrÃ¢ce Ã des outils avancÃ©s basÃ©s sur lâ€™IA et Ã des plateformes unifiÃ©es, nous ne nous contentons pas dâ€™optimiser la maniÃ¨re dont lâ€™Ã©nergie est produite et consommÃ©e, nous donnons aux clients les moyens de prendre le contrÃ´le de leur consommation dâ€™Ã©nergie dâ€™une maniÃ¨re qui Ã©tait inimaginable il y a encore quelques annÃ©es Â» commente Pascal de Boer, directeur gÃ©nÃ©ral Europe chez SolarEdge. Pour fÃªter ses 20 ans d’innovation Ã Intersolar, SolarEdge proposera un espace dâ€™exposition mettant en scÃ¨ne deux dÃ©cennies dâ€™avancÃ©es technologiques et de collaboration avec ses clients. L’exposition retracera le parcours de l’entreprise, depuis le lancement de son premier Optimiseur de Puissance jusqu’Ã ses derniÃ¨res avancÃ©es en matiÃ¨re de solutions Ã©nergÃ©tiques intelligentes.

EncadrÃ©

SolarEdge participera Ã©galement Ã des tables rondes

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