Avec lâ€™inauguration de son agence de Lyon, Fronius poursuit son dÃ©veloppement en rÃ©gion RhÃ´ne Alpes

Le groupe autrichien Fronius International présent depuis plus de 25 ans sur le marché français via sa filiale Fronius France, ne cesse de s’agrandir. Implantée depuis 2013 à Saint Vulbas dans l’Ain, l’entreprise d’onduleurs se sentait un tantinet à l’étroit dans cet atelier de soudage. Un déménagement s’est imposé. A proximité de Lyon…

Récemment installé dans des nouveaux locaux dans la ZAC des Prés Secs à Lozanne, proche de Lyon, Fronius a récemment déplié le tapis rouge pour accueillir la centaine de clients venue inaugurer la nouvelle agence en présence de Christian Gallet, Maire de Lozanne. L’agence n’est plus uniquement dédiée au soudage, elle regroupe aujourd’hui le savoir-faire complet de Fronius. Les trois business units y sont représentées, avec des spécialistes techniques et commerciaux au plus proches de leurs clients. « L’agence de Lyon est un pilier de notre développement, il était nécessaire de proposer une offre, des services et une expertise technique regroupant nos trois métiers sur un même lieu, commente Jean Marc Scolari, directeur général de Fronius France.

Une aventure humaine

L’aventure a démarré en 2010 pour Frédéric Thivin, alors technico-commercial, ayant pour mission de développer l’activité soudage sur la région baptisée GSE (grand sud est). Face à la demande croissante, Fronius ouvre une agence dans l’Ain et consolide sa relation de proximité avec des clients toujours plus nombreux et exigeants techniquement. « Nous étions trois puis quatre. Nous avons rapidement grossi, les locaux sont devenus étroits » raconte fièrement Frédéric Thivin, actuellement directeur de région en soudage, remerciant chaleureusement son équipe, investie et passionnée, et ses clients sans qui ce développement n’aurait pas été possible.

Innovations et connectivité

Face à un marché toujours plus concurrentiel, Fronius continue de se distinguer en plaçant l’innovation au cœur de son métier : « notre plus-value, c’est une technologie articulée autour d’une pièce maîtresse, l’onduleur, avec un positionnement résolument haut de gamme et des solutions 4.0 », résume Jean-Marc Scolari. Ces solutions ont été très appréciées par les clients et partenaires, tout comme le coupage de ruban, le cocktail et la soirée animée qui ont définitivement marqué à jamais l’histoire de Fronius Rhône Alpes.