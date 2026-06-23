ActualitÃ©s »

Lavage auto : ElÃ©phant Bleu teste le photovoltaÃ¯que pour rÃ©duire sa consommation dâ€™Ã©nergie

Publié le 23 June 2026

ElÃ©phant Bleu poursuit lâ€™optimisation environnementale de ses stations de lavage. Lâ€™enseigne dÃ©ploie des solutions pour rÃ©duire les consommations dâ€™eau et dâ€™Ã©nergie, sans compromis sur lâ€™efficacitÃ© et le confort dâ€™usage. Cette dÃ©marche prolonge lâ€™engagement historique de lâ€™enseigne : proposer un lavage automobile encadrÃ© oÃ¹ les eaux sont collectÃ©es et traitÃ©es, tout en rÃ©pondant aux nouveaux enjeux de sobriÃ©tÃ©, de stress hydrique et de consommation dâ€™Ã©nergie. Une approche globale sur lâ€™ensemble du cycle de lavageÂ !

Pour atteindre cet objectif, lâ€™enseigne agit sur tous les paramÃ¨tres techniques du lavage automobile. Cette approche permet de rÃ©duire simultanÃ©ment les consommations sans modifier lâ€™expÃ©rience client. Les leviers portent sur la gestion des volumes dâ€™eau et des variations de pression, la maÃ®trise de la tempÃ©rature et lâ€™optimisation des produits lavants. Cette combinaison permet de rÃ©duire les consommations dâ€™eau, dâ€™Ã©nergie et de produits, tout en prÃ©servant la performance du lavage. Â« Nous parvenons aujourdâ€™hui Ã  rÃ©duire les consommations dâ€™Ã©nergie, dâ€™eau et de produits sans allonger le temps de lavage ni compromettre son efficacitÃ©. Notre ligne de conduite est de concilier les impÃ©ratifs environnementaux Ã  ceux de nos clients Ã  qui nous devons un lavage performant, confortable Ã  lâ€™usage et compÃ©titif Â», assure Quentin Fritz, IngÃ©nieur Chef de Projet et Pilote Animation QualitÃ© Hypromat. Des rÃ©sultats concrets sur les principaux postes de consommationâ€¦

 

GrÃ¢ce Ã  lâ€™installation de mitigeurs, une station ElÃ©phant Bleu peut abaisser de 15Â°C la tempÃ©rature de lâ€™eau de lavage, dÃ©sormais Ã  45Â°C et ajustÃ©e selon les saisons. Cette optimisation permet de rÃ©duire jusquâ€™Ã  40% la consommation dâ€™Ã©nergie. Les installations et procÃ©dures restent conformes aux exigences sanitaires en vigueur. Lâ€™enseigne accÃ©lÃ¨re Ã©galement le dÃ©ploiement dâ€™Ã©nergies renouvelables grÃ¢ce Ã  un partenariat avec Monabee. Une premiÃ¨re installation de panneaux photovoltaÃ¯ques, Ã  Montauban, a permis de rÃ©duire de 46% la facture Ã©nergÃ©tique. Dâ€™autres installations PV devraient suivre. A nâ€™en pas douterÂ !

Cet article est publié dans ActualitÃ©s. Ajouter aux favoris.

Les commentaires sont fermés