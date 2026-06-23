SMA présente une nouvelle solution hybride à couplage DC à stabilité améliorée pour le solaire et le stockage

SMA Solar présente Stability Enhanced DC Coupled Hybrid Solution, une solution hybride à couplage DC (courant continu) pour une stabilité renforcée du réseau électrique, à Intersolar Europe, établissant une nouvelle référence pour les grandes centrales hybrides. Cette solution combine photovoltaïque, stockage par batterie et capacités de formation de réseau afin d’améliorer la rentabilité des projets, la sécurité énergétique et la stabilité du réseau électrique.

La solution intègre la technologie éprouvée de SMA, combinant conversion de puissance, contrôle de la centrale et expertise en ingénierie dans une approche intégrée. La solution se compose de la station de moyenne tension (MVPS) de SMA, incluant l’onduleur de batterie Sunny Central Storage UPS avec capacités de formation de réseau et le skid DCDC Sunny Central FLEX. Le logiciel SMA Power Plant Manager et les services d’ingénierie dédiés complètent la solution, permettant une conception système optimisée et un fonctionnement fiable et efficace des centrales hybrides.

Des rendements de conversion jusqu’à 99,5 %

Au cœur de cette solution se trouve la technologie avancée des semi-conducteurs MOSFET SiC, déployée à la fois dans l’onduleur de batterie Sunny Central Storage UPS et dans le Sunny Central FLEX DCDC Skid. Cette technologie de pointe offre des rendements de conversion jusqu’à 99,5 %, réduit les charges thermiques et permet un fonctionnement optimisé même en cas de perturbations extrêmes du réseau. Ensemble, ces capacités garantissent des performances système exceptionnelles et contribuent à la stabilité du réseau. Face à la pression croissante sur la stabilité du réseau et la rentabilité des projets, les systèmes hybrides sont devenus essentiels pour les projets énergétiques à grande échelle. L’architecture à couplage DC réduit les pertes de conversion et augmente l’efficacité du système, permettant de reporter la production d’énergie aux périodes de prix plus élevés tout en récupérant l’énergie excédentaire. Ceci génère des sources de revenus supplémentaires et améliore la rentabilité à long terme des projets. La nouvelle solution hybride de SMA intègre des capacités avancées de formation de réseau pour les systèmes PV et de batteries. Il peut fournir de l’inertie, une réponse en fréquence rapide et un support dynamique du système, comme le contrôle de la tension transitoire, permettant un fonctionnement fiable sur des réseaux faibles ou contraints, et contribuant à la conformité avec l’évolution des exigences du réseau en Europe et dans le monde.

« Des projets plus résilients, efficaces, pérennes et finançables »

Le logiciel SMA Power Plant Manager assure un contrôle intelligent des centrales, orchestrant la production photovoltaïque et le stockage par batteries afin d’optimiser les performances du système, l’interaction avec le réseau et la génération de revenus tout au long du cycle de vie d’un projet. Associée aux services d’ingénierie de SMA lors des phases de planification, de modélisation et d’intégration au réseau, la solution favorise une conception flexible du système et son adaptation à l’évolution des conditions réglementaires et du marché.

« Grâce à notre nouvelle solution hybride à couplage DC à stabilité améliorée, nous permettons à nos clients de réaliser des projets plus résilients, efficaces, pérennes et finançables. Face à l’évolution des exigences du marché, les solutions hybrides deviennent essentielles pour garantir la viabilité à long terme des projets et des revenus stables », précise Florian Bechtold, Executive Vice President Large Scale & Project Solutions chez SMA.

« Des enjeux de souveraineté énergétique, industrielle et de sécurisation des réseaux face au risque Cyber »

Les premières commercialisations pour la nouvelle solution hybride débuteront à partir de fin juillet 2026, avec une disponibilité initiale en Allemagne, au Royaume-Uni et en Australie. La France suivra dans la foulée. “SMA a installé en France ses premiers onduleurs en 2008. Dans les années qui ont suivi, une centrale solaire devait simplement produire un maximum d’électrons. Aujourd’hui, couplée à une BESS, elle devient un actif stratégique et critique des réseaux électriques et se doit donc de répondre à d’autres besoins : optimisation de la production, coordination avec le gestionnaire de réseau, services systèmes et stabilisation du réseau. Dans le contexte géopolitique actuel, ces actifs doivent également répondre aux enjeux de souveraineté énergétique, industrielle et de sécurisation des réseaux face au risque Cyber. Avec la commercialisation du Large Scale Stability Enhanced DC Coupling Hybrid Solution, SMA continue à innover et à se positionner comme le partenaire clé de la transition et de la souveraineté énergétique européenne”, souligne Vincent Mathely, Directeur Large Scale SMA France.

La solution sera présentée à Intersolar Europe du 23 au 25 juin 2026.