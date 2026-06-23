Intersolar Europe 2026 : K2 Systems prÃ©sente son portfolio complet de solutions pour toiture, faÃ§ade, ombriÃ¨re et plein champ

Des projets de plus en plus complexes, une diversitÃ© croissante de types de toitures et de nouveaux marchÃ©s font monter les exigences envers les systÃ¨mes de montage photovoltaÃ¯que. K2 Systems rÃ©pond Ã l’Intersolar Europe 2026 avec un portfolio Ã©largi : des solutions innovantes pour toitures jusqu’aux systÃ¨mes de faÃ§ade, ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques et installations au sol. Le programme est complÃ©tÃ© par un Ã©cosystÃ¨me numÃ©rique revu et le premier rapport de durabilitÃ© de l’entreprise selon la norme VSME.

Du 23 au 25 juin, K2 Systems prÃ©sente au Hall 6, Stand A6.280, ce que signifie concrÃ¨tement un dÃ©veloppement produit cohÃ©rent. Le slogan du salon rÃ©sume l’ambition de l’entreprise : Connecting Strength â€“ People. Power. Projects. Des personnes qui s’engagent. Des solutions avec de la puissance. Des projets qui font la diffÃ©rence.

Toitures plates : des toitures vÃ©gÃ©talisÃ©es Ã la pose efficace en toiture plate

Toitures vÃ©gÃ©talisÃ©es et photovoltaÃ¯que convergent de plus en plus â€“ portÃ©s par la rÃ©glementation, l’Ã©cologie et l’Ã©conomie. La France impose aux maÃ®tres d’ouvrage du secteur commercial de vÃ©gÃ©taliser partiellement leurs toitures ou de les Ã©quiper de systÃ¨mes solaires, tandis que la Suisse et plusieurs villes allemandes ont dÃ©jÃ rendu la combinaison obligatoire. Pour la premiÃ¨re fois, la directive europÃ©enne rÃ©visÃ©e sur la performance Ã©nergÃ©tique des bÃ¢timents reconnaÃ®t formellement les toitures biosolaires, envoyant ainsi un signal clair Ã l’ensemble du marchÃ© europÃ©en. Cela crÃ©e un marchÃ© en pleine croissance pour les installateurs solaires â€“ avec des exigences spÃ©cifiques pour les systÃ¨mes de montage. Le K2 GreenRoof 2.0 a Ã©tÃ© spÃ©cifiquement optimisÃ© pour intÃ©grer vÃ©gÃ©talisation et photovoltaÃ¯que en une solution fonctionnelle unifiÃ©e â€“ avec moins d’effort qu’auparavant. Un nombre de composants rÃ©duit et un degrÃ© de prÃ©assemblage plus Ã©levÃ© par rapport Ã la version prÃ©cÃ©dente accÃ©lÃ¨rent considÃ©rablement l’installation. Le systÃ¨me prend en charge des inclinaisons de 10Â° et 15Â°, les orientations portrait et paysage, ainsi que les configurations A, V et S â€“ avec un espacement entre rangÃ©es librement configurable pour une flexibilitÃ© maximale sur le toit. La fixation s’effectue sur le cÃ´tÃ© long du module, ce qui Ã©limine le besoin d’une homologation de module sÃ©parÃ©e. Le grand espace entre la surface de toiture et le module crÃ©e des conditions favorables Ã la croissance des vÃ©gÃ©taux â€“ et sâ€™avÃ¨re payant : sur une toiture vÃ©gÃ©talisÃ©e, les modules bÃ©nÃ©ficient d’un microclimat plus frais, rÃ©duisant ainsi les pertes de performance liÃ©es Ã la chaleur.

Pour les toitures plates classiques, la famille K2 Dome 6 perfectionnÃ©e constitue le cÅ“ur de la gamme

