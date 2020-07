CVE : accord dâ€™un montant de 43 millions dâ€™euros pour le financement de 16 projets de centrales PV totalisant prÃ¨s de 50 MW

CVE, la Caisse d’Epargne CEPAC, arrangeur de l’opération, Natixis, banque de couverture de la transaction, Bpifrance et CIC Sud Ouest ont finalisé, avec succès, un financement bancaire à long terme de 27,8 millions d’euros pour 8 centrales au sol et 4 en toitures. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une enveloppe globale portant sur le financement de 16 centrales, pour une puissance cumulée de 49 MW, et un montant de dette indicatif de 43 millions d’euros (avec une option pour le financement de 55 MW additionnels). La signature de 9 premiers contrats de financement, qui portent sur le premier lot des actifs solaires à construire par CVE en 2020, sera étendue aux autres projets d’ici la fin 2020, dès que les projets atteindront un stade de développement finalisé.

Plus de 80 millions d’euros au total

La structuration de ce financement pourrait être dupliquée sur un second lot et permettra d’accompagner CVE pour le financement de l’ensemble de ses actifs solaires en 2020. Il s’agira notamment de la contractualisation de 6 nouvelles centrales au sol et de plusieurs projets en toitures, pour une puissance additionnelle de 55 MW et environ 40 millions d’euros de dette senior supplémentaire. Le financement atteindrait plus de 80 millions d’euros au total et porterait sur une puissance de plus de 100 MW en tout. De puissance unitaire comprise entre 0,1 MW à 13,5 MW, ces centrales sont localisées dans plusieurs régions de France métropolitaine. Avec cette opération, CVE réaffirme son positionnement de producteur indépendant d’énergies renouvelables locales qui propose des solutions de vente d’énergie verte en réponse aux besoins énergétiques et environnementaux des entreprises et collectivités. « Ce financement d’envergure constitue une illustration de l’expertise de CVE Green Finance à réaliser des transactions significatives et à accompagner le groupe CVE dans sa forte croissance. Cette opération, qui marque le début de la collaboration entre deux acteurs de la région sud, la Caisse d’Epargne CEPAC et Cap Vert Energie, démontre l’engagement de nos partenaires en faveur du développement de la transition énergétique dans les territoires », indique Cyril Gilot, Directeur des Investissements chez CVE.

Une opération d’envergure pour les financeurs

« Nous sommes fiers d’accompagner CVE et de jouer un rôle actif dans le financement de leurs investissements. Ce financement est, bien entendu, une première réalisation d’un partenariat que nous voulons durable tant la Caisse d’Epargne CEPAC a mis au cœur de ses priorités la transition énergétique à l’échelle de ses territoires », a déclaré Amaury Schoenauer, Directeur des Financements Structurés de la Caisse d’Epargne CEPAC. « Bpifrance accompagne Cap Vert Energie depuis l’origine. Ce nouveau financement, aux côtés de notre partenaire régional CEPAC, consolide les liens historiques avec notre client et affirme notre volonté d’être un acteur majeur dans le financement de la transition énergétique », souligne Nicolas Magenties, Directeur Régional Bpifrance. « Nous sommes ravis d’accompagner Cap Vert Energie dans cette opération d’envergure qui correspond tout à fait à notre volonté d’être aux côtés des acteurs de la transition énergétique. Nous espérons devenir un partenaire à long terme de Cap Vert Energie, que ce soit dans le secteur du solaire, de l’hydraulique ou de la méthanisation », indique Alexis Loustalan, Chargé d’affaires Financements Spécialisés au CIC Sud Ouest.