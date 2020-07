SMA, l’intelligence artificielle pour créer des systèmes PV et de stockage encore plus fiables et efficaces

Aujourd’hui déjà, dans de nombreuses régions du monde, l’énergie solaire est capable de remplacer les systèmes de production d’énergie conventionnels. La numérisation et la connectivité favorisent cette évolution. C’est la raison pour laquelle SMA Solar Technology AG (SMA) et ses partenaires de projet eoda GmbH, TESVOLT GmbH, KEO GmbH, l’université de Kassel et l’université pour les sciences appliquées HAW Hamburg étudient à présent le potentiel de l’apprentissage automatique (machine learning) et de l’intelligence artificielle dans le cadre du projet de recherche Digital-Twin Solar, afin d’augmenter la rentabilité et la fiabilité des systèmes photovoltaïques et de stockage. Le projet est financé par le ministère allemand de l’Économie et de l’Énergie. Explications !

Les onduleurs sont le cœur des installations photovoltaïques. Ils assurent un rendement énergétique optimal et une surveillance fiable des installations, injectent de l’énergie solaire dans le réseau électrique public et contribuent avec des systèmes de gestion du réseau à la stabilité et la sécurité des réseaux électriques publics. « Ces appareils fournissent de précieuses données qui sont d’ores et déjà utilisées afin de mieux intégrer l’énergie solaire dans le réseau électrique public », explique André Gensler, chargé de projet et Senior Data Scientist chez SMA.

Projet de recherche Digital-Twin-Solar

« La mise en réseau des onduleurs avec d’autres composants du système permet de saisir une quantité de données encore plus importante et ainsi de générer, sur la base de modèles, un « jumeau numérique » (digital twin) de systèmes photovoltaïques entiers. Ainsi, des unités d’installation plus vastes pourront être optimisées à l’avenir grâce à l’utilisation de l’apprentissage automatique. Dans le cadre du projet Digital-Twin-Solar, nous étudions conjointement avec nos partenaires les possibilités de développer sur cette base des services avant-gardistes fondés sur des données, par exemple des solutions pour la maintenance préventive des systèmes photovoltaïques. Les systèmes solaires et de stockage à batterie peuvent par conséquent être conçus et exploités de manière encore plus efficace et fiable et contribuer davantage à un approvisionnement énergétique plus durable, plus sûr et plus économique au niveau mondial. »

3,5 millions d’euros au total

Le projet collectif Digital-Twin-Solar qui vient d’être lancé et devrait durer 3 ans, porte sur des solutions pour “jumeaux numériques” (digital twins) spécialement adaptées à l’utilisation de l’énergie solaire et aux systèmes de stockage d’énergie. Le projet est financé par le ministère allemand de l’Économie et de l’Énergie à hauteur de 3,5 millions d’euros au total. Qu’elles soient collectées au cours du développement et de la production ou dans le cadre de l’exploitation des systèmes photovoltaïques et des batteries sur les sites correspondants, toutes les données à disposition seront visualisées et analysées. Les fondements conceptuels (spécifiques au système) technologiques et scientifiques requis à cet effet seront élaborés. Des systèmes pilotes prêts à l’emploi sont réalisés et testés pour une sélection de premiers cas d’application intéressants. Dans le cadre de ce projet, des fabricants d’onduleurs et de systèmes à batteries, des fournisseurs de solutions de système ainsi que des entreprises du secteur des technologies de l’information, de la communication et des données travaillent main dans la main avec les institutions de recherche correspondantes.