Futura Sun, un acteur sino-italien du solaire PV qui lorgne sur le marchÃ© franÃ§ais

Le siège de Futura Sun, industriel du photovoltaïque, est situé à un peu moins d’une heure de Venise. C’est de là que l’entreprise élabore depuis 2008 ses stratégies commerciales pour déployer ses modules photovoltaïques aux quatre coins du monde. La production est quant à elle sise au Nord de Shangai sur un site prêt à recevoir une gigafactory, là où pour l’heure 500 MW de modules photovoltaïques sortent des chaînes. Côté production, Futura Sun a fait le pari de la technologie Zebra Mono PERC avec des cellules à contact arrière ayant la particularité de générer le moins d’ombrage possible tout en drapant les panneaux d’une esthétique « all black » irréprochable. Résultat : des panneaux standards à 360 W de puissance, et plus même, disponibles à la demande. Elle propose également des panneaux bi-verre Duetto qui enrichissent considérablement la gamme.

La cible du résidentiel en France

Commercialement, Futura Sun est présent dans près de 70 pays dans le monde avec une activité plus marquée en Chine, au Brésil et en Europe mais aussi en Afrique sur la partie off-grid. En 2014, l’entreprise a réalisé une percée remarqué dans le résidentiel au Royaume-Uni. Dès 2015, elle s’est aussi diversifiée en développant des projets en propre en Italie mais surtout en Allemagne où elle dispose d’un parc d’une dizaine de MW. Quid de la France ? Courant juillet 2020, Futura Sun a organisé quelques wébinaires à destination des distributeurs et installateurs français pour se faire mieux connaître. « Pour l’heure, nous sommes présents en pointillé chez quelques distributeurs, dans le Sud de la France. Nous avons vocation à accélérer notre développement dans l’Hexagone, avec des prédispositions pour le résidentiel et le off-grid. Notre bilan carbone n’est pour l’heure pas optimal pour s’aventurer sur le terrain des appels d’offres CRE mais nous étudions attentivement la situation » confie Antonin Gabet, business Développeur du groupe Futura Sun.

Lumière solaire sur l’Afrique

Futura Sun est également très présent en Afrique via sa filiale Off-Grid Sun créée en 2016 mais active depuis 2013. Cette filiale a été partie prenante du programme de la Banque Mondiale Ligthing Africa notamment à destination de l’Afrique de l’Ouest : Sénégal, Bénin, Togo, Cameroun, et depuis peu à l’ensemble du continent . « L’idée était pour nous de concevoir, de développer et de fournir des kits « plug and play » pour les sites isolés, des kits dotés de modules/batteries avec trois ampoules, une recharge de téléphone mais aussi d’autres solutions plus poussées avec des frigos, des télés, des ventilateurs, des pompages d’eau etc. Nous travaillons avec des partenaires locaux d’électricité générale jusqu’à créer un incubateur d’entreprise » poursuit Antonin Gabet. Cette filiale réalise 1 million de CA par an. Le CA de Futura s’élève, quant à lui, en consolidé à 13 millions d’euros. Une PME italienne du PV qui tire son épingle du jeu au milieu des géants industriels asiatiques par son business model sino-européen…