Nouvelle venue dans la lineup: le D-Dome 6.07 Classic Portrait â€“ K2 Systems implÃ©mente pour la premiÃ¨re fois le systÃ¨me Dome Ã©prouvÃ© avec des modules en orientation portrait Ã une inclinaison de 7Â°. Le systÃ¨me SharedRail rÃ©duit considÃ©rablement les besoins en matÃ©riaux et en main-d’oeuvre. Un faÃ®tage plus ouvert simplifie la maintenance et amÃ©liore simultanÃ©ment l’aÃ©rodynamisme. La distance accrue par rapport au support de toiture amÃ©liore la ventilation en face arriÃ¨re, permettant aux modules de rester plus frais et d’atteindre de meilleures performances. La fixation LS est conforme aux exigences standard des fabricants de modules photovoltaÃ¯ques et le systÃ¨me est compatible avec toutes les tailles de modules courantes â€“ y compris les grands formats. Face Ã la demande croissante de solutions de protection foudre intÃ©grÃ©es et d’une installation plus rapide, K2 Systems lance le Dome 6 Xpress Connector. Moins de composants, connexion de rails sans outillage â€“ l’installation va nettement plus vite. Avec liaison Ã©quipotentielle intÃ©grÃ©e et conÃ§u pour Ãªtre apte au passage du courant de foudre, le connecteur convient Ã©galement Ã une intÃ©gration directe dans le systÃ¨me de protection foudre extÃ©rieur.

Toitures inclinÃ©es : des solutions adaptÃ©es aux exigences spÃ©cifiques

Ce que le Dome 6 Xpress Connector accomplit sur toiture plate, le nouveau SingleRail 36/50 RailConnector le rÃ©alise sur toiture inclinÃ©e â€“ connexion sans outillage des profilÃ©s SingleRail dans les hauteurs de 36 mm et 55 mm. Pour les toitures inclinÃ©es avec tuiles en bÃ©ton, le K2 4Tile propose une solution de remplacement de tuile convaincante pour les types les plus courants, en combinaison avec les crochets de toiture K2. Le 4Tile en mÃ©tal remplaÃ§ant la tuile sous le crochet, la dÃ©coupe de tuile est dans la plupart des cas supprimÃ©e â€“ fissuration sous de fortes charges de neige est exclu d’emblÃ©e. Aucun formage n’est nÃ©cessaire. Ce remplacement de tuile Ã©tanche est disponible en deux coloris. Les toitures en ardoise font figure de dÃ©fi majeur dans l’installation photovoltaÃ¯que : matÃ©riau fragile, modes de pose rÃ©gionalement variÃ©s, bÃ¢timents souvent classÃ©s au patrimoine. De nombreux installateurs dÃ©clinent ce type de chantiers â€“ laissant un segment de marchÃ© inexploitÃ© qui prend de l’importance avec la demande croissante de rÃ©novation des bÃ¢timents existants. Le nouveau SingleHook Slate a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ© spÃ©cifiquement pour relever ce dÃ©fi. Le crochet de toiture permet â€“ pour la premiÃ¨re fois â€“ la combinaison avec le systÃ¨me SingleRail sur toiture en ardoise, en complÃ©ment de la solution existante avec le systÃ¨me SolidRail. La fixation latÃ©rale rend l’installation plus rapide et plus facile que la mÃ©thode prÃ©cÃ©dente de vissage par le dessous. Par ailleurs, le SingleHook Slate offre une rÃ©glabilitÃ© en hauteur continue â€“ une flexibilitÃ© qui caractÃ©rise le systÃ¨me SingleRail. Il est dÃ©jÃ disponible pour la conception dans le logiciel K2 Base.

Une idÃ©e â€“ plus de possibilitÃ©s

Le principe modulaire K2 se manifeste Ã©galement dans la gamme pour toitures mÃ©talliques : des composants compatibles entre familles de produits rÃ©duisent les stocks, simplifient la planification et crÃ©ent une vÃ©ritable efficacitÃ© sur chantier. Ainsi, le FlexAdapter â€“ initialement conÃ§u comme adaptateur pour la BasicRail sur bac acier imitation tuiles â€“ est dÃ©sormais Ã©galement utilisable avec les tuiles mÃ©talliques. Le profilÃ© en aluminium s’insÃ¨re dans la BasicRail pour compenser les diffÃ©rences de hauteur et d’inclinaison. Le BasicClip, qui assure la liaison avec la toiture mÃ©tallique, est est prÃ©clipsÃ© dans un adaptateur CSM en EPDM â€“ garantissant un maintien sÃ»r et une Ã©tanchÃ©itÃ© fiable. Cette solution peut Ãªtre entiÃ¨rement planifiÃ©e dans K2 Base. Pour les toitures en bac acier trapÃ©zoÃ¯dales, deux variantes de systÃ¨mes complÃ¨tent le portfolio : le

MiniRail 60, version haute du systÃ¨me de rail court Ã©prouvÃ©, offre 60 mm de hauteur de composant â€“ crÃ©ant ainsi de l’espace pour les optimiseurs et micro-onduleurs ainsi qu’une meilleure ventilation en face arriÃ¨re. Le montage est possible en portrait et en paysage et se planifie en quelques Ã©tapes dans

K2 Base. Le MultiRail High couvre le bac acier trapÃ©zoÃ¯dal et ondulÃ© en orientation paysage. Avec sa hauteur de composant de 100 mm, il est particuliÃ¨rement demandÃ© sur les marchÃ©s d’Europe du Sud, oÃ¹ une ventilation en face arriÃ¨re optimisÃ©e fait une diffÃ©rence mesurable sur le rendement.

NouveautÃ© pour le bac acier trapÃ©zoÃ¯dal : le MultiRail 15 â€“ un rail court de 150 mm de longueur, fixable avec deux ou trois vis selon le cas de charge. Il complÃ¨te les longueurs existantes de 100 et 250 mm, permettant de couvrir de nombreux cas de charge avec une seule longueur de rail et de rationaliser la gestion des stocks. Le MultiRail 15 est Ã©galement disponible dans K2 Base.

Accessoires : une conception pensÃ©e dans les moindres dÃ©tails

K2 Systems pousse la logique d’installation jusqu’au bout â€“ y compris pour les accessoires. Car sur le toit, ce qui compte, ce n’est pas seulement le systÃ¨me, mais chaque Ã©tape manuelle. L’OptiClip permet le montage sans outillage des optimiseurs et micro-onduleurs directement sur le rail â€“ rapidement, simplement et sans fixation supplÃ©mentaire. L’Alpha PV-Clip assure une gestion propre des cÃ¢bles sur le cadre du module : posÃ© d’une main, verrouillÃ© en toute sÃ©curitÃ© â€“ sans endommager le cadre. Le rÃ©sultat : un cheminement de cÃ¢bles structurÃ©, vertical comme horizontal, sans perte de temps inutile. L’adaptateur de montage AddOn XS rÃ©duit sensiblement les besoins en matÃ©riaux. GrÃ¢ce Ã lui, lâ€™installation en grille au format paysage est rÃ©alisÃ©e facilement, sans contreventement croisÃ©, ce qui permet dâ€™Ã©conomiser des rails entiers.

La faÃ§ade comme source dâ€™Ã©nergie â€“ une solution Ã©prouvÃ©e en Europe, continuellement optimisÃ©e

K2 WallPV s’est imposÃ© comme systÃ¨me de montage de faÃ§ade Ã travers toute l’Europe. Des projets de rÃ©fÃ©rence impressionnants tÃ©moignent de sa large acceptation sur le marchÃ©. L’intÃ©gration dans l’outil de conception gratuit K2 Base permet une planification de projet autonome. Les systÃ¨mes de faÃ§ade sont compatibles avec une grande variÃ©tÃ© de matÃ©riaux de construction :

ï‚· WallPV FacadeRail pour le bÃ©ton et la maÃ§onnerie pleine

ï‚· WallPV PerfoRail pour le bÃ©ton avec isolation existante

ï‚· WallPV MultiRail pour le bac acier trapÃ©zoÃ¯dal et la tÃ´le ondulÃ©e

Nouvelle vedette du salon, le fabricant allemand de systÃ¨mes de montage prÃ©sente le CrossConnector T au cÃ´tÃ© du CrossConnector Clip â€“ ensemble, ils permettent une connexion rapide entre le rail d’insertion et le rail de base â€“ y compris sur les toitures inclinÃ©es. Compact de conception, dÃ©cisif en pratique : la fixation avec une seule vis est nettement plus rapide que les solutions prÃ©cÃ©dentes. Le systÃ¨me de rails se termine Ã l’affleurement en bout de champ de modules, pour une finition nette et esthÃ©tique. Atout supplÃ©mentaire : le clip assure la liaison Ã©quipotentielle, supprimant une Ã©tape d’installation distincte.

SystÃ¨mes au sol : K2 Systems rÃ©pond Ã tous les projets, de toutes tailles

L’annÃ©e derniÃ¨re, les installations photovoltaÃ¯ques au sol ont reprÃ©sentÃ©, pour la premiÃ¨re fois, plus de la moitiÃ© des nouvelles capacitÃ©s photovoltaÃ¯ques europÃ©ennes. K2 Systems fait son entrÃ©e sur ce segment avec le nouveau K2 Pi-Rack â€“ un systÃ¨me de structure en acier conÃ§u pour une installation rapide et une Ã©volutivitÃ© maximale sur les grands projets au sol. Les modules sont insÃ©rÃ©s dans un profilÃ© coulissant double face puis fixÃ©s sans outil par le dessous â€“ une solution simple et efficace, car sur un chantier au sol, chaque minute compte. Le systÃ¨me offre une grande flexibilitÃ© de configuration : inclinaisons de 10Â° Ã 20Â° avec trois modules par table en portrait, 10Â° Ã 30Â° avec deux modules par table. Tous les composants en acier bÃ©nÃ©ficient d’un revÃªtement zinc magnÃ©sium aluminium pour une protection anticorrosion durable. Les cÃ¢bles sont acheminÃ©s directement dans les pannes ou le long des chevrons â€“ pour une installation propre et protÃ©gÃ©e, avec un accÃ¨s facile lors des interventions de maintenance.

Â« Nous avons dÃ©veloppÃ© le Pi-Rack pour rÃ©pondre de maniÃ¨re optimale aux exigences techniques et logistiques des grandes installations au sol Â», explique Katharina David, Co-CEO de K2 Systems. Â« Moins de composants, un besoin en outillage rÃ©duit et une vÃ©ritable adaptabilitÃ© au terrain et aux types de modules â€“ cela apporte Ã nos clients des avantages mesurables en termes de temps et de coÃ»ts. Â»

OmbriÃ¨re : K2 PV-Carport Variante V â€“ stable, Ã©volutive, certifiÃ©e

Le portfolio d’ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques K2 s’Ã©largit : avec la nouvelle Variante V, K2 Systems complÃ¨te le systÃ¨me monoportique Ã©prouvÃ© par un systÃ¨me biportique en V â€“ conÃ§u pour de grandes portÃ©es et les projets exigeant une stabilitÃ© structurelle maximale. Des fondations vissÃ©es ou en bÃ©ton de dimensions rÃ©duites suffisent ; les poteaux sont galvanisÃ©s Ã chaud en standard et optionnellement thermolaquÃ©s ou peints â€“ pour une apparence adaptÃ©e mÃªme aux environnements architecturalement exigeants. Compatible avec toutes les tailles de modules courantes jusqu’Ã 2,38 m de longueur, le systÃ¨me couvre jusqu’Ã quatre places de stationnement pour une portÃ©e maximale d’environ 10 m et offre une hauteur libre gÃ©nÃ©reuse de plus de 3 m. La fixation des modules s’effectue par le dessous â€“ efficace et rapide. Un systÃ¨me intÃ©grÃ© de gestion des eaux pluviales est disponible en option, ainsi qu’une configuration avec ou sans bac acier trapÃ©zoÃ¯dal. Pour le marchÃ© franÃ§ais, le systÃ¨me est certifiÃ© ETN et testÃ© par le CSTB. Â« Les projets d’ombriÃ¨res ont leur propre complexitÃ© â€“ de la conception structurelle jusqu’Ã l’obtention des autorisations et Ã l’installation finale Â», explique Willem Haag, Co-CEO de K2 Systems. Â« C’est prÃ©cisÃ©ment pourquoi nous accompagnons nos clients tout Ã chaque phase du projet. Les demandes peuvent Ãªtre soumises directement via notre site internet. Â»

NumÃ©rique : tous les services rÃ©unis sur une seule plateforme

Quiconque gÃ¨re plusieurs projets en parallÃ¨le connaÃ®t le problÃ¨me : un outil de conception ici, un calcul de coÃ»ts lÃ , et la documentation ailleurs. Avec le tableau de bord MyK2 entiÃ¨rement repensÃ©, K2 Systems regroupe tous les services numÃ©riques sur une interface unique â€“ sans connexions multiples, sans rupture de flux de travail. Via un accÃ¨s unique, installateurs, architectes et chargÃ©s de projet peuvent accÃ©der au logiciel de conception K2 Base, au catalogue produits, Ã K2 DocuApp pour la documentation, ainsi quâ€™Ã MyK2Price pour le chiffrage de projet. L’espace E-learning a Ã©galement Ã©tÃ© repensÃ© : le tableau de bord E-learning intÃ©grÃ© donne en un coup d’Å“il une vue sur la progression personnelle d’apprentissage, permet le partage des scores obtenus et mÃ¨ne en un clic vers les niveaux Bronze, Argent et Or. K2 KAI, l’assistant numÃ©rique basÃ© sur l’intelligence artificielle, a Ã©galement Ã©tÃ© enrichi : en plus de l’allemand et de l’anglais, il rÃ©pond dÃ©sormais aux questions en franÃ§ais, en italien et en espagnol â€“ vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans temps d’attente